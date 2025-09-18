17.09.2025, 15:39 44341
Выделенные на ремонт систем отопления и водоснабжения 8 млн тенге украли в Петропавловске
Тюремные сроки получили директор и главный инженер ТОО "Жилищная служба Петропавловска"
Петропавловск. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Директор и главный инженер ТОО "Жилищная служба Петропавловска" присвоили государственные деньги в размере более 8 млн тенге, сообщили в прокуратуре Северо-Казахстанской области.
В Петропавловске директора и главного инженера ТОО "Жилищная служба Петропавловска" приговорили к трем и двум годам лишения свободы за присвоение бюджетных средств в крупном размере.
Осужденные украли более 8 млн тенге, выделенных на ремонт насосной станции, а также систем водоснабжения и отопления жилых домов.
Приговор вступил в законную силу.
Напомним, в Жетысуской области свыше 300 млн тенге похитили при получении субсидий.
18.09.2025, 18:10 12206
В ВКО у жителя Алматы изъяли мефедрон на более чем миллион тенге
Усть-Каменогорск. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске у 27-летнего жителя Алматы изъяли мефедрон, стоимость которого на черном рынке превышает один миллион тенге, сообщает Polisia.kz.
В ходе личного обыска у него было изъято 33 свертка, обмотанных изолентой, - 23 черного и 10 желтого цвета, внутри которых находилось порошкообразное вещество белого цвета. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое вещество является мефедроном общим весом 42,7 грамма, что составляет свыше 40 разовых доз. На черном рынке стоимость данной партии превышает один млн тенге", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что по данному факту возбуждено досудебное расследование по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Подозреваемый помещен в следственный изолятор.
Ранее крупные партии наркотиков изъяли в Алматы и Астане.
18.09.2025, 16:51 15956
Вели себя агрессивно: двух пьяных казахстанцев сняли с рейса Астана - Актобе
Одному из правонарушителей назначен штраф, второму - арест сроком на 15 суток
Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Двух пьяных жителей города Актобе за правонарушения сняли с рейса Астана - Актобе, сообщает Polisia.kz.
Во время посадки на рейс мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вели себя агрессивно, не выполняли требования экипажа и выражались нецензурной бранью в адрес работников авиакомпании. При выяснении обстоятельств они оказали злостное неповиновение законным требованиям представителей власти, в связи с чем сотрудники полиции были вынуждены применить специальные средства - наручники", - заявили в полиции.
Подчеркивается, что в отношении правонарушителей составлены протоколы по трем статьям Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан: за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, совершение мелкого хулиганства и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.
Решением специализированного межрайонного суда по правонарушениям Астаны одному из правонарушителей назначено наказание в виде денежного взыскания, второму - арест сроком на 15 суток", - говорится в сообщении.
Ранее пьяную пассажирку сняли с рейса Актау - Баку.
18.09.2025, 16:35 17241
Ущерб почти в 700 млн тенге: в Алматы шесть человек осудили по делу о налоговых махинациях
Осужденные получили от 6 до 8 лет лишения свободы
Алматы. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы шесть человек осудили по делу о налоговых махинациях в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры мегаполиса.
Суд признал шестерых участников преступной группы виновными в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 216 (Фиктивное выписывание счетов-фактур) и 262 (Создание и руководство организованной преступной группой) Уголовного кодекса Республики Казахстан. Судом назначены наказания в виде лишения свободы сроком от 6 до 8 лет в зависимости от степени тяжести вины каждого из осужденных", - говорится в сообщении.
Как пояснили в прокуратуре, группа лиц организовала преступную схему по выписке фиктивных счетов-фактур без фактической отгрузки товаров, работ и услуг.
Для сокрытия следов противоправной деятельности и обхода налогового контроля, проведено фиктивное слияние, после чего товарищество, от имени которого оформлялись документы, формально ликвидировано. В рамках надзорной деятельности прокуратурой города внесен протест, в результате которого незаконное слияние отменено. Факт выписки фиктивных счетов-фактур зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований" - сообщили в пресс-службе.
Подчеркивается, что в результате незаконных действий государству причинен ущерб в размере 686 миллионов тенге.
Ранее в Атырау вынесли приговор по делу о фиктивных счетах-фактурах.
18.09.2025, 15:37 20436
Масштабную схему незаконного микрокредитования раскрыли в Казахстане
Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Выявлена масштабная схема незаконного микрокредитования через крупную сеть ломбардов, маскировавшихся под комиссионные магазины. В различных городах по всей стране функционировало порядка 200 филиалов, проинформировали в Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана.
Как сообщили в АФМ, владелец сети "Актив ломбард" оформил на доверенных лиц ряд компаний, действовавших под брендом "Актив маркет", ведущих якобы деятельность по скупке товаров и бытовой техники. Однако фактически осуществлялась выдача займов под залог имущества, то есть деятельность, прямо относящаяся к сфере ломбардного кредитования без лицензии. При этом комиссионные магазины и ломбарды функционировали совместно, используя одни и те же помещения и персонал.
При выдаче краткосрочных займов (до 45 дней) предельная ставка вознаграждения не должна превышать 0,3% в день. Однако компанией заем предоставлялся на 15 дней с вознаграждением 16,2%, что более чем в 4 раза превышало установленный законом предел. В результате такой схемы сотни тысяч граждан, среди которых были пенсионеры и малообеспеченные семьи, оказывались в долговой ловушке", - пояснили в агентстве.
