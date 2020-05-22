В Туркестанской области подросток, подозреваемый в убийстве одноклассника, остался на свободе

Туркестан. 21 мая. Kazakhstan Today - В селе Казыгурт Туркестанской области пятнадцатилетний подросток, подозреваемый в убийстве одноклассника, остался на свободе, передает Kazakhstan Today.

Родные 14-летнего подростка, погибшего после потасовки с одноклассником, жалуются на то, что виновник все еще на свободе. В полиции 3 месяца вели досудебное расследование, а позже его прекратили, сообщает "Первый канал Евразия"

Драка одноклассников произошла на школьном дворе 18 февраля. По словам родителей убитого, пятнадцатилетний подозреваемый - лидер класса - всегда задирал их сына.

Когда я зашла в морг, они меня вытолкнули оттуда. Мне кажется, они воспользовались этим. Сказали, что он скончался от остановки сердца. Но я же знаю своего сына, как он выглядит. Увидев его лицо, я поняла, что он мучился. Сначала сказали, что подозреваемого закроют, а спустя 2 месяца добавили "может быть", - рассказала мать убитого Баян Султанова.





Родители обивали пороги районного отдела полиции Казыгурта. Им обещали разобраться в этом деле.

Это все затянулось на 3 месяца. Когда мы снова пошли в полицию, нам сказали: дело закрыто. Мы спросили: по какой причине? Они ответили: потому что задержанный - несовершеннолетний. Но ведь есть детские колонии. Почему дело до суда не довели? Следователь сказал, что ни он, ни мы ничего сделать не сможем. При этом задержанный полностью признал свою вину", - сказал отец убитого Габиден Батырханов.

Родные подозреваемого пытались извиниться. По словам матери жертвы, они якобы заявили: преступление совершено по неосторожности. Приходили в дом и местные власти. Предлагали сделать евроремонт, помочь найти работу. Но такую поддержку потерпевшая сторона расценила как попытку замять дело.

Были опрошены свидетели, очевидцы, учителя, одноклассники потерпевшего, подозреваемого лица, был назначен ряд экспертиз. В результате данное уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления. В данное время уголовное дело направлено в прокуратуру", - рассказала официальный представитель департамента полиции области Салтанат Каракозова.

В надзорном органе должны проверить, насколько качественно проведено расследование по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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