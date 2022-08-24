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В Уральске школьник получил 7 лет колонии за распространение наркотиков

23.08.2022, 09:16 30586
УРАЛЬСК. 23 АВГУСТА - Сотрудники транспортной полиции задержали двух молодых людей в районе железнодорожного вокзала с поличным весной текущего года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

2 марта 15-летний подросток и его 19-летний знакомый были задержаны при осуществлении закладок на подъездном пути станции Уральск. Они прятали расфасованное порошкообразное вещество в стволы деревьев. Согласно заключению экспертизы изъятое у задержанных вещество является психотропным, общий вес cоставил 11 граммов. Координировали свою деятельность молодые люди через один из Telegram-каналов", - сообщает Polisia.kz

 
По данному факту линейным отделом на станции Уральск проведено расследование по статье 297 УK РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).
 
Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Западно-Казахстанской области 19-летний подсудимый получил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, а его 15-летний сообщник осуждeн к 7 годам 6 месяцам лишения свободы.
 

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У жителя Мангистауской области изъяты 198 рогов сайги

24.08.2022, 12:49 1151
Фото: Polisia.kz
АКТАУ. 24 АВГУСТА - В Мангистауской области задержали местного жителя, у которого дома обнаружили 198 рогов сайги, задержали, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
18 августа в ходе оперативно-профилактических мероприятий в селе Бейнеу по подозрению в незаконном обороте дериватов сайги задержан местный житель. При обыске в частном доме изъяты рога сайгаков в количестве 198 штук, информирует Polisia.kz.
 
По данному факту начато досудебное производство по части 1 статьи 339 УК РК (Незаконное добывание, приобретение, хранение и сбыт находящихся под угрозой исчезновения видов животных, их частей или дериватов). 
 
В полиции напоминают, что согласно законодательству за незаконную охоту на сайгаков, добычу, приобретение, хранение, сбыт, перевозку предусматривается уголовная ответственность в виде лишения свободы от 3 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Казахстане могут разрешить платную спортивную охоту на сайгаков. 
 

На жительницу Павлодара напал неизвестный с кирпичом

23.08.2022, 19:48 13021
ПАВЛОДАР. 23 АВГУСТА - 23 августа в 15.30 в центральный отдел полиции Павлодара обратилась 20-летняя жительница города, которая просила принять меры в отношении неизвестного мужчины, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
21 августа около 01.10 неизвестный мужчина нанес девушке несколько ударов по голове кирпичом, сообщает Polisia.kz
 
В больницу пострадавшая обратилась днем 21 августа. Ей поставили диагноз "сотрясение головного мозга", от госпитализации девушка отказалась. Однако с заявлением в полицию девушка обратилась только 23 августа. 
 
По данному факту начато досудебное расследование по факту хулиганства. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности данного мужчины. 
 
 

Два участника январских беспорядков осуждены за насилие в отношении полицейских и военнослужащих

23.08.2022, 18:06 15106
Два участника январских беспорядков осуждены за насилие в отношении полицейских и военнослужащих
Фото: Facebook/Anastasia Romanova
НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - О фактах применения жестокости и насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время массовых беспорядков рассказал на брифинге в СЦК начальник следственного департамента Министерства внутренних дел Санжар Адилов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

5 января во время беспорядков в Семее житель данного города, не подчиняясь законным требованиям сотрудников о прекращении неправомерных действий, нанес телесные повреждения военнослужащему Национальной гвардии, принимавшему участие в обеспечении общественного порядка. Приговором суда он признан виновным и приговорен к 4 годам лишения свободы", - рассказал Адилов.

 
Другой случай произошел 3 января в Усть-Каменогорске, где сотрудники полиции пытались пресечь организацию незаконного митинга, а житель этого города оказал им сопротивление с применением насилия. 
 

Приговором суда он признан виновным с назначением наказания в виде 3 лет лишения свободы", - сообщил представитель МВД. 

 
По его словам, несколько уголовных дел по фактам применения насилия в отношении сотрудников во время массовых беспорядков находятся в производстве и в ближайшее время будут направлены в суд.

Адилов также сообщил, что по январским событиям возбуждено более 4600 уголовных дел, разыскивается свыше 2 тысяч единиц похищенного оружия. 


 

Более 2 тысяч единиц похищенного во время беспорядков оружия разыскивают в Казахстане

23.08.2022, 17:53 15626
Более 2 тысяч единиц похищенного во время беспорядков оружия разыскивают в Казахстане
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - В Казахстане на сегодня обнаружено и изъято 873 единицы оружия, похищенного во время январских беспорядков. Из них 480 единиц табельного и 387 единиц гражданского оружия, сообщил на брифинге в СЦК начальник следственного департамента Министерства внутренних дел Санжар Адилов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, ряд лиц за хищение оружия привлечен к уголовной ответственности. 
 

