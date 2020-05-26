В Туркестанской области задержали скотокрадов, похитивших лошадей и коров на сумму более 70 млн тенге

Туркестан. 25 мая. Kazakhstan Today - Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемых в похищении свыше 150 лошадей и коров на сумму более 70 миллионов тенге, сообщил на брифинге начальник департамента полиции Туркестанской области генерал-майор полиции Кайрат Дальбеков, передает Kazakhstan Today.

По словам Дальбекова оперативниками криминальной полиции ликвидирована преступная группа скотокрадов, орудовавшая на территории городов Туркестан и Кентау. В апреле текущего года в отдел полиции города Кентау поступило сообщение о краже скота у местного жителя. На место преступления сразу же выехала следственно-оперативная группа в полном составе. Со слов потерпевшего полицейские выяснили, что с вольного пастбища у него пропали свыше 20 голов лошадей. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по части 4 статьи 188-1 (Скотокрадство) и приступили к розыскным мероприятиям.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции ДП Туркестанской области задержали пятерых подозреваемых, жителей Туркестана и Кентау, в том числе скупщиков краденого. Следствием установлено, что барымтачи оказались причастны к краже 125 лошадей и 30 голов крупного рогатого скота. На сегодня установлено 19 фактов краж скота, совершенных ими в период с 2017 по 2020 годы.

Полицейские не исключают вероятность того, что данная преступная группа имела организованный характер. Все роли были четко распределены между участниками преступной группы. Одни уводили скот с пастбищ, другие прятали их в укромных местах на хозподворьях, а третьи реализовывали похищенную скотину или разделывали на мясо. При обыске в доме подозреваемых стражи порядка обнаружили и изъяли 18 голов лошадей и 9 коров, которых вернули законным владельцам", - сообщили в пресс-службе полиции.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по статье "Скотокрадство". Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила более 70 миллионов тенге. Подозреваемые арестованы. Полицейскими выясняется причастность задержанных к совершению других аналогичных фактов скотокрадства.

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