05.09.2023, 12:22 11696
Десятилетие совместного строительства инициативы "Один пояс и один путь": достижения и новая глава плодотворного сотрудничества
Фото: Посольство КНР в РК
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В сентябре 2013 года председатель КНР Си Цзиньпин во время своего визита в Казахстан выдвинул инициативу совместного построения "Экономического пояса Шелкового пути". В октябре того же года председатель Си Цзиньпин предложил совместно построить "Морской шелковый путь XXI века" в Индонезии. Инициатива "Один пояс и один путь", твердо придерживаясь духа Шелкового пути, основанного на принципах мира и сотрудничества, открытости и инклюзивности, взаимной выгоды, соответствует внутренним требованиям реформы системного глобального управления, демонстрирует создание Сообщества единой судьбы человечества, ориентирующегося на сплоченность и общую ответственность. Инициатива "Один пояс и один путь" создала платформу международного сотрудничества с широким участием и беспрерывно предлагает новые идеи и решения для улучшения реформы системы глобального управления, что в целом приветствуется международным сообществом.
За последние 10 лет совместное строительство "Одного пояса и одного пути", основываясь на совместном обсуждении, совместном строительстве и совместном использовании, круг друзей которого продолжает расширяться, в различных областях постоянно обогащается и развивается. "Один пояс и один путь" стал крупнейшим в мире международным общественным благом с самым крупным масштабом, широким участием и наибольшими преимуществами и достиг поистине солидных и серьезных высот.
Сопряжение стратегий развития и широкое углубление политической координации
Инициатива "Один пояс и один путь" привлекла 152 страны и 32 международные организации к подписанию более 200 документов о сотрудничестве, а соответствующие концепции и предложения сотрудничества были включены в важные итоговые документы многих авторитетных международных организаций.
Усиление строительства инфраструктур и эффективное улучшение качества жизни людей
В основном сформировалась модель сотрудничества "шесть коридоров и шесть путей, множество государств, множество портов", а также большое количество взаимовыгодных проектов, таких как порт Пирей, высокоскоростная железная дорога Джакарта -Бандунг и железная дорога Белград - Будапешт были успешно реализованы, принося пользу народам стран вдоль маршрута.
Углубление экономического и торгового сотрудничества и стимулирование мирового экономического роста
За 10 лет общая сумма инвестиций в рамках инициативы "Один пояс и один путь" уже составляет около триллиона долларов США. Инициатива объединяет участников в реализации более 3000 совместных проектов, создав 420 тысяч рабочих мест, что позволило избавить приблизительно 40 млн людей от нищеты, увеличила ВВП стран с низкими доходами на 3,4%.
Укрепление гуманитарных контактов и содействие взаимопониманию и дружбе между народами
Страны, расположенные вдоль "Одного пояса и одного пути", осуществляют углубленное гуманитарное сотрудничество в сферах образования, науки, культуры, археологии и спорта. От обмена студентами до совместной археологии, от взаимного перевода книг до совместного производства фильмов - дружба между народами, которая длится уже тысячи лет, крепнет день ото дня.
Казахстан является местом, где впервые была провозглашена инициатива "Один пояс и один путь", и занимает особое и важное положение в совместном строительстве "Пояса и пути". За последние десять лет под стратегическим руководством и личным продвижением глав двух государств качественное, совместное строительство "Один пояс и один путь" между Китаем и Казахстаном дало плодотворные результаты.
Первое - развитие политических контактов и разработка плана сотрудничества. Под руководством глав двух государств Китай и Казахстан первыми подписали документ о двустороннем сотрудничестве в рамках инициативы "Один пояс и один путь". При руководящей и координирующей роли Китайско-Казахстанского Комитета по сотрудничеству, стороны всемерно содействуют сопряжению инициативы с Новой экономической политикой Республики Казахстан "Нурлы жол", закладывая прочную основу для взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.
Второе - взаимосвязанность и создание кооперативной сети. Китай и Казахстан успешно создали всестороннюю и трехмерную сеть связи, охватывающую автомобильные, железные дороги, авиацию, а также нефте- и газопроводы. Обе страны активно развивают транзитные перевозки. Китайско-казахстанский логистический терминал Ляньюньган и СЭЗ "Хоргос-Восточные ворота" построили новый сухопутно-морской транспортный канал Азия-Европа. Проходящие транзитом через территорию Казахстана грузовые поезда Китай - Европа стали "стальным караваном верблюдов", играя значимую роль в обеспечении бесперебойности глобальных цепочек поставок и производства.
