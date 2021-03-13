Ущерб в 1,5 млрд тенге нанесли государству фиктивные предприятия в ВКО

Усть-Каменогорск. 12 марта. Kazakhstan Today - Преступная группа занималась незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, передает Kazakhstan Today.

По данным департамента экономических расследований Восточно-Казахстанской области, в ходе следствия установлено, что в 2017-2019 годах в области было создано несколько предприятий с номинальными руководителями.

Фирмы не имели работников, имущества и по месту регистрации не располагались. Фактически предприятия использовались в преступной деятельности. В частности, для выписывания бестоварных счетов-фактур, накладных, договоров в адрес контрагентов в целях уклонения последних от уплаты налогов, пишет YK-News.kz

Общая сумма материального ущерба, причиненная государству в виде неуплаченных налогов, составила 1,5 миллиарда тенге. Суд назначил участникам ОПГ разные сроки лишения свободы - от 5 до 7 лет", - говорится в сообщении ведомства.





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