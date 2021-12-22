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В Восточном Казахстане уволили полицейского, подозреваемого в хулиганстве

21.12.2021, 13:15 52291
В Восточном Казахстане уволили полицейского, подозреваемого в хулиганстве
Фото: Пресс-служба департамента полиции Алматы
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 21 ДЕКАБРЯ - В Восточном Казахстане уволили полицейского, подозреваемого в хулиганстве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ноябре текущего года нам стало известно о неправомерных действиях полицейского ОП Тарбагатайского района, который находясь вне службы, допустил конфликт с ранее знакомым жителем этого же района и тем самым совершил в отношении него хулиганские действия. На этот факт мы отреагировали незамедлительно, и в тот же день 30 ноября указанный сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - сообщил начальник департамента полиции ВКО Сагат Мадиев. 

 
Он отметил, что в настоящее время в отношении него также осуществляется досудебное расследование по статье 293 УК РК, сведения по которому, согласно статьи 201 УПК РК, разглашению не подлежат. 
 

Наряду с этим, со службы были уволены ещё трое сотрудников указанного отдела полиции, которые своевременно не приняли должных мер для регистрации данного факта в установленном порядке. К строгой дисциплинарной ответственности привлечено и руководство районного отдела, в том числе заместитель начальника по кадровой политике освобождён от занимаемой должности", - проинформировал Сагат Мадиев.


 

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Сексуальное рабство в Бахрейне: в Шымкенте вынесли приговор по громкому делу

21.12.2021, 20:39 28696
Сексуальное рабство в Бахрейне: в Шымкенте вынесли приговор по громкому делу
Фото: Казинформ
ШЫМКЕНТ. 21 ДЕКАБРЯ -21 декабря Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Шымкента закончено разбирательство по делу в отношении руководителей и участников транснациональной организованной преступной группы, а также их сообщников, которые на территории Казахстана с 2016 по 2020 год занимались отправкой девушек в Бахрейн, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Указанные лица приговором суда признаны виновными и им назначены различные наказания, сообщает Polisia.kz
 
Руководитель ТОПГ - Азадова С. осуждена к 14 годам лишения свободы. Другие участники и сообщники преступной группы Ахмедова С., Беркина Э., Ахмедова Ш., Тургунова Ш. осуждены к 12 годам лишения свободы; Косдаулетова Р., Темирова Э. осуждены к 11,3 года лишения свободы; Цесхладзе Р. осужден к 10 годам лишения свободы; Савинский С. и Мададов И. к 6,8 года лишения свободы; Пичугина З. и Азадова Т. к 1,3 года лишения свободы; Гайнуллин Р. к 3 годам лишения свободы (арестован в зале суда). 
 
Отбывание наказание Гайнуллину Р. назначено в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, остальным осужденным в учреждениях уголовно-испытательной системы средней безопасности. 
 
Кроме того, трое подсудимых приговором суда были признаны виновными и с применением части 2 статьи 68 УК освобождены от уголовной ответственности в связи с примирением сторон. 
 
5 октября в Казахстане начался суд над участниками транснациональной группы, которые вербовали девушек для работы в Бахрейне, где они попадали в сексуальное рабство.
 
Ранее сообщалось, что три жительницы Шымкента осуждены за продажу девушек в сексуальное рабство в Бахрейн. 
 

В Алматинской области посетитель игрового клуба напал на администратора с удавкой

21.12.2021, 19:27 33976
В Алматинской области посетитель игрового клуба напал на администратора с удавкой
Фото: Polisia.kz
ТАЛДЫКОРГАН. 21 ДЕКАБРЯ - Днем 8 декабря в дежурную часть Каратальского РОП департамента полиции Алматинской области с заявлением о разбойном нападении обратилась 47-летняя жительница Уштобе, работающая администратором в игровом клубе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам заявительницы, в зале находился один пьяный посетитель. Воспользовавшись отключением электроэнергии, он набросил на шею потерпевшей удавку и, угрожая расправой, потребовал денежные средства, сообщает Polisia.kz
 
Мужчина забрал из кассы 189 тысяч тенге, завладел ключами, закрыл двери клуба снаружи и скрылся. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 192 части 2 УК РК. 
 
