Захватчики аэропорта в Актобе во время январских событий получили по 3,5 года ограничения свободы

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АКТОБЕ. 7 ИЮЛЯ - В Актобе состоялся суд над тремя жителями Актюбинской области, которые во время январских беспорядков участвовали в нападении на воздушную гавань города, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Суд в Актобе 5 июля вынес приговор трем жителям Актюбинской области, обвиняемым в захвате аэропорта во время январских событий.

Подсудимые получили по три с половиной года ограничения свободы. До истечения срока наказания, как постановил суд, они будут находиться под пробационным контролем. Им запрещено менять место жительства без уведомления службы пробации, нельзя посещать увеселительные заведения и пользоваться социальными сетями. Также суд назначил им по 100 часов принудительных работ ежегодно, информирует Lada.kz

Подсудимые заключили с прокурором процессуальное соглашение о признании вины.

Им было предъявлено обвинение по части 1 статьи 269 УК РК (Нападение на здания, сооружения, средства сообщения и связи, иные коммуникации, а равно их захват).

Как заявил государственный обвинитель Азамат Бакытжанов, подсудимый Елхат Косыбаев 5 января 2022 года выступил перед собравшимися возле акимата Актюбинской области. Косыбаев, как утверждает прокурор, сказал группе демонстрантов, что власти Казахстана вводят в страну войска из-за рубежа и, чтобы не допустить их прибытия, в нескольких регионах жители остановили работу аэропортов. По словам прокурора, Косыбаев призвал актюбинцев отправиться в аэропорт.

Вечером 5 января в аэропорт поехали подсудимые. Они, по версии обвинения, наблюдали за ситуацией внутри аэропорта и снаружи, не впускали никого в аэропорт и не выпускали из здания.

По данным прокурора, двое из осужденных 5 января вызвали начальника аэропорта Дастана Малиева и потребовали остановить вылеты и прилеты, угрожая в противном случае повредить здание. Третий разослал авиакомпаниям радиограмму и объявил о прекращении работы аэропорта. В результате были сорваны рейсы в Стамбул, Актау, Атырау, Алматы и Нур-Султан, аэропорту нанесен материальный ущерб на 1,67 миллиона тенге. Сумму ущерба трое подсудимых возместили.



