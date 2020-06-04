Заключенные устроили бунт в СИЗО Атырау

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2 июня после вечерней проверки в следственном изоляторе (учреждение для содержания лиц, осужденных к аресту, лишению свободы либо осужденных к лишению свободы с особыми условиями содержания) Атырау пятеро осужденных нарушили установленный режим содержания, а также призывали других следственно-арестованных к беспорядкам. Для предотвращения дальнейших противоправных действий вышеуказанные лица были помещены в дисциплинарный изолятор", - сообщили в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы.
По информации ведомства, пятеро осужденных отбывают наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления - убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кражу в крупном размере.
На месте находятся руководство ДУИС, представители прокуратуры, а также представители национального превентивного механизма (система предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания), которые проводят опрос осужденных.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 428 УК РК (Неповиновение законным требованиям администрации уголовно-исполнительного учреждения), проводится проверка.
В настоящее время обстановка в учреждении стабильная, нарушений режима содержания не допущено", - заключили в пресс-службе.
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