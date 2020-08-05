Житель Туркестанской области насмерть забил мужчину камнем

Polisia.kz

Шымкент. 4 августа. Kazakhstan Today - 41-летний житель Туркестанской области насмерть забил камнем 63-летнего мужчину в Шымкенте, передает Kazakhstan Today.

26 июля, около 21.30, в дежурную часть управления полиции Абайского района поступило сообщение о том, что на пересечении Алматинского шоссе и улицы Аль-Фараби неизвестный избил местного жителя и оставил его там, сообщает Polisia.kz





Следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшествия, установила, что неизвестный мужчина избил 63-летнего мужчину и скрылся в неизвестном направлении. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

В результате уголовное дело переквалифицировано с части 3 статьи 106 на часть 1 статьи 99 УК РК (Убийство).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники местной полицейской службы управления полиции Абайского района совместно с автоэкипажем №810 полка патрульной полиции по "горячим следам" задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний житель Туркестанской области.

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