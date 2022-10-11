Выехавшую на лечение казахстанку задержали в Турции

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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Выехавшую для пересадки органов гражданку Казахстана задержали в Турции, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.
По поступившей от наших дипломатов информации, турецкие правоохранительные органы задержали нашу гражданку. Она приехала в Турцию для пересадки органов. По предварительным данным, она обвиняется в подделке документов. То есть она (следствие еще разберется) указала донора в качестве родственника, а он оказался гражданином совсем другой страны. Поэтому она сейчас находится под стражей", - цитирует tengrinews.kz Айбека Смадиярова.
По его словам, казахстанское консульство держит дело на особом контроле, казахстанке нашли адвоката, МИД находится на связи с родными, сообщает zakon.kz.
Сейчас мы ходатайствуем о том, чтобы женщину перевели под подписку о невыезде в связи с состоянием ее здоровья", - добавил он.