Всего за последние два года за счет выдачи залоговых займов по завышенной ставке незаконно взыскано более 3,5 млрд тенге.
Для дальнейшей легализации доходов глава компании использовал фирму, от имени которой заключались фиктивные договоры с аффилированными компаниями якобы на внедрение и сопровождение программного обеспечения на сумму 1,9 млрд тенге. В последующем денежные средства переводились на личный депозитный счет в качестве дивидендов.
В ведомстве также подчеркнули, что деятельность сети "Актив ломбард", которая имеет лицензию финансового регулятора, не является предметом досудебного расследования. Ни один филиал не закрывался, залоговое имущество "Актив маркет" не изымалось и находится в распоряжении "Актив ломбард".
АФМ расследуются еще 14 дел по фактам взимания с граждан незаконных вознаграждений по микрокредитам. В качестве подозреваемых признано 15 лиц", - добавили в пресс-службе.
18.09.2025, 15:13 21686
Вооруженных приверженцев деструктивного течения задержали в Туркестанской области
Туркестан. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области задержали приверженцев деструктивного религиозного течения. При обыске у них изъято оружие, сообщили в прокуратуре области.
Во время задержания участников деструктивного религиозного течения в их автомобиле марки Toyota Land Cruiser 200 были обнаружены пистолеты ТТ и "Байкал МР-461".
Указанное оружие пригодно для использования. В настоящее время назначены экспертизы для выяснения их возможного использования в преступлениях", - рассказали в прокуратуре.
Также по адресу проживания основного фигуранта был задержан разыскиваемый за укрывательство преступник.
Досудебное расследование ведется по статье УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".
Напомним, в августе за экстремизм осудили 12 казахстанцев.
18.09.2025, 14:02 25066
Солдат-срочник погиб в военной части в Алматинской области
Сообщается, что военнослужащий совершил суицид
Тараз. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В пресс-службе Сухопутных войск Вооруженных сил Казахстана сообщили, что 19-летний солдат совершил суицид.
По данным пресс-службы Сухопутных войск, трагедия произошла 17 сентября.
Военнослужащий срочной службы одной из воинских частей гвардейского гарнизона совершил суицид путем повешения. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия", - сказано в сообщении.
По поручению главнокомандующего Сухопутными войсками направлена специальная комиссия для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Ранее сообщалось, что в воинских частях Казахстана внедрят современные IT-системы видеонаблюдения с возможностью внедрения технологий искусственного интеллекта - для автоматического анализа ситуаций и повышения уровня безопасности личного состава. Планируется оснастить командиров видеожетонами (при полевых занятиях, стрельбах, учениях) и солдат срочной службы на карауле и боевом дежурстве, что позволит осуществлять реальный контроль во время несения службы.
18.09.2025, 11:06 30881
Крупный канал незаконной миграции перекрыт в Туркестанской области
Туркестан. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 11 сентября в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий сотрудниками криминальной полиции пресечена деятельность устойчивой преступной группы, организовавшей канал незаконной миграции в приграничных районах Туркестанской области, сообщает Polisia.kz.
Задержаны и водворены в ИВС четыре основных организатора и их пособники. Установлено, что задержанные подозреваются в содействии гражданам ближнего зарубежья в незаконном пересечении государственной границы. За свои услуги они получали до 500 тысяч тенге с каждого мигранта", - проинформировали в МВД.
В ходе обысков у подозреваемых изъяты иностранные паспорта, фиктивные документы, электронные носители и средства связи.
В отношении организаторов начато досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса - "Организация незаконной миграции" и "Умышленное незаконное пересечение государственной границы".
17.09.2025, 19:30 53271
Ущерб более 590 млн тенге: в Атырау вынесли приговор по делу о фиктивных счетах-фактурах
В ходе следствия добровольно возмещено 236 млн тенге
Атырау. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Суд в Атырау вынес приговор в отношении группы лиц, признанных виновными в совершении экономических преступлений, связанных с выпиской фиктивных счетов-фактур и легализацией доходов, полученных преступным путем, сообщает пресс-служба АФМ.
Следствием установлено, что группа лиц во главе с Тюякпаевым А.С., при участии Аргалаш С.А. и Булатова А.С., организовала схему по обналичиванию денег и уклонению от уплаты налогов путем оформления фиктивных счетов-фактур на 1,8 млрд тенге.
В результате государству причинен ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 590 млн тенге.
Наряду с этим Тюякпаев легализовал преступные доходы в размере 342 млн тенге путем перевода через счета подконтрольных компаний на личный счет своей супруги.
С санкции суда наложен арест на имущество: 4 автомашины, 2 квартиры и жилой дом.
В ходе следствия добровольно возмещено 236 млн тенге.
Судом Тюякпаев, Аргалаш и Булатов признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы от 2 лет 4 месяцев до 4 лет.
Кроме того, в доход государства конфисковано имущество, приобретенное на преступные доходы, - квартира в Атырау и автомашина. В отношении остального арестованного имущества судом принято решение о сохранении обеспечительных мер до разрешения гражданского иска.
Ранее сообщалось, что в Казахстане ужесточат меры против отмывания доходов и финансирования терроризма. Закон предусматривает внедрение скоринговых и автоматизированных систем риск-идентификации клиентов.
