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Жителя Мангистауской области осудили за похищение металлических труб почти на 8 млн тенге29.01.2018
Криминал  12:15

Актау. 29 января. Kazakhstan Today - Жителя Мангистауской области осудили за похищение металлических труб почти на 8 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Мунайлинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении М. по пункту 3 части 4 статьи 188 УК РК (Тайное хищение имущества в особо крупном размере). Суд установил, что М. умышленно, с группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере тайно похитил металлические трубы с территории ТОО "УКС-Энерго". Трубы предназначались для нефтяной отрасли. Товариществу был причинен ущерб на сумму 7 920 005 тенге, сообщили в пресс-службе райсуда.

Приговором суда М. признан виновным по указанной статье и ему назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет с конфискацией имущества, находящегося в собственности осужденного, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Приговор суда, по данным пресс-службы, вступил в законную силу.
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