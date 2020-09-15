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Житель Акмолинской области убил знакомого, расчленил и закопал в своем сарае

14.09.2020, 17:59 10180
Кокшетау. 14 сентября. Kazakhstan Today - Житель Буландынского района Акмолинской области задержан по подозрению в убийстве своего знакомого, передает Kazakhstan Today. 
 

По данным полицейских, мужчины поссорились еще в конце февраля, после чего предполагаемый злоумышленник убил друга, расчленил его тело и закопал останки у себя в сарае", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

 
По информации ведомства, родственники жертвы искали мужчину на протяжении месяца самостоятельно, а 25 марта обратились в отдел полиции Буландынского РОП. Они сообщили, что 57-летний мужчина уехал на заработки в Нур-Султан в конце февраля, после чего не выходил на связь. 
 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий 9 августа сотрудниками полиции установлено, что к исчезновению мужчины причастен 34-летний житель Буландынского района.
 

В ходе выяснения подробных обстоятельств выяснилось, что в феврале в ходе совместного распития спиртных напитков после словесной ссоры подозреваемый совершил убийство 57-летнего мужчины. Чтобы скрыть совершенное преступление, конечности и голову сжег в печи, а туловище закопал у себя в сарае", - рассказали в полиции.

 
Сотрудники полиции переквалифицировали уголовное дело на часть1 статьи 99 УК РК (Убийство). Подозреваемый арестован.
 

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