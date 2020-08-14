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Жителя Туркестанской области избили и ранили из травматического оружия

13.08.2020, 17:52 6076
Туркестан. 13 августа. Kazakhstan Today - В Созакском районе Туркестанской области двое жителей региона избили мужчину и выстрелили в него из травматического оружия, передает Kazakhstan Today.
 
В Созакский РОП поступило сообщение о том, что в районную больницу с телесными повреждениями обратился один из местных жителей. Как установили полицейские, потерпевший получил травмы в ходе драки с неизвестными лицами. Один из них ранил молодого человека из оружия, а затем нападавшие скрылись, сообщили в департаменте полиции региона. 
 
Данный факт зарегистрирован по части 3 статьи 293 УК РК (Хулиганство). На месте преступления полицейские изъяли гильзу и другие вещественные доказательства.
 
На задержание подозреваемых ориентировали весь личный состав районного отдела полиции. Оперативники опросили знакомых потерпевшего, установили круг подозреваемых, проверили камеры видеонаблюдения, провели подворный обход и другие розыскные мероприятия. В результате полицейские Созакского РОП задержали двух подозреваемых на одной из улиц Шымкента. Ими оказались жители Шымкента и Созакского района, у подозреваемых изъято травматическое оружие. 
 

Следствием установлено, что мотивом преступления послужили ранее неприязненные отношения с потерпевшим. В ходе потасовки задержанные избили и ранили молодого человека из травматического оружия, а после скрылись в соседней области, откуда направились в Шымкент", - уточнили в полиции.

 
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы. Подозреваемые отпущены под залог. 
 

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