Жительницы Тараза и Балхаша задержаны за незаконную торговлю препаратами рецептурного отпуска

Тараз. 2 марта. Kazakhstan Today - Подведены итоги республиканской спецоперации "Дармек" целью которой было выявление нарушений в легальном обороте наркотических средств, психотропных веществ, передает Kazakhstan Today.



Так в ходе спецоперации выявлено 102 правонарушения в сфере оборота подконтрольных веществ, по которым начаты административные производства, в том числе 38 нарушений требований технической укрепленности объектов и помещений, где они хранятся. Все наркосодержащие препараты, хранившиеся или реализуемые в нарушение действующего законодательства, - 1200 ампул наркотических средств и более 1800 таблеток и 200 ампул психотропных веществ, - изъяты из оборота.



Кроме того, выявлено 53 факта безрецептурного отпуска таких подучетных препаратов в аптеках страны и 2 факта незаконной фармацевтической деятельности.



Так, в Жамбылской области задержана 30-летняя жительница города Тараза, которая организовала торговлю такими препаратами по месту жительства, пишет Piolisia.kz.



У нее изъято 1550 таблеток трамадола (наркотического лекарственного вещества опийного ряда) и 110 таблеток сомнола, подлежащих отпуску строго по рецепту врача.



Второй факт торговли "с рук" выявлен в городе Балхаше, где задержана местная жительница при попытке реализации сильнодействующего препарата.



В отношении задержанных граждан составлены административные протоколы по факту незаконной фармацевтической деятельности. Материалы по всем выявленным нарушениям направлены в территориальные подразделения фармацевтического контроля органов здравоохранения.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства