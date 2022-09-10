В СКО у фермера пытались украсть 12 тонн зерна

В Есильском районе Северо-Казахстанской области полицейские на проселке заметили следы КамАЗа, уводящие в лес. Стражи порядка, с которыми были и работники близлежащего ТОО, проверили след и обнаружили за деревьями выгруженное на траву зерно нового урожая. Прибывшая по вызову следственно-оперативная группа установила причастность 39-летнего работника предприятия", - сообщи в ДП Северо-Казахстанской области.
Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по статье 188 Уголовного кодекса РК "Кража".
С места происшествия изъято и возвращено владельцу 12 тонн 260 килограммов пшеницы на сумму свыше 1,4 миллиона тенге, информирует портал "ПетропавловскNews".