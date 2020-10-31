Туркестан. 30 октября. Kazakhstan Today - В Туркестанской области осудили организаторов подпольного цеха по изготовлению суррогатного алкоголя, передает Kazakhstan Today.

Департаментом экономических расследований по Туркестанской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что жители города Сарыагаша организовали подпольный цех по изготовлению суррогатной алкогольной продукции с использованием заведомо поддельных учетно-контрольных марок.

В ходе обыска обнаружено и изъято 284 бутылки поддельной водки марки "Пшеничная" объемом 0,5 литра и около 600 штук поддельных УКМ.

Приговором Сарыагашского районного суда два уроженца Туркестанской области были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 233 УК РК (Изготовление или приобретение с целью сбыта, а равно использование или сбыт заведомо поддельных акцизных марок и (или) учетно-контрольных марок) и привлечены к общественным работам сроком на двести часов", - сообщили в Комитете финансового мониторинга Минфина РК.

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