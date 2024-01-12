В Туркестанской области менеджер банка оформил на клиентов кредиты на 21 млн тенге

Сотрудника банка подозревают в обмане 47 человек

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Туркестан. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - В полицию Казыгуртского района обратилась группа местных жителей. По словам потерпевших, неизвестный оформил на них кредиты, сообщает пресс-служба - В полицию Казыгуртского района обратилась группа местных жителей. По словам потерпевших, неизвестный оформил на них кредиты, сообщает пресс-служба МВД РК





Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве. Как выяснилось, 31-летний мужчина, будучи сотрудником банка, оформлял кредиты на сумму от 70 тысяч до 1 миллиона тенге, используя документы клиентов банка.





Менеджера подозревают в обмане 47 человек. Общий ущерб составил около 21 миллиона тенге. В настоящее время подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование.