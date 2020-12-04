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В ВКО завершили расследование убийства ребенка из детдома

03.12.2020 11179
Усть-Каменогорск. 3 декабря. Kazakhstan Today - Следственным управлением департамента полиции Восточно-Казахстанской области окончено уголовное дело об убийстве несовершеннолетнего жителя Бескарагайского района, воспитываемого в патронатной семье, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает пресс-служба ведомства, преступление, с учетом его совершения в условиях неочевидности, длительное время оставалось нераскрытым.
 

К совершению преступления установлена причастность 27-летнего родственника патронатной семьи", - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

 
С санкции суда, подозреваемый заключен под стражу.
 
Окончательную точку по делу будет ставить суд с участием присяжных заседателей.
 

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