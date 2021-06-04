Житель Акмолинской области избил подростка из-за очереди

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ЩУЧИНСК. 3 ИЮНЯ - Инцидент произошел в одном из торговых домов Щучинска. 1 июня отец потерпевшего обратился с заявлением в отдел полиции Бурабайского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Полицейские выяснили, что конфликт произошел, когда подозреваемый попытался оплатить покупки в кассе магазина в обход образовавшейся к тому моменту очереди. К мужчине с просьбой занять очередь обратился 17-летний житель города. В ходе возникшего словесного конфликта 30-летний местный житель вывел несовершеннолетнего в фойе магазина и нанес ему телесные повреждения.

По данному факту возбуждено досудебное производство по части 1 статьи 293 УК РК (Хулиганство). В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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