Житель Акмолинской области убил знакомого, расчленил и закопал в своем сарае

Кокшетау. 14 сентября. Kazakhstan Today - Житель Буландынского района Акмолинской области задержан по подозрению в убийстве своего знакомого, передает Kazakhstan Today.

По данным полицейских, мужчины поссорились еще в конце февраля, после чего предполагаемый злоумышленник убил друга, расчленил его тело и закопал останки у себя в сарае", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

По информации ведомства, родственники жертвы искали мужчину на протяжении месяца самостоятельно, а 25 марта обратились в отдел полиции Буландынского РОП. Они сообщили, что 57-летний мужчина уехал на заработки в Нур-Султан в конце февраля, после чего не выходил на связь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 9 августа сотрудниками полиции установлено, что к исчезновению мужчины причастен 34-летний житель Буландынского района.

В ходе выяснения подробных обстоятельств выяснилось, что в феврале в ходе совместного распития спиртных напитков после словесной ссоры подозреваемый совершил убийство 57-летнего мужчины. Чтобы скрыть совершенное преступление, конечности и голову сжег в печи, а туловище закопал у себя в сарае", - рассказали в полиции.

Сотрудники полиции переквалифицировали уголовное дело на часть1 статьи 99 УК РК (Убийство). Подозреваемый арестован.

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