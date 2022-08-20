В Таразе полицейские изъяли у подростка "синтетику" в особо крупном размере

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ТАРАЗ. 19 АВГУСТА - 18 августа сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области с применением служебно-розыскной собаки задержали 17-летнего жителя Тараза, который, по оперативным сведениям, занимался закладками синтетических наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе обыска в правом кармане брюк подозреваемого изъято 32 свертка, обмотанных изолентой синего и черного цвета, внутри которых находились синтетическое наркотическое средство "альфа-PVP" общим весом 12,76 грамма, сообщает Polisia.kz.
Задержанный дал признательные показания и водворен в ИВС Тараза.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 297, часть 3, УК РК (Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере) - наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества).