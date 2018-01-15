Житель Алматинской области убил родственника и закопал его тело в подвале своего дома

Талдыкорган. 15 января. Kazakhstan Today - 27-летний житель Алматинской области признался в убийстве родственника, которое совершил еще в апреле прошлого года, передает Kazakhstan Today.

"12 января в полицию обратился житель города Уштобе. Он сообщил, что желает признаться в тяжком преступлении, совершенным им весной прошлого года. Мужчина пояснил, что 16 апреля 2017 года он, поссорившись с родным дядей, зарезал его и с целью сокрытия преступления закопал тело родственника в собственном подвале. Осмотрев дом подозреваемого, в указанном им месте полицейские обнаружили полуразложившееся тело мужчины с явными признаками насильственной смерти", - сообщили в пресс-службе областного ДВД.

Установлено, что убийство совершено во время ссоры, возникшей при совместном употреблении спиртных напитков. Сейчас по факту убийства начато уголовное расследование с назначением судебно-медицинской экспертизы. Подозреваемый задержан и в водворен под стражу в Каратальскую районную полицию.

"Подозреваемый пояснил, что после убийства он потерял покой, так как убитый им дядя якобы начал являться к нему во снах", - отметили в полиции.

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