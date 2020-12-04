В ВКО завершили расследование убийства ребенка из детдома

Усть-Каменогорск. 3 декабря. Kazakhstan Today - Следственным управлением департамента полиции Восточно-Казахстанской области окончено уголовное дело об убийстве несовершеннолетнего жителя Бескарагайского района, воспитываемого в патронатной семье, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба ведомства, преступление, с учетом его совершения в условиях неочевидности, длительное время оставалось нераскрытым.

К совершению преступления установлена причастность 27-летнего родственника патронатной семьи", - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

С санкции суда, подозреваемый заключен под стражу.

Окончательную точку по делу будет ставить суд с участием присяжных заседателей.

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