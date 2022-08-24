В Уральске школьник получил 7 лет колонии за распространение наркотиков

УРАЛЬСК. 23 АВГУСТА - Сотрудники транспортной полиции задержали двух молодых людей в районе железнодорожного вокзала с поличным весной текущего года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
2 марта 15-летний подросток и его 19-летний знакомый были задержаны при осуществлении закладок на подъездном пути станции Уральск. Они прятали расфасованное порошкообразное вещество в стволы деревьев. Согласно заключению экспертизы изъятое у задержанных вещество является психотропным, общий вес cоставил 11 граммов. Координировали свою деятельность молодые люди через один из Telegram-каналов", - сообщает Polisia.kz.
По данному факту линейным отделом на станции Уральск проведено расследование по статье 297 УK РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).
Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Западно-Казахстанской области 19-летний подсудимый получил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, а его 15-летний сообщник осуждeн к 7 годам 6 месяцам лишения свободы.