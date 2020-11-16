В ВКО браконьеры вырубили свыше 300 деревьев

Усть-Каменогорск. 15 ноября. Kazakhstan Today - В областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира сообщили, что сотрудники ведомства выявили два очередных факта незаконной рубки леса, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает ИА " Semeyainasy.kz ", во время проведения проверки 12-13 ноября на территории государственного лесовладельца АО "НК "Казавтожол", на 14-м - 21-м километре до села Саратов с поворота на село Украинка республиканской автодороги Усть-Каменогорск - Семей обнаружены пни деревьев, спиленные ветки, следы от проведенной рубки.

После проведения перечета деревьев выявлено, что всего вырублено 336 деревьев, из них 232 дерева породы тополь, 79 деревьев породы ольха и 25 деревьев породы клен. Нанесен ущерб природе в сумме 314 103 тенге.

Второй факт незаконной рубки леса выявлен на административной территории Уланского района ВКО, на 23-м километре автомобильной дороги Усть-Каменогорск - Бозанбай, с левой стороны побережья реки Сібе. Здесь обнаружены 19 спиленных деревьев породы тополь. Объем незаконно вырубленной древесины составил 35,93 кубического метра, нанесен ущерб природе в сумме 99с813 тенге.

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