Третье - углубление торговли и увеличение "пирога" общих интересов. Китай является важнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана, а объем торговли между двумя странами увеличивается с каждым годом. Шымкентский нефтеперерабатывающий завод, Северо-Казахстанский сельскохозяйственный технологический парк и многие другие проекты реализуются в Казахстане, ускоряя процесс индустриализации. Автомобили китайских марок, такие как Changan, Chery, Haval и JAC, пользуются популярностью у потребителей в Казахстане, а китайские смартфоны, такие как Huawei, Xiaomi и OPPO, имеют бесчисленное количество фанатов в Казахстане. Более 220 казахстанских предприятий вышли на международную платформу электронной коммерции Alibaba, а казахстанская высококачественная продукция стала доступной многочисленным семьям в Китае.
Четвертое - валютно-финансовые потоки открывающие "кровную связь" сотрудничества. Пять китайских финансовых учреждений активно участвовали в строительстве Международного финансового центра "Астана", оказывая мощную поддержку развитию китайско-казахстанской торговли. Двусторонние расчеты в местной валюте между Китаем и Казахстаном постепенно расширяются, а Национальный банк РК и Народный банк КНР подписали меморандум о сотрудничестве с целью создания в Казахстане механизма клиринговых расчетов по операциям в юанях. Страны учредили специальный фонд для китайско-казахстанского сотрудничества в области производственных мощностей, а также в полной мере используют финансовые платформы, такие как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Фонд Шелкового пути, которые предоставляют новые каналы финансирования для совместного строительства "Одного пояса и одного пути".
Пятое - это гуманитарный обмен, объединяющий сердца людей для сотрудничества. Китай и Казахстан образовали 23 пары городов-побратимов и регионов-побратимов, динамика регионального сотрудничества имеет высокую тенденцию. Китай открыл в Казахстане 5 Институтов Конфуция, в которых ежегодно обучение проходят более 3000 людей. Бум на изучение китайского языка продолжает расти. Сотрудничество между образовательными и научно-исследовательскими учреждениями двух стран стабильно развиваются, "Мастерская Лу Баня" успешно продвигается, а Китайский культурный центр и Центр традиционной китайской медицины ускорили свою реализацию. Передвижение людей и обмены в различных кругах между двумя странами увеличиваются с каждым днем, постоянно создавая новые перспективы для контактов между народами.
Десять лет сотрудничества принесли плодотворные результаты, и мы будем продолжать работать вместе, чтобы открыть новую главу. Пользуясь 10-летием совместного строительства "Одного пояса и одного пути" как возможностью, Китай продолжит придерживаться принципа совместного обсуждения, совместного строительства и совместного использования на основе высоких стандартов, устойчивости в интересах улучшения жизни людей, обобщать опыт со всеми сторонами, укреплять связи и способствовать качественному совместному строительству "Одного пояса и одного пути" для достижения новых и больших побед.
Во-первых, проложить путь к процветанию. Придерживаться принципа взаимной выгоды, укреплять согласованность стратегий развития и координации экономической политики, активно высвобождать потенциал развития, углублять сотрудничество в сфере транспорта, промышленности, сельского хозяйства, энергетики и других областях в интересах экономической интеграции, скоординированного развития и общего выигрыша.
Во-вторых, продвигать путь открытости. Придерживаться принципа открытости и инклюзивности, создать открытую платформу сотрудничества, совместно заложить стабильную, справедливую, прозрачную и предсказуемую бизнес-среду и реализовать новую "горячую точку" для инвестиций и развития бизнеса.
В-третьих, проложить путь к "зеленому". Придерживаться принципа концепции "зеленого" развития, продвигать сотрудничество в области зеленой инфраструктуры, зеленой энергетики, зеленых инвестиций, зеленых финансов и других областей, пусть зеленый станет фоновым цветом совместного строительства "Пояса и пути".
Четвертое - проложить путь к инновациям. Придерживаться принципа расширения возможностей "Пояса и пути" с помощью цифровых технологий, создавать больше практических достижений в 5G, больших данных, трансграничной электронной коммерции, искусственном интеллекте и других областях для построения новой модели цифрового и интеллектуального сотрудничества для будущего.
Пятое - проложить путь к сердцам народа. Придерживаться народоориентированной концепции сотрудничества, укреплять практическое сотрудничество в сфере занятости, сокращения бедности, образования и других областях, а также создавать больше проектов сотрудничества, чтобы приносить людям больше возможностей и пользы.
Инициатива "Один пояс и один путь" зародилась в Китае и принадлежит всему миру. Китай будет работать со всеми сторонами, включая Казахстан, для содействия качественному развитию под руководством Глобальной инициативы по развитию, Глобальной инициативы по безопасности и Глобальной инициативы по цивилизации, продолжать способствовать построению сообщества единой судьбы человечества, чтобы принести еще больше блага народам всех стран.
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо
Мнение редакции информационного агентства Kazakhstan Today может не совпадать с мнением автора.
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01.09.2023, 23:29 19691
Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана
Фото: Акорда
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Уважаемые соотечественники!
Уважаемые депутаты и члены Правительства!
В соответствии со статьей 59 Конституции Республики Казахстан объявляю вторую сессию Парламента VIII созыва открытой.
Уважаемые депутаты!
