В Туркестанской области задержана ОПГ, вымогавшая деньги на приграничном пропускном посту

Туркестан. 25 февраля. Kazakhstan Today - В Туркестанской области задержаны участники организованной преступной группировки, вымогавшие деньги у водителей грузоперевозок на приграничном пропускном посту Капланбек, передает Kazakhstan Today

Сотрудниками управления криминальной полиции департамента полиции Туркестанской области совместно с сотрудниками ДКНБ по Туркестанской области задержана организованная преступная группа Сарыагашские, которая на приграничном пропускном посту Капланбек, расположенном в городе Сарыагаше, длительное время вымогали у водителей грузоперевозок стран СНГ деньги в сумме от 15 000 до 50 000 тенге за проезд через пост", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области.

В случае отказа платить деньги за проезд в Узбекистан члены ОПГ угрожали, а также избивали потерпевших, разбивали лобовые стёкла и прокалывали шины грузовых автомашин.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемых по месту жительства. Всего задержаны 13 подозреваемых, все жители Туркестанской области.

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 194 УК РК (Вымогательство). Подозреваемые арестованы. В качестве вещественных доказательств изъяты ружье, нож и деньги. Полицейскими выясняются все обстоятельства и причастность преступной группы к другим аналогичным преступлениям.

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