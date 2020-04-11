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В Западном Казахстане мужчину подозревают в убийстве супруги и двух маленьких дочерей

10.04.2020, 09:36 8965
Уральск. 10 апреля. Kazakhstan Today - В Западно-Казахстанской области расследуют убийство женщины и двух девочек - ее дочерей шести и семи лет, передает Kazakhstan Today. 
 
Трагедия разыгралась в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области. В частном доме возник пожар. Пожарные потушили его, и нашли тела женщины и двух ее дочерей 6 и 7 лет. Полиция установила, что все три были убиты, сообщает телеканал КТК
 
Как именно были убиты женщина и ее дети, следствие не раскрывает. Тела направили на судмедэкспертизу. Известно только, что в больницу доставили и главу семьи. Он пытался покончить с собой. 
 

По подозрению в совершении данного преступления задержан супруг 1986 года рождения. В данный момент по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Убийство", - сообщил официальный представитель ДП ЗКО Болатбек Бельгибеков.

 

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