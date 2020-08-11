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Житель Рудного развозил наркотики по местам закладок на скутере

10.08.2020, 10:17 6022
Житель Рудного развозил наркотики по местам закладок на скутере
Polisia.kz
Костанай. 10 августа. Kazakhstan Today - Полицейские города Рудного задержали мужчину, развозившего синтетические наркотики по местам закладок на скутере, передает Kazakhstan Today.
 
4 августа в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий специально созданной группой по противодействию незаконному обороту наркотических средств пресечена преступная деятельность 28-летнего рудничанина, подозреваемого в незаконном сбыте синтетических наркотиков в особо крупном размере.
 
С собой у мужчины было 97 Zip-пакетиков с наркотиками, сообщает Polisia.kz.
 

Подозреваемый хранил наркотики не только в скутере, но и в квартире. Также по местам закладок, сотрудники полиции изъяли психотропные вещества "метилового эфира бутановой кислоты", - сообщил начальник отдела по противодействию наркопреступности управления полиции города Рудного Жантас Кучербаев.

 

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