Житель Нур-Султана задержан за кражу с банковских карт

Нур-Султан. 13 мая. Kazakhstan Today - Полицейскими криминальной полиции Нур-Султана задержан интернет-мошенник, промышлявший кражами с банковских карт, передает Kazakhstan Today.

Установлено, что 40-летний житель столицы обманным путем завладел реквизитами банковской карты и ИИН потерпевшего. Используя полученные реквизиты, посредством интернет-ресурса поменял пароль учетной записи и получил доступ к банковской карте. Далее мошенник несколькими транзакциями совершил хищение денег с карты.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК (Кража)", - рассказали в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.

Полицейские просят граждан быть бдительными и никому не сообщать СМС-пароли, CSV-коды банковских карт, даже сотрудникам банка. Сотрудники банков никогда не звонят и не собирают персональные данные.

В подобных случаях необходимо немедленно связаться с банком, заблокировать транзакции и карты и сообщить в полицию", - сказали полицейские.

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