Поздравляю всех с открытием очередной сессии и желаю успехов в вашей ответственной деятельности!
После весенних выборов количество партий в Парламенте увеличилось, существенно изменился и состав депутатов. Фракции политических партий и депутаты-одномандатники активно включились в работу, инициируя много актуальных законопроектов и поднимая важные вопросы развития страны.
Большую работу парламентарии проводили и в летнее время. Всего за два месяца они посетили свыше 1200 населенных пунктов и встретились с избирателями, ознакомившись с ситуацией на местах. Выражаю всем искреннюю признательность за плодотворную деятельность. Думаю, что во время новой сессии темп работы будет еще выше.
Дорогие соотечественники!
Как вам известно, свое ежегодное Послание народу я представляю на открытии сессии Парламента. И это уже стало хорошей традицией, имеющей особый смысл.
Именно в это время и в этом месте собираются представители всех ветвей власти. Обозначаются ключевые направления работы на среднесрочный период, даются конкретные поручения, ставятся новые задачи. Парламент, Правительство и другие уполномоченные органы получают новый импульс в своей работе. Одним словом, данное мероприятие играет важную роль в скоординированной и эффективной деятельности всего государственного аппарата.
На сегодня большинство моих инициатив воплощены в жизнь, ряд - на стадии реализации. В этой связи хочу упомянуть некоторые меры, напрямую повлиявшие на качество жизни граждан.
Например, с 2020 года заработная плата учителей выросла в два раза. Существенно увеличилась и зарплата врачей, сейчас их доходы значительно выше средних зарплат по стране. Гражданам предоставлена возможность использовать часть пенсионных накоплений. Данная мера благотворно повлияла на благосостояние около миллиона человек, позволив им решить свои жилищные проблемы. В рамках проекта "Комфортная школа" будет построено около 400 школ. В сельской местности возводятся более 300 объектов здравоохранения. Начата реализация проекта "Нацфонд - детям", в рамках которого уже с нового года на счета детей начнут поступать средства. В собственность государства возвращено 8 миллионов гектаров неиспользуемых или незаконно выданных земель.
Я назвал только часть уже реализованных на практике инициатив. Проделана большая работа, и она будет продолжена.
Как вы знаете, с прошлого года в стране проводятся масштабные политические преобразования. Всего за полтора года осуществлены кардинальные изменения. Вы были их свидетелями и сами активно участвовали в реализации реформ.
Принятые меры позволили обеспечить оптимальный баланс между ветвями власти. Страна перешла на модель президентской республики с сильным парламентом. Таким образом, еще более укоренилась формула "сильный Президент - влиятельный Парламент - подотчетное Правительство". Нам предстоит на деле воплотить в жизнь принципы "слышащего государства", и здесь особая роль отводится Парламенту.
Сделаны важные шаги в сфере защиты прав человека. Проводится масштабная работа для обеспечения верховенства закона и справедливости. Расширены возможности участия граждан в принятии государственных решений. Политическая культура общества вышла на качественно новый уровень.
Однако, чтобы стать по-настоящему развитой страной, мы должны совместить политические реформы с глубокими и всесторонними социально-экономическими преобразованиями.
Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, наша страна сохраняет положительную динамику по всем ключевым показателям экономического развития. В прошлом году ВВП Казахстана составил 104 триллиона тенге. Привлечены рекордные 28 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Внешнеторговый оборот также достиг рекордного уровня - 136 миллиардов долларов, из которых 84 - это экспорт. Опора стабильности нашей экономики - внешние резервы - вплотную приблизились к 100 миллиардам долларов.
Вместе с тем большинство государств также не стоят на месте. Сегодня в глобальной экономике и международном разделении труда происходят фундаментальные сдвиги. Набирает обороты технологическая гонка, повсеместно обостряется конкуренция за ресурсы. В высшей степени актуализировались проблемы изменения климата, продовольственной безопасности, устойчивого демографического развития. Одним словом, человечество вступило в очередную эпоху беспрецедентных вызовов и кардинальных перемен.
В такой важный период у нас имеются все возможности для мощного экономического рывка. Для этого мы должны поэтапно, но твердо и решительно перейти на новую экономическую модель, во главе которой стоят не абстрактные достижения, а реальное улучшение жизни граждан.
Определяющими принципами нового экономического курса страны станут справедливость, инклюзивность, прагматичность.
Новая парадигма экономического развития Казахстана будет основана на эффективном использовании наших конкурентных преимуществ, а также раскрытии потенциала всех ключевых факторов производства - труда, капитала, ресурсов и технологий.
В рамках новой экономической политики мы отойдем от практики постановки долгосрочных эфемерных целей. Все задачи, изложенные в данном Послании, должны быть решены за три года, по наиболее сложным - будут определены другие конкретные сроки.
Теперь представлю основные контуры предстоящих структурных экономических реформ.
