Жителя Жамбылской области осудили на 15 лет за убийство беременной жены

Павлодар. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками подразделения CyberPol Акмолинской области задержаны участники преступной группы, подозреваемые в хищении более 102 млн тенге у гражданина Болгарии, сообщает Polisia.kz





Иностранец стал жертвой интернет-мошенничества в мае-июне текущего года. Злоумышленники, представившись сотрудниками банка, убедили его перевести крупную сумму на счета третьих лиц.









После поступившего заявления полицейскими было возбуждено уголовное дело. Организаторами преступной схемы оказались два жителя Павлодарской области. Кроме того, выявлены еще четверо предполагаемых соучастников. Их роль в совершении преступления устанавливается.





По предварительным данным, фигуранты могут быть причастны еще к двум аналогичным эпизодам в городе Кокшетау и Коргалжынском районе. Проводится работа по установлению других возможных потерпевших.





У задержанных изъяты мобильные телефоны и часть денежных средств. Все подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.