Полицейские на следующий день задержали 46-летнего местного жителя, который признался в преступлении. У него было изъято 18 тысяч тенге и сотовый телефон стоимостью 40 тысяч тенге, купленный на похищенные деньги. На остальные деньги он купил спиртные напитки, продукты, заплатил за квартиру и рассчитался за такси. 
 
Как выяснилось, подозреваемый шесть раз попадал в поле зрения правоохранителей. Он имеет шесть судимостей за кражи, грабежи, угон и мошенничество. После водворения в ИВС, следственный судья санкционировал ему меру пресечения в виде двухмесячного содержания под стражей.
 

В Алматинской области свадьба закончилась поножовщиной

21.12.2021, 13:40 50506
В Алматинской области свадьба закончилась поножовщиной
Фото: news.myseldon.com
ТАЛДЫКОРГАН. 21 ДЕКАБРЯ - В Алматинской области свадьба закончилась поножовщиной. В результате словесной перепалки 26-летний житель ножом ударил в грудь своего сверстника. Рана оказалась смертельной, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает пресс-служба ДП Алматинской области, 12 декабря текущего года, около 01.30, в дежурную часть Уйгурского РОП, из центральной районной больницы, поступило сообщение о доставлении скончавшегося от ножевого ранения 26-летнего жителя села Шарын. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство).
 
В ведомстве отметили, что выехавшая на место преступления следственно-оперативная группа установила, что в ходе свадьбы в местном ресторане села Шарын, между гостями произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку. В результате 26-летний житель ножом ударил в грудь своего сверстника - односельчанина. Рана оказалась смертельной.
 

Орудие преступления обнаружено и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. Задержанный, на основании статьи 128 УПК РК (Основания задержания), водворён в ИВС. Со слов подозреваемого, на свадьбе он употребил алкогольные напитки. Увидев, ссору знакомых, он вытащил складной нож, который всегда носил с собой и направился в сторону конфликтующих. Потерпевший, попытался его остановить. В горячке, он ударил его ножом в область сердца. В содеянном раскаивается. Следственный судья, на период досудебного расследования, санкционировал задержанному меру пресечения в виде двухмесячного содержания под стражей", - говориться в сообщении.

 
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК (Недопустимость разглашения данных досудебного расследования) в интересах следствия не разглашается. 
 
 

Сотрудники антикора провели обыск в кабинете судьи экономсуда Алматинской области

20.12.2021, 18:51 96541
ТАЛДЫКОРГАН. 20 ДЕКАБРЯ - О прошедших обысковых мероприятиях сообщил на своей странице в Facebook заместитель руководителя департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК (аппарата Верховного суда Республики Казахстан) Елдос Жумаксанов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сегодня сотрудниками антикоррупционной службы во взаимодействии с отделом внутренней безопасности Верховного суда проведены обысковые мероприятия в служебном кабинете судьи экономсуда Алматинской области", - написал Елдос Жумаксанов.

 
Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.
 

В Актюбинской области студент "заминировал" поселок

20.12.2021, 18:19 98926
АКТОБЕ. 20 ДЕКАБРЯ - В Актюбинской области 18-летний студент "заминировал" поселок, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Polisia.kz, 13 декабря, в 01.30, на телефон 102 дежурной части ОП Каргалинского района ДП Актюбинской области с сотового телефона позвонил неизвестный, который сообщил, что в поселке Жосалы Каргалинского района заложена бомба. 
 

На место происшествия были направлены наряды полиции, сотрудники аварийно-спасательных служб ПЧ и бригада скорой медицинской помощи Каргалинского района. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в заведомо ложном сообщении об акте терроризма участковым инспектором полиции задержан 18-летний местный житель. Студент колледжа объяснил свой поступок, что в шутку сообщил о заложенной бомбе", - говориться в сообщении.

 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Подозреваемый водворен в ИВС. За подобную шутку злоумышленнику грозит наказание в виде штрафа в размере до 5000 месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.
 