На текущем этапе самая важная задача - это формирование прочного промышленного каркаса страны, обеспечение экономической самодостаточности. Поэтому основной упор нужно сделать на ускоренном развитии обрабатывающего сектора.
Мы должны реализовать ряд по-настоящему судьбоносных для нашей страны проектов. Задача диверсификации экономики становится еще более насущной, актуальной. Следует сфокусироваться на таких направлениях, как глубокая переработка металлов, нефте-, газо- и углехимия, тяжелое машиностроение, конверсия и обогащение урана, производство автокомпонентов и удобрений. Другими словами, нужно создать кластеры высокого передела.
Нужно задействовать и туристический потенциал нашей страны. В сфере туризма должны быть реализованы такие же прорывные проекты. К сожалению, в этой важной отрасли пока нет значимых успехов, мы отстаем от других государств.
В целом, необходим конкретный перечень из не менее чем 15 крупных проектов. Нельзя допустить прошлые ошибки. Требуется определить эффективные меры поддержки и конкретные сроки реализации. К осуществлению этих проектов нужно активно подключать как иностранных инвесторов, так и отечественный бизнес. Важно максимально задействовать свое сырье, свои кадры и товары, другими словами, все то, что называется внутристрановой ценностью.
Через новую промышленную политику нам предстоит перейти к качественно другой модели развития.
Государство совместно с крупными предприятиями должно "замкнуть" производственный цикл в стране. Для этого потребуется применить как регулирующие, так и стимулирующие механизмы. Обрабатывающая промышленность должна получать сырье в достаточном объеме и по адекватным ценам.
Важно также наращивать объем отечественных товаров в регулируемых закупках и полноценно запустить систему офтейка. Долю офтейк-контрактов с отечественными производителями нужно довести минимум до 10%. Это 2 триллиона тенге ежегодно.
В прошлом году я поручил внедрить качественно новую систему государственных закупок, чтобы устранить проблемы текущей системы: длительные сроки, бесконечные обжалования, недостаточная прозрачность. Правительством подготовлен новый закон. Он должен способствовать рациональному и подотчетному использованию бюджетных средств.
С другой стороны, новая система должна обеспечивать дальнейшую поддержку отечественного предпринимательства и, самое главное, - оперативно решать насущные проблемы с помощью бюджетного финансирования.
Предстоит упростить и сократить закупочный процесс, обеспечить принцип приоритета качества над ценой, то есть поставить эффективный заслон от демпинга, а также осуществить полную автоматизацию процедур. В госзакупки впервые будут внедрены инструменты строительства "под ключ". Транспарентность следует обеспечить за счет нового механизма рассмотрения жалоб и внедрения института общественного мониторинга. В результате доля казахстанского содержания в регулируемых закупках в течение трех лет должна превысить как минимум 60%.
Сейчас многие страны активно применяют меры по защите внутреннего рынка. На протекционистскую промышленную политику перешли даже развитые государства. В Казахстане же по классификации ВТО уровень защиты внутреннего рынка считается низким, применяется всего 128 нетарифных мер. Поэтому нам нужны новые, смелые подходы в торговой политике.
Государство обязано защищать отечественных производителей. Это не сигнал для закрытия нашей экономики от внешнего мира: она должна оставаться открытой, но с учетом интересов национального бизнеса.
Известно, что в Казахстане хорошо развита добывающая промышленность. Этот сектор выступает надежным источником роста национальной экономики. Так должно быть и впредь.
На мировом рынке цены на большинство видов металла достигли исторических максимумов. Вместе с тем в последнее время растет недовольство граждан, проживающих вокруг крупных производств. Они жалуются на ухудшение экологии и вред здоровью. Все чаще фиксируются травматизм и гибель работников на производстве. Правительству необходимо принять решительные меры для улучшения технологического и экологического состояния, системы охраны здоровья на предприятиях. Крупнейшие промышленные производства должны проходить технологический и экологический аудит каждые пять лет. Это условие относится и к инфраструктурным предприятиям.
Отдельного внимания требует геологоразведка. В 2018 году в целях восполнения минерально-сырьевой базы было принято новое законодательство по управлению горнорудным сектором. Однако оно не заработало в полной мере. Как итог - в нашей богатой ресурсами стране долгое время не было значимых геологических открытий. Ситуацию нужно срочно менять.
Предстоит в кратчайшие сроки модернизировать систему управления горнорудным сектором.
В большинстве стран основным двигателем отрасли являются частные компании. Поэтому привлечение крупных частных инвестиций в решающей степени поможет раскрыть потенциал отрасли. Для этого необходимы гибкие регуляторные и фискальные условия. Следует обеспечить приоритетное право на недропользование инвесторам, осуществляющим геологическое изучение за счет своих средств. В два раза сократить сроки и процедуры согласования проектов путем внедрения комплексной государственной экспертизы и полной цифровизации процесса.
