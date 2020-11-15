Жительница Акмолинской области ударила дочь ножом

Кокшетау. 14 ноября. Kazakhstan Today - В Акмолинской области в ходе распития спиртного между матерью и дочерью произошел конфликт. В результате мать нанесла ножевой удар своей дочери в область спины, передает Kazakhstan Today.

11 ноября в отдел полиции одного из районов области поступило сообщение от медсестры о том, что в приемный покой доставлена 35-летняя женщина с диагнозом: "Проникающая колотая рана между 4-5 ребром слева под лопаткой, алкогольное опьянение".

11 ноября 2020 года пострадавшая, находясь у себя дома, распивала спиртное вместе со своей матерью. В ходе распития спиртного между ними произошел бытовой, словесный конфликт. В результате мама пострадавшей схватила кухонный нож и нанесла один удар своей дочери в область спины с левой стороны", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

Начато досудебное расследование по статье 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Подозреваемая полностью признала свою вину. В отношении фигурантки избрана мера процессуального принуждения "обязательство о явке". Проводится дальнейшее досудебное расследование.

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