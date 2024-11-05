В Жамбылской области задержали укравших ограждения с могил вандалов
Фото: Polisia.kz
Тараз. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области сотрудники полиции задержали укравших ограждения с могил вандалов, сообщает Polisia.kz.
В районе Рыскулова двое мужчин были задержаны при попытке кражи металлических ограждений на кладбище. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям УК РК "Покушение на преступление" и "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору". Подозреваемые - 33-летний житель Жамбылского района и 34-летний житель Байзакского района", - проинформировали в полиции.
Кроме того, в ходе следствия установлена причастность подозреваемых к краже ограждений с могил в Таласском районе.
В настоящее время выясняется их причастность к другим аналогичным преступлениям. Досудебное расследование продолжается", - добавили в полиции.
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