Задача Правительства - довести к 2026 году площадь геолого-геофизической изученности с текущих полутора миллионов до не менее 2 миллионов 200 тысяч квадратных километров.
Одной из приоритетных задач должно стать освоение залежей редких и редкоземельных металлов, по сути превратившихся в "новую нефть". Страны, которые смогут реализовать свой потенциал в этой сфере, будут определять вектор технологического прогресса всего мира.
До конца текущего года мы должны разработать комплексное видение развития отрасли. С целью поддержки обрабатывающей промышленности следует освободить иностранных и отечественных инвесторов от уплаты налогов и других обязательных платежей на первые три года. Это принципиальный момент, который должен придать серьезный импульс именно обрабатывающей индустрии.
Еще один важный вопрос - всемерное укрепление оборонно-промышленного комплекса, который в развитых государствах играет ключевую роль в обеспечении национальной безопасности.
Важнейшей задачей является создание цикла производства с высокой долей локализации, позволяющей снизить зависимость от импортных поставок. Наша армия должна быть обеспечена высокотехнологичным вооружением и военной техникой, в том числе бронетехникой, беспилотными летательными аппаратами, современным стрелковым оружием. Нужно укрепить производственные мощности по оперативному ремонту техники, усилить поддержку отечественных предприятий. Соответствующая материально-техническая база, компетенции и кадры у нас имеются. Им нужны заказы от соответствующих ведомств. Следует продолжить работу по трансферту современных технологий и локализации новых производств. Механизмом прямой финансовой поддержки отечественных предприятий станет специальный Фонд развития оборонно-промышленного комплекса.
Перед нами стоит еще одна задача - добиться реального прорыва в агропромышленном комплексе. Потенциал отечественной сельскохозяйственной отрасли колоссален, однако мы до сих пор не можем раскрыть его в полной мере.
Вокруг Казахстана огромные рынки сбыта, которые нуждаются в качественных продуктах питания. Стратегическая цель нашей страны - стать одним из ведущих аграрных центров Евразийского континента. Это невозможно без поэтапного перехода от первичного производства к выпуску продукции более высоких переделов. Задача - в течение трех лет увеличить долю переработанной продукции в АПК до 70%. Это потребует пересмотра налоговой политики, которая должна стимулировать именно переработку.
Для качественного рывка в отрасли необходима критическая масса крупных игроков. Чтобы удержать собственные рынки и нарастить экспорт, нужно иметь предприятия, способные обеспечить масштабы, качество и регулярность поставок. Поэтому необходимо стимулировать укрупнение отечественных агрофирм, а также на взаимовыгодных условиях активно привлекать транснациональные корпорации.
В приоритете должны быть перспективные для нас направления: глубокая переработка мяса, молока и зерна, развитие промышленного тепличного хозяйства. При этом нельзя забывать и о потенциале отечественных агропредприятий. Здесь показателен пример Северо-Казахстанской области, где возводятся более 100 крупных молочно-товарных ферм. Профессионализм аграриев и наличие кормовой базы в сочетании с применением выверенных инструментов государственной поддержки дают неплохие результаты. Следует распространить этот опыт на строительство птицефабрик, овощехранилищ и предприятий мясного животноводства.
Для развития села принципиально важна поддержка малых хозяйств. Программа "Ауыл аманаты" доказала свою востребованность. Следующим этапом ее развития должна стать не просто выдача льготных кредитов, но и стимулирование кооперации личных подсобных хозяйств.
Серьезной проблемой стала изношенность машинно-тракторного парка - этот показатель на сегодня составляет 80%. Поэтому темпы обновления сельскохозяйственной техники следует довести до 8-10% в год. При этом нужно учесть интересы и отечественных производителей техники, и аграриев.
В условиях нарастающей глобальной конкуренции и переориентации товарных потоков особое значение обретает сбытовая политика. Крайне важно сохранить внутренние и экспортные ниши, наработанные годами. Перед Правительством стоит задача планомерного расширения географии экспорта. Необходимо принять меры для продвижения казахстанских товаров на зарубежных рынках.
Современное сельское хозяйство - это высокотехнологичная отрасль. Земля и климат уже не являются определяющим фактором успеха аграриев, на первый план вышли инновационные решения. Без современной науки ситуация в отрасли будет не просто стагнировать, а ухудшаться.
Следует принять меры по развитию агронауки, и, главное, - ее практическому применению в сельском хозяйстве. Национальный аграрный научно-образовательный центр предстоит трансформировать в вертикально интегрированный агротехнологический хаб.
Нужно также наладить полноценное научно-практическое сотрудничество с признанными зарубежными центрами агронауки. Мы будем поддерживать частные научно-технологические инициативы и адаптируем образовательные программы к потребностям аграрного сектора.
Серьезные реформы назрели в растениеводстве. Необходимо диверсифицировать посевы, увеличить площади высокорентабельных культур, сократить водоемкие и монокультурные посевы. Следует предметно заняться обеспечением фермеров отечественными семенами, выведением и культивацией новых производительных сортов.
