Житель Павлодара обманул казахстанцев на 100 млн тенге

Павлодар. 15 марта. Kazakhstan Today - На 100 млн тенге обманул казахстанцев житель Павлодара, передает Kazakhstan Today.

11 марта в Павлодаре оперативными сотрудниками задержан 30-летний уголовный преступник, разыскиваемый за совершение тяжких мошенничеств. Молодой человек под предлогом продажи дорогостоящих автомашин завладевал имуществом и присваивал денежные средства покупателей.

Потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму более 100 млн тенге, уточнили в полиции.

Также имеются сведения о причастности задержанного еще к 40 фактам мошенничества.

Проводится досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В рамках досудебного расследования областной департамент полиции проверяет подозреваемого на причастность к мошенничествам, совершаемых по аналогичной схеме.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства