В Восточном Казахстане уволили полицейского, подозреваемого в хулиганстве

Фото: Пресс-служба департамента полиции Алматы
В ноябре текущего года нам стало известно о неправомерных действиях полицейского ОП Тарбагатайского района, который находясь вне службы, допустил конфликт с ранее знакомым жителем этого же района и тем самым совершил в отношении него хулиганские действия. На этот факт мы отреагировали незамедлительно, и в тот же день 30 ноября указанный сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - сообщил начальник департамента полиции ВКО Сагат Мадиев.
Он отметил, что в настоящее время в отношении него также осуществляется досудебное расследование по статье 293 УК РК, сведения по которому, согласно статьи 201 УПК РК, разглашению не подлежат.
Наряду с этим, со службы были уволены ещё трое сотрудников указанного отдела полиции, которые своевременно не приняли должных мер для регистрации данного факта в установленном порядке. К строгой дисциплинарной ответственности привлечено и руководство районного отдела, в том числе заместитель начальника по кадровой политике освобождён от занимаемой должности", - проинформировал Сагат Мадиев.
Как сообщалось ранее, в ВКО к ответственности привлечены 34 руководителя дорожных служб.