Важно решить проблему избыточного ценового регулирования, которая серьезно тормозит развитие АПК.
Более активную стабилизирующую роль должна играть Продовольственная контрактная корпорация. При необходимости она будет осуществлять интервенции, тем самым сдерживая рост цен. Продкорпорация должна содействовать частному рынку в создании полноценной сети производства, хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции.
Череда аварий на теплоэлектростанциях прошлой зимой остро высветила копившиеся годами проблемы изношенности инфраструктуры. Устаревшая инфраструктура оказывает прямое влияние как на социальное самочувствие граждан, так и на темпы индустриализации нашей страны. Очевидно, что воплотить в жизнь новую экономическую модель без модернизации инфраструктуры невозможно. В разрабатываемом Правительством Инфраструктурном плане важно определить все проблемы данной отрасли и обозначить пути исправления ситуации.
Требует решения и вопрос энергетической безопасности. В этой сфере, насколько это возможно, следует опираться на собственные ресурсы.
Ключевая роль отводится электроэнергетическому сектору. В ближайшие пять лет будут введены новые энергетические мощности объемом как минимум 14 гигаваттов. Уже в этом году завершается реконструкция первого блока Экибастузской ГРЭС-1. На станции будут работать все 8 блоков, чего ранее никогда не было. Реализуется проект по расширению ГРЭС-2, начинается проект по строительству ГРЭС-3.
Казахстан в принципе не должен импортировать электроэнергию, быть зависимым от соседних стран. То, что происходит сейчас, недопустимо со всех точек зрения, в первую очередь с точки зрения безопасности государства.
Разумеется, продолжится реализация проектов возобновляемой энергетики. Отдельного внимания заслуживает развитие гидроэлектростанций.
Энерго-, тепло- и водоснабжение представляют собой единую технологически взаимосвязанную систему. К ней необходимо подходить как к отдельной важной отрасли экономики. Действующий подход во многом себя исчерпал. Сегодня требуются новые решения.
Предстоит перезагрузить тарифную политику, внедрить новые методы тарифообразования, повысить инвестиционную привлекательность отрасли. Для всех субъектов естественных монополий следует ввести адекватные рыночные тарифы сроком на 5-7 лет. Гарантированный долгосрочный тариф позволит планировать инвестиции, выступит "твердым" залогом при привлечении кредитных средств.
При этом должна быть значительно повышена ответственность монополистов. Будут внедрены цифровые инструменты контроля, расширен доступ граждан к информации по исполнению тарифных смет и инвестиционных программ.
В повестке дня и дальнейшая газификация страны.
Расширение ресурсной базы товарного газа - приоритетная задача для Правительства и национальной газовой компании. Нужно ускорить строительство новых газоперерабатывающих заводов, а также полное вовлечение в оборот имеющихся перерабатывающих мощностей.
Наши нефтегазовые гиганты - Тенгиз, Кашаган, Карачаганак - должны быть надежными поставщиками доступного газа. Важно также привлекать инвестиции в разведку и освоение новых газовых месторождений.
Электричество, тепло и вода - базовые блага, необходимые для комфортной жизни. К их использованию нужно подходить ответственно и рачительно. Такой подход должен лежать в основе новой бытовой культуры в нашей стране. Это касается не только домохозяйств, но и всех участников экономических отношений. Расточительное потребление - это уже непозволительная роскошь. Правительству необходимо кардинально пересмотреть действующую политику энергоэффективности с учетом стандартов ОЭСР.
Предстоит поэтапно внедрить четкие нормативные требования по энергоэффективности и ресурсосбережению в целом. Задача - к 2029 году снизить ключевые показатели энергопотребления и энергоемкости минимум на 15%.
Нам следует акцентированно заниматься развитием зеленой экономики. Очевидно, что в долгосрочной перспективе глобальный переход на чистую энергетику неизбежен. По данным международных аналитиков, около трети общемировых капитальных вложений уже приходится на проекты возобновляемой энергетики.
В Казахстане тоже проделана большая работа, были приняты новый Экологический кодекс и Стратегия достижения углеродной нейтральности до 2060 года. Доля возобновляемой энергетики в общем объеме генерации за последние пять лет выросла почти до 5%.
К 2027 году будут введены мощности еще на 1,4 гигаватта. Структура энергетического баланса страны неизбежно изменится. Поэтому следует совершенствовать подходы к управлению всей энергетической отраслью: от генерации до сбыта.
Необходимо развивать водородную генерацию.
Расширение объектов генерации - основа для трансферта технологий и локализации производства в энергетическом машиностроении, создания аккумуляторной промышленности. Благо, что сырья у нас достаточно.
Требуются новые решения в области создания балансирующих мощностей, системы аккумулирования энергии.
Переход к углеродной нейтральности может быть ускорен торговлей квотами на выбросы парниковых газов.
