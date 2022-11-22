В Талдыкоргане обнаружили схрон с оружием

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Караганда. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Карагандинской области пресечен факт создания финансовой пирамиды на территории Караганды.

Преступная схема заключалась в привлечении инвестиций с условием получения ежегодного дохода в размере до 24% в тенге и 6% в валюте в год либо 5% ежемесячно от суммы внесенной доли", - сообщает АФМ .

С марта 2015 года по апрель 2020 года предприимчивая мошенница открыла филиалы ТОО "Микрофинансовая организация "Лидер Капитал 168" на территории Карагандинской и Павлодарской областей и руководила этой финансовой пирамидой.

За это время женщина завладела денежными средствами в особо крупном размере от вкладчиков, которыми распоряжалась по собственному усмотрению, причинив своими преступными действиями материальный ущерб потерпевшим в размере 180 миллионов тенге.

Суд признал мошенницу виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с лишением права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником финансовой организации сроком на 7 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.







