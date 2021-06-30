Задержан экс-руководитель филиала "Енбек-Атырау", находившийся в розыске

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В пресс-службе антикоррупционной службы факт задержания подтвердили, сообщает "Ак Жайык".
Компания "Енбек-Атырау" была подрядчиком проекта строительства 9 фонтанов в Атырау, в том числе известного фонтана в Жилгородке. Проект стоимостью почти 1 млрд тенге был приостановлен после начавшегося досудебного расследования по фактам хищения подрядчиком бюджетных средств.
Кроме того, в 2019 году "Енбек-Атырау" выиграл тендер на освещение 50 дворов многоквартирных жилых домов стоимостью в 354 млн тенге. После инцидента, когда во дворе одного из домов по Азаттык током ударило 8-летнего ребенка, подача электричества на все уличные фонари, установленные "Енбек-Атырау", была прекращена.
В июне 2020 года антикоррупционная служба по Атырауской области начала досудебное расследование по части 3 статьи 366 УК РК (Неоднократное получение взятки группой лиц по предварительному сговору) в отношении руководителя филиала "Енбек-Атырау" КУИС МВД РК. Взятки принимались при заключении договоров с субподрядчиками.
После этого к данному обвинению добавилась ещё часть 3 статьи 189 УК РК (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, группой по предварительному сговору лицом с использованием своего служебного положения).
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