 

Пожизненный срок грозит владельцу онлайн-магазина по продаже наркотиков

20.12.2021, 18:06 101926
Пожизненный срок грозит владельцу онлайн-магазина по продаже наркотиков
Фото: кадр из видео
ПЕТРОПАВЛОВСК. 20 ДЕКАБРЯ - В Петропавловске задержали 29-летнего изготовителя синтетических наркотиков спайс и владельца интернет-магазина по продаже наркотиков. Ему грозит пожизненный срок, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Polisia.kz, задержанный планировал зарабатывать, делая закладки наркотиков. Однако, решил извлечь максимальную выгоду и организовал полный процесс производства и распространения наркотиков. 
 

Для этого он арендовал квартиру в Петропавловске и привлек к распространению наркотиков семейную пару - наркозависимую и ее супруга, ранее судимого за хулиганство и кражи. Интернет-магазин просуществовал всего несколько месяцев. В ходе мониторинга социальных сетей он попал в поле зрения полиции и был ликвидирован", - говорится в сообщении.

 
Отмечается, что в ходе обыска на съемной квартире изъяты весы, оборудование, необходимое для производства наркотиков, упаковочный материал, химические реагенты, 250 грамм спайса, уже расфасованного и приготовленного к реализации и 150 граммов концентрата, который используется для производства синтетического наркотика.
 

У организатора изъяты три сотовых телефона, три дополнительных sim-карты, записи об адресатах поставки наркотиков и о поступивших от них денежных переводах. Эти доказательства, в отличие от изъятых наркотиков, задержанными тщательно скрывались, так как свидетельствовали именно об организации сбыта запрещенных психоактивных веществ. Все участники незаконного оборота задержаны", - говориться в сообщении.

 
Возбуждены уголовные дела за незаконные изготовление, хранение и сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов. Департамент по противодействию наркопреступности МВД обращает внимание, что хранение, перевозка, производство и сбыт наркотиков в крупном размере влечет наказание с длительными сроками лишения, а при их сбыте через интернет-магазины наказание предусматривает лишение свободы от пятнадцати лет и до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

 
 

Полиция задержала жителя Тараза во время нанесения наркограффити

20.12.2021, 15:24 108121
Полиция задержала жителя Тараза во время нанесения наркограффити
Фото: polisia.kz
ТАРАЗ. 20 ДЕКАБРЯ - В Таразе при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области задержан 21-летний местный житель во время нанесения наркограффити, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Polisia.kz, задержанный наносил граффити, рекламирующие сайты по продаже наркотиков, на стены домов и зданий областного центра. Кроме того, в ходе осмотра у него обнаружены вещественные доказательства - маркер черного цвета и сотовый телефон.
 
Задержанный дал признательные показания. По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса РК (Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров), ведется следствие. 
 
В полиции напомнили, что за совершение указанного преступления Уголовным кодексом Республики Казахстан предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

 
Как сообщалось ранее, в Шымкенте открыто распространяли объявления о работе наркокурьерами.
 
Также напомним, что пять "художников" наркограффити привлечены к уголовной ответственности в Алматы.
 

В Сатпаеве мошенник оформил на себя квартиру пенсионерки

20.12.2021, 14:47 92116
В Сатпаеве мошенник оформил на себя квартиру пенсионерки
Фото: yandex.by
САТПАЕВ. 20 ДЕКАБРЯ - В Сатпаеве мошенник оформил на себя квартиру пенсионерки. Сумма ущерба составила 4 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Polisia.kz, 9 декабря в отдел полиции города Сатпаева Карагандинской области обратилась 79-летняя жительница города. Пенсионерка рассказала, что она планировала обналичить денежные средства, накопившиеся на ее банковской карте. И обратилась за помощью к некому гражданину. Последний почему-то потребовал пакет документов, который бабушка, не подозревая подвоха, передала ему.
 
Через некоторое время выяснилось, что он, пользуясь доверчивостью пенсионерки, оформил на себя ее квартиру. Сумма ущерба составила 4 млн тенге. Полицейские задержали афериста - 63-летнего мужчину. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК (Мошенничество). Ведется расследование.
 
 

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