В Туркестанской области группа вымогателей представлялась блогерами

Туркестан. 21 сентября. Kazakhstan Today - В Туркестанской области полицейские пресекли деятельность организованной преступной группы вымогателей, передает

Вымогатели представлялись блогерами. Их жертвами стали 17 местных жителей и предпринимателей.

ОПГ состояла из четырех местных жителей и на протяжении 6 месяцев орудовала на территории Жетысайского и Махтааральского районов. Путем вымогательств и мошенничеств они завладевали деньгами частных предпринимателей и простых граждан. В общей сложности преступники нанесли ущерб потерпевшим на сумму более 2 млн тенге. Для придания законности своей деятельности злоумышленники открыли даже фиктивную общественную организацию под видом защиты прав потребителей и борьбы с коррупцией. Роли каждого четко распредели между собой, а для придания важности изготовили "липовые корочки" и визитки. Представлялись своим жертвам блогерами, журналистами и юристами. Все действия преступники снимали на камеру. Под угрозой публикации видеоматериалов в социальных сетях вымогали деньги", - рассказал заместитель начальника департамента полиции Туркестанской области подполковник полиции Курманбек Сахов.

В 2019 году в Махтааральском районе подозреваемые посетили одну из строительных площадок. Заявив, что работы ведутся с нарушениями, они потребовали у главы строительной фирмы 500 тысяч тенге.

Осенью прошлого года вымогатели под видом защиты экологии пришли в офис одной из местных фирм и вымогали у директора ежемесячную плату в 100 тысяч тенге. Потерпевший обратился с заявлением в Жетысайский РОП.

Учитывая тяжесть и неординарность совершенных преступлений, к раскрытию и расследованию на помощь к районным полицейским были направлены сотрудники криминальной полиции и следователи областного аппарата. То есть мы создали специальную следственно-оперативную группу из числа лучших сотрудников районной и областной полиции. В рамках досудебного расследования провели все необходимые оперативные и следственные мероприятия, собрали достаточно улик и произвели задержание преступников с поличным при передаче денег. В течение 10 месяцев была полностью доказана вина каждого участника данной преступной группы, а также то, что группа имела организованный характер и причастна к 17 фактам вымогательств и мошенничеств", - сказал подполковник полиции Курманбек Сахов.

Организатор и члены преступной группы осуждены к 10 и 8 годам лишения свободы за совершение преступлений, предусмотренных тремя статьями УК РК "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них", "Вымогательство" и "Мошенничество".

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