Учитывая тяжесть данного преступления и общественную опасность, судами назначаются соразмерные наказания. К примеру, 5 января во время массовых беспорядков в Алматы группа лиц из четырех человек совершили хищение оружия и боеприпасов из специализированных магазинов, а также иных товаров в торговых домах. Обвиняемые признаны виновными и осуждены к 5 годам лишения свободы каждый", - сообщил Адилов.

 
Он также рассказал о схронах с оружием, которые полицейские продолжают находить в разных городах. Только за 3 дня обнаружены 4 тайника с оружием и боеприпасами в Таразе, Жамбылской области и Алматы. 
 

Сейчас неустановленным остается местонахождение 2087 единиц похищенного оружия. Работа по их обнаружению продолжается", - доложил Адилов. 


Он также сообщил, что по январским событиям следователи возбудили свыше 4600 уголовных дел. 
 

Более 4600 уголовных дел возбуждено по январским событиям - МВД

23.08.2022, 17:41 16041
Более 4600 уголовных дел возбуждено по январским событиям - МВД
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - Следователи возбудили 4642 уголовных дела по фактам январских беспорядков, сообщил сегодня на брифинге в СЦК начальник следственного департамента Министерства внутренних дел Санжар Адилов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Из них 2,5 тысячи - по кражам, 710 - по фактам хищения либо хранения оружия, 418 - по фактам хулиганства, 199 - по фактам уничтожения имущества, 26 - по совершенным разбоям и грабежам",- уточнил Адилов. 

 
На данный момент окончено производство по 971 делу. В отношении 609 обвиняемых дела направлены в суды. 
 

По уже состоявшимся судебным рассмотрениям осуждено 539 лиц. Из них 425 лиц приговорены к наказаниям, не предусматривающим лишение свободы. К реальным срокам лишения свободы приговорено 104 лица, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления", - сообщил представитель МВД.

 
В результате расследований возмещен ущерб пострадавшим гражданам на сумму порядка 360 млн тенге.
 

В Алматы группа лиц организовала незаконный игорный бизнес с доходом 15 млн тенге

23.08.2022, 15:35 18166
В Алматы группа лиц организовала незаконный игорный бизнес с доходом 15 млн тенге
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 23 АВГУСТА - Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы выявил группу лиц, которые организовали незаконный игорный бизнес в мегаполисе и Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ликвидировано 4 игровых заведения и 14 игровых точек. Изъято 48 игровых терминалов и 32 единицы компьютерной техники. Виновными лицами извлечен доход на сумму более 15 млн тенге", - сообщили в пресс-службе АФМ.

 
По информации ведомства, приговором суда пять фигурантов дела приговорены к лишению свободы на сроки от 2 до 4 лет.
 
АФМ предупреждает, что в соответствии с Уголовным кодексом за организацию игорного бизнеса, а также за предоставление арендного помещения для азартных игр предусмотрено уголовное наказание. 

 

Должностные лица управления спорта Алматы похитили более 360 млн тенге

23.08.2022, 13:18 24816
АЛМАТЫ. 23 АГВУСТА - Должностные лица управления спорта города Алматы подозреваются в хищении более 360 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Антикоррупционной службой по городу Алматы установлено, что экс-руководитель управления спорта города Алматы и его подчиненные по предварительному сговору с директором ТОО совершили хищение бюджетных средств на сумму 369 млн тенге.
 
По информации ведомства, подозреваемые оформили фиктивные договоры на аренду спортивного инвентаря, приобретение сертификатов и кубков в рамках государственного закупа. Денежные средства необоснованно перечисляли на банковские счета родственников директора ТОО.

В Алматы экс-бухгалтера онкодиспансера осудили за хищение бюджетных средств.
 

В Костанае драка возле ресторана закончилась поножовщиной

23.08.2022, 09:41 30011
В Костанае драка возле ресторана закончилась поножовщиной
Фото: Depositphotos
КОСТАНАЙ. 23 АВГУСТА - В Костанае возле ресторана мужчине в ходе драки нанесли ножевое ранение, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Установлено, что конфликт произошел между знакомыми, которые коротали вечер в одной компании. Мужчина, нанесший ножевое ранение, скрылся с места преступления. Сотрудниками полиции были приняты все необходимые меры. В этот же день подозреваемый был задержан, дал признательные показания, орудие преступления изъято. В отношении 32-летнего мужчины принята мера в виде подписки о невыезде до окончания предварительного расследования", - цитирует Polisia.kz исполняющего обязанности начальника Южного отдела полиции Азамата Оспанова. 

 
Сообщается, что в настоящее время 41-летний потерпевший находится в хирургическом отделении городской больницы Костаная. Сейчас его состояние стабильное. 
 
Данный факт зарегистрирован по части 1 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
 

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