Правительству и бизнесу следует заняться использованием возможностей в указанных направлениях.
Все более актуальным для ведущих экономик становится привлечение "зеленых" финансов. За прошедшие семь лет в мире свыше двух с половиной триллионов долларов направлены на "зеленые" облигации. Принципы ESG (environment, social, governance) за короткий период превратились в стандартную практику финансовых организаций. В этой связи Международный финансовый центр "Астана" должен стать основной площадкой в нашем регионе для привлечения "зеленого" фондирования.
Особо важным экономическим и политическим вопросом стало развитие атомной энергетики. Вы знаете, что существуют разные мнения по поводу целесообразности строительства АЭС в нашей стране. С одной стороны, Казахстану как крупнейшему производителю урана в мире надлежит иметь собственную атомную генерацию. Некоторые специалисты высказываются за строительство станций с малыми реакторами. С другой, у многих граждан и ряда экспертов есть опасения касательно безопасности атомных станций. И это понятно, учитывая трагическое наследие Семипалатинского ядерного полигона.
Нужно продолжить общественные слушания и всестороннее широкое обсуждение по данному вопросу,
В 2019 году в своей предвыборной платформе я обещал, что по наиболее важным стратегическим проблемам решения будут приниматься посредством референдумов. Строительство или отказ от возведения АЭС - крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны. Поэтому предлагаю вынести его на общенациональный референдум. По конкретным срокам определимся позднее.
Актуальной остается проблема доступности и качества водных ресурсов. С учетом тенденции роста населения и экономики к 2040 году дефицит воды в Казахстане может достичь 12-15 миллиардов кубических метров.
Наша страна зависит от ресурсов трансграничных водных источников. Реки и каналы Евразии - общее природное достояние, призванное объединять народы и экономики. По данному вопросу нужно всегда находить понимание и взаимовыгодный консенсус со своими соседями и друзьями. Поэтому проведение выверенной водной политики, решение вопросов трансграничного водопользования - это важнейшие задачи Правительства.
Фермеры и промышленники нуждаются в качественном анализе и прогнозе по воде. Это касается и ежегодных поставок, и среднесрочной перспективы. Поэтому надо планировать загодя. Вместе с тем важно рачительно относиться к внутренним водным ресурсам. Процесс внедрения водосберегающих технологий идет крайне медленно, отсутствует культура ответственного водопотребления. Потери в сельском хозяйстве, ключевом потребителе воды, в отдельных регионах достигают 40%. Фактический износ водохозяйственных объектов превышает 60%.
Для исправления ситуации необходимы самые решительные и быстрые меры. В первую очередь следует ускорить внедрение передовых водосберегающих технологий - до 150 тысяч гектаров в год. Необходимо решить вопрос накопления талой воды и потерь при ее передаче, ведь это наш внутренний резерв. Для этого нужно построить 20 новых и реконструировать как минимум 15 действующих водохранилищ, модернизировать и оцифровать не менее 3500 километров каналов. Задача - к 2027 году обеспечить дополнительно около двух кубических километров воды.
Внедрение водосберегающих технологий - очень важный вопрос, требующий безотлагательных мер. Вместе с тем сейчас нам не обойтись без новой тарифной политики, адекватной текущим реалиям.
Устаревшая инфраструктура функционирует на пределе возможностей. Создание новой - задача рынка.
Сверхнормативное потребление воды будет равно повышенному тарифу. Одним словом, нужно всячески экономить воду. При этом "черный рынок" воды должен быть полностью искоренен.
Вода - это ограниченный ресурс, ее наличие является залогом выживания фермеров. Поэтому нарушения в данной сфере будут жестко пресекаться и наказываться по всей строгости закона.
Водные ресурсы имеют для нашей страны не менее важное значение, чем нефть, газ или металлы. Считаю, что эффективным развитием водохозяйственной системы должно заниматься самостоятельное ведомство. В этой связи будет образовано Министерство водных ресурсов и ирригации. В рамках министерства будет воссоздана Национальная гидрогеологическая служба.
Реформированию подвергнется вся система управления водным хозяйством страны, включая ключевые компании "Казводхоз", "Нуринский групповой водопровод" и другие. В целом, потребуется существенное материальное и, самое главное, кадровое усиление всей отрасли.
Нарастающий дефицит воды является общей проблемой для стран Центральной Азии. Рациональное использование водных ресурсов, наряду со сферами энергетики и транспорта, может стать еще одним важным элементом новой модели региональной кооперации. Поручаю Правительству всесторонне проработать данный вопрос с соседними государствами.
Стратегическое значение имеет полноценная реализация транспортно-логистического потенциала. Мы являемся свидетелями формирования новой экономической географии мира. Прогнозируется стремительный рост торговых потоков из Китая в Европу, Россию, Центральную Азию и обратно.
