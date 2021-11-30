Житель Восточного Казахстана незаконно хранил арсенал оружия

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Среди четырех изъятых ружей один обрез двуствольного гладкоствольного ружья 16 калибра, изготовленный путем самодельного укорачивания ствола, и одна нарезная винтовка ТОЗ калибра 5, сообщает Polisia.kz.
По данному факту в отношении 54-летнего подозреваемого проводится досудебное расследование по статье 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - сообщил заместитель начальника департамента полиции ВКО Талгат Шаяхметов.
Сейчас полицейские одновременно выясняют, для каких целей мужчина хранил данное оружие.
Ранее сообщалось, что у жителя Жамбылской области изъят арсенал оружия.