24.02.2024, 11:29 38816

Вымогавших у предпринимателя полмиллиона тенге осудили в области Жетысу

Они приговорены к 4 годам лишения свободы
Талдыкорган. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В области Жетысу при координации прокуратуры правоохранительными органами пресечена деятельность вымогателей.

Двое преступников, действуя по предварительному сговору, угрожая поджогом имущества, завладели денежными средствами потерпевшего в размере полумиллиона тенге", - проинформировали в прокуратуре области.


По результатам досудебного расследования уголовное дело направлено в суд.

Суд Алакольского района, поддержав доводы прокуратуры, с учетом тяжести и характера совершенного преступления приговорил виновных к 4 годам лишения свободы по части 3 статьи 194 УК РК (Вымогательство). Приговор не вступил в законную силу", - сообщили в ведомстве.


Прокуратура области Жетысу призывает граждан и предпринимателей незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о фактах вымогательства.

Ранее сообщалось о задержании группы студентов-вымогателей в Уральске.
 

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24.02.2024, 13:35 33941

Более 30 сайгаков убили браконьеры в Кызылординской области

Проводится досудебное расследование
Более 30 сайгаков убили браконьеры в Кызылординской области
Фото: gov.kz
Кызылорда. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылординской области задержаны браконьеры, застрелившие более 30 сайгаков, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира.

Ночью 23 февраля инспекторы Кызылординской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира совместно с сотрудниками природоохранной полиции Кызылординской области на трассе Кызылорда - Жезказган остановили автомобиль Mitsubishi Pajero.

В ходе осмотра автомобиля были обнаружены ножи, охотничье ружье, прожектор, 30 туш сайгаков без головы и внутренностей, одна туша сайгака без внутренностей, пять туш сайгаков с рогами.

По данному факту департаментом полиции Кызылординской области проводится досудебное расследование.
 
23.02.2024, 21:10 66511

Сельского акима осудили за смертельное ДТП в Жетысуской области

Алия Бахтиярова сбила на своем авто подростка
Талдыкорган. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Приговор акиму Коксуского сельского округа Алие Бахтияровой, сбившей на своем авто подростка, вынесли в Ескельдинском районном суде Жетысуской области.

Бахтиярову обвиняли в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Трагедия произошла 2 ноября 2023 года около 20.00 в селе Бигаш Ескельдинского района.

Подсудимая, управляя машиной, сбила несовершеннолетнего Т., который переходил улицу. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Аким вину признала полностью, раскаялась. Мать и отец потерпевшего ее простили, указав, что моральный и материальный вред полностью возмещен. Они просили не лишать ее свободы.

Суд признал Б. виновной в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, с применением статьи 63 УК условно, с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу.
 
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Теги:АкимДТППриговор
23.02.2024, 20:29 67941

В Актобе осудили главного бухгалтера школы за хищение в особо крупном размере

Только за один год он перечислил себе более 200 млн тенге
В Актобе осудили главного бухгалтера школы за хищение в особо крупном размере
Актобе. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Суд № 2 Актобе огласил приговор в отношении главного бухгалтера школы-гимназии № 55 города, сообщает "АЖ".

Главный бухгалтер городской школы Актобе на протяжении 8 лет незаконно перечислял деньги в качестве заработной платы на свой банковский счет, в результате государству причинен ущерб на сумму 413,8 млн тенге.

Только за один год он перечислил себе более 200 млн тенге, что составляло 30% годового фонда оплаты труда всей школы.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Он также лишен права занимать материально-ответственные должности сроком на 10 лет.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее в области Жетысу осудили экс-директора предприятия за хищение 100 млн тенге бюджетных средств. Его приговорили к 7 годам 6 месяцам лишения свободы.
 
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Теги:Судхищениебухгалтер
23.02.2024, 15:38 83076

Подозреваемый в создании транснациональной ОПГ гражданин Украины экстрадирован из Польши в Казахстан   

Преступная группа занималась в Казахстане изготовлением и сбытом психотропных веществ в особо крупном размере
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Из Польши экстрадирован гражданин Украины для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство транснациональной организованной группой, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана.

Как рассказали в ведомстве, в 2022 году преступная группа, организованная гражданином Украины, занималась в Казахстане изготовлением и сбытом психотропных веществ в особо крупном размере.


Объем изъятых незаконных веществ составил более 1 тонны, а их общая стоимость на черном рынке превысила бы 1,5 млрд тенге", - уточнили в Генпрокуратуре.


После задержания членов ОПГ ее руководитель скрылся и был объявлен в международный розыск.

В августе 2023 года подозреваемый был обнаружен в Польше.

По запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан он экстрадирован и в настоящее время водворен в следственный изолятор города Астаны.

За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества", - добавили в прокуратуре.

