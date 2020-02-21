В Туркестанской области погиб школьник

18 февраля 2020 года, примерно в 13.30, между двумя учащимися казахского класса школы-лицея имени К. Сатпаева Казыгуртского района Туркестанской области произошла словесная перепалка, в ходе которой один толкнул другого. В результате один из учеников упал, а второй от страха убежал домой. Потерпевшему оказали первую медицинскую помощь. Однако по прибытию сотрудников скорой медицинской помощи школьник скончался", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области.
Данный факт зарегистрировали в едином реестре досудебного расследования Казыгуртского районного отдела полиции по статье 104 УК РК (Причинение смерти по неосторожности). Проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы.
Полицейские напоминают, что, согласно статье 274 УК РК за распространение заведомо ложной информации в отношение нарушителей предусмотрена уголовная ответственность.
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