Заключенные устроили бунт в СИЗО Атырау

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Атырау. 3 июня. Kazakhstan Today - В СИЗО Атырау осужденные и следственно-арестованные оказали неповиновение, передает Kazakhstan Today.

2 июня после вечерней проверки в следственном изоляторе (учреждение для содержания лиц, осужденных к аресту, лишению свободы либо осужденных к лишению свободы с особыми условиями содержания) Атырау пятеро осужденных нарушили установленный режим содержания, а также призывали других следственно-арестованных к беспорядкам. Для предотвращения дальнейших противоправных действий вышеуказанные лица были помещены в дисциплинарный изолятор", - сообщили в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы.

По информации ведомства, пятеро осужденных отбывают наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления - убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кражу в крупном размере.

На месте находятся руководство ДУИС, представители прокуратуры, а также представители национального превентивного механизма (система предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания), которые проводят опрос осужденных.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 428 УК РК (Неповиновение законным требованиям администрации уголовно-исполнительного учреждения), проводится проверка.

В настоящее время обстановка в учреждении стабильная, нарушений режима содержания не допущено", - заключили в пресс-службе.

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