 
23.02.2024, 14:59 84761

Уголовное дело завели по факту избиения ребенка в детсаду Алматы  Дополнено

Действиям сотрудников детского сада и родителям будет дана правовая оценка
Уголовное дело завели по факту избиения ребенка в детсаду Алматы
Фото: Depositphotos
Алматы. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По факту жестокого избиения ребенка в одном из детских садов в Алматы заведено уголовное дело, сообщили в департаменте полиции города.

По факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей расследуется уголовное дело", - сказано в сообщении полиции.


Действиям сотрудников детского сада и родителям будет дана правовая оценка.

Дополнено 23.02.2024, 16.00

Инцидент, произошедший в детском саду № 51, также прокомментировали в управлении образования города.

Согласно полученной объяснительной, воспитатель в этот момент находилась в другом помещении, где получала обед для детей. Поэтому, не смогла проконтролировать поведение воспитанников детсада", - сказано в сообщении ведомства.


Воспитателю объявлен строгий выговор. За ослабление контроля заведующая детским садом также получила дисциплинарное взыскание, добавили в управлении.

Ранее сообщалось, что на камеру видеонаблюдения попало избиение мальчика другими детьми в одном из детских садов в Алматы. На опубликованном видео видно, что один из детей повалил ребенка на пол и начал с силой пинать его ногами. При этом избиение продолжалось довольно долго. Пострадавший попал в больницу с сотрясением мозга. По словам родителей, воспитательница прошла мимо ребенка, даже не заметив, что он лежит побитый и плачет, а затем обманула их, сказав, что мальчик ударился об стол.
 
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Теги:ДетсадИзбиениеуголовное дело
23.02.2024, 09:13 96516

Около 70 авто незаконно поставили на учет в Акмолинской области: АФМ завершило расследование дела

Причиненный ущерб составил почти 449 млн тенге
Около 70 авто незаконно поставили на учет в Акмолинской области: АФМ завершило расследование дела
Фото: Depositphotos
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент АФМ по Акмолинской области закончил расследование дела по незаконной постановке на учет автотранспортных средств с использованием поддельных платежных и расчетных документов.

Массовую первичную регистрацию транспортных средств из-за рубежа по поддельным платежным документам без уплаты сборов и платежей организовали два гражданина в сговоре с бывшим специалистом ЦОНа Кокшетау - филиала "Правительства для граждан", - сообщили в АФМ.


Установлено, что на учет было незаконно поставлено 68 автотранспортных средств с использованием поддельных платежных и расчетных документов.

Причиненный ущерб государству в виде неуплаты сбора за первичную регистрацию составил почти 449 млн тенге. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК распространению не подлежит", - проинформировали в ведомстве.


АФМ просит граждан сообщать о фактах злоупотребления полномочиями, хищений или других экономических правонарушений в Telegram-бот "АФМ Insider".

Анонимность гарантируется", - отметили в агентстве.

 
22.02.2024, 20:48 132701

Группу скотокрадов задержали в Жамбылской области

Похищенный скот забивали, а мясо продавали
Тараз. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области сотрудники полиции в рамках ОПМ "Скотокрад" пресекли деятельность преступной группы скотокрадов, сообщает Polisia.kz.

Задержанные подозреваются в серии краж скота с пастбищ на территории Байзакского, Жамбылского районов. Похищенный скот фигуранты забивали, а мясо продавали.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Также установлено, что они причастны к фактам хищения четырех животных и убоя пяти похищенных лошадей.

ОПМ "Скотокрад" продлится до 23 февраля.
 
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Теги:Задержаниескотокрадство
22.02.2024, 20:39 112861

Брат Салтанат Нукеновой опубликовал кадры из ресторана, сделанные в день убийства   

"На скриншотах видно, как он бьет ее ногами и руками"
Брат Салтанат Нукеновой опубликовал кадры из ресторана, сделанные в день убийства
Фото: Depositphotos
Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды опубликовал кадры с камеры видеонаблюдения в ресторане, где погибла его сестра.

Опубликовать эти скришоты видеозаписи и результата СМЭ вынудили своей ложью адвокаты Бишембаевых. Я хочу, чтобы вы также увидели наше отношение к Салте в первой части ролика и контраст - что такое обычное ссора, по мнению его адвокатов. На скриншотах отчетливо видно, как он бьет ее ногами и руками, когда в интервью адвокаты заявляют, что такого не было", - написал Айтбек Амангельды.


Он отметил, что родные Салтанат и адвокаты находятся в полном шоке и в недоумении, крайне возмущены враньем.


Напомним, убийство Салтанат Нукеновой стало одним из самых резонансных преступлений прошлого года. Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Он был задержан по делу об убийстве. Президент поручил МВД держать дело на особом контроле.
 
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Теги:УбийствовидеоБишимбаев

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