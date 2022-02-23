Житель Петропавловска осужден на 7 лет за разжигание розни в соцсетях

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Публикации пользователя сети Facebook привлекли внимание сотрудников управления по противодействию экстремизму департамента полиции Северо-Казахстанской области. В его материалах и комментариях прослеживались признаки разжигания межнациональной розни. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен 37-летний автор публикаций. Было установлено, что помимо Facebook, он оставлял комментарии в Instagram и ВКонтакте, сообщает Polisia.kz
Филологическая экспертиза подтвердила экстремистский характер его публикаций. По завершению следственных действий материалы дела были переданы в суд Петропавловска. Он признан виновным по статье 174 Уголовного кодекса РК (Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни) и приговорен к лишению свободы сроком на 7 лет. Приговор вступил в законную силу.
Ранее в текущем году по данной статье УК РК уже были осуждены двое жителей области. Наказание для них составило 3,5 и 4 года ограничения свободы. Просим помнить, что за разжигание розни, в том числе на страницах соцсетей, законодательством предусмотрена строгая ответственность: от крупного штрафа до 7 лет лишения свободы. Если же действия, предусмотренные статьей, были совершены в составе преступной группы, либо повлекли тяжкие последствия, наказание может возрасти до 20 лет лишения свободы", - предупредил начальник управления по противодействию экстремизму департамента полиции СКО Руслан Жарасбаев.