Казахстан находится на перекрестке путей, связывающих глобальные Север и Юг, Запад и Восток. Это наше серьезное преимущество, которое открывает широкие перспективы.
Транспортно-логистическая отрасль должна стать одним из локомотивов экономического развития страны. В условиях активной конкуренции нам предстоит оперативно решить ключевые проблемы данной отрасли. В первую очередь следует реализовать ряд крупных железнодорожных проектов, таких как "Достык - Мойынты", "Бахты - Аягоз", "Дарбаза - Мактаарал", обводная линия Алматы.
В транспортной сфере Казахстан продолжит сотрудничество с Россией и Китаем.
Важную роль в укреплении нашего транзитного потенциала призван сыграть Транскаспийский маршрут. В среднесрочной перспективе объемы перевозок по данному коридору могут быть увеличены в пять раз. Для этого нужно объединить усилия со странами партнерами - Китаем, Азербайджаном, Грузией, Турцией.
Предстоит построить новый "сухой порт" на переходе "Бахты", ускорить строительство контейнерного хаба в Актау, расширить портовые мощности на Черном море вдоль Среднего коридора. Уже дан старт строительству казахстанских терминалов в китайском Сиане и грузинском порту Поти. Это реальные примеры сопряжения китайского мегапроекта "Пояс и Путь" с нашими национальными инициативами.
Реализация транспортного потенциала зависит от наших конструктивных и добрососедских отношений со всеми близлежащими странами без исключения, включая Россию, Китай, наших добрых соседей по Центральной и Южной Азии.
Далее. Нам нужен целостный план развития морской инфраструктуры, отдельная роль в котором должна быть отведена порту Курык. Ему предстоит стать полноценным логистическим кластером, таким как Актау.
Не менее важен международный коридор "Север - Юг", открывающий нашей стране выход на порты Персидского залива. Предстоит поэтапно удвоить пропускную способность железнодорожной части данного маршрута. В первую очередь необходимо начать модернизацию казахстанского участка железнодорожной линии "Болашак - Челябинск".
Для эффективной интеграции в международные маршруты важно предоставлять полный спектр логистических услуг. Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе должны стать мультимодальными центрами, оказывающими конкурентоспособные и качественные услуги по аккумулированию и распределению грузов.
В целом для развития отрасли потребуется адекватная тарифная и регуляторная политика, активное привлечение частных инвестиций.
Необходимо в кратчайшие сроки завершить трансформацию КТЖ в полноценную транспортно-логистическую компанию.
Требуется также решить проблемы в сфере строительства автомобильных дорог. Их качество не выдерживает критики. Несвоевременное и некачественное выполнение работ, высокий уровень коррупции, низкая конкуренция - это "родовые болезни" данной отрасли. Поэтому следует принять конкретные меры уже до конца года. Все недобросовестные компании в соответствии с законом будут привлечены к ответственности. Этому вопросу я уделяю особое внимание. Нужно ужесточить контроль, принять новые нормативные документы.
До 2029 года предстоит провести качественную реконструкцию более четырех тысяч километров автомобильных дорог.
В целом, Казахстан должен усилить свои позиции в качестве узлового транзитного хаба в Евразии и стать со временем полноценной транспортно-логистической державой. Динамичное развитие этой сферы - стратегическая задача. Доля транспортно-логистического сектора в структуре ВВП в течение ближайших трех лет должна достичь не менее 9% (в 2022 г. - 6,2%). Для этого принципиально важно обеспечить эффективную управляемость отраслью. Следует восстановить Министерство транспорта, которое также будет заниматься строительством дорожной инфраструктуры.
Вы знаете, я уделяю повышенное внимание вопросам цифровизации и внедрения инноваций. Перед нами стоит стратегически важная задача - превратить Казахстан в IT-страну.
Достижения в сфере цифровизации у нас уже имеются - мы в числе мировых лидеров по индексу развития электронного правительства и финтеха. Объем экспорта отечественной IT-отрасли только за прошлый год вырос в пять раз. До конца текущего года этот показатель может достичь 500 миллионов долларов. Но и это не предел.
Новая задача Правительства - довести экспорт IT-услуг до одного миллиарда долларов к 2026 году. Этому будет содействовать открытие совместных предприятий с крупными зарубежными IT-компаниями. Правительству надлежит внести детальные предложения по этому вопросу.
Особого внимания требует применение технологий искусственного интеллекта. Прогнозируется, что в ближайшие несколько лет в эту сферу в мире будет инвестировано свыше одного триллиона долларов. Успешное развитие этого сектора может обеспечить значительный прирост ВВП отдельным странам. Если мы полноценно используем возможности искусственного интеллекта, то сможем совершить качественный рывок к экономике знаний.
Предстоит наладить сотрудничество с ведущими международными компаниями. Нужно также сфокусироваться на подготовке квалифицированных специалистов. Как минимум три известных вуза должны заняться обучением кадров и проведением исследований в этой области.
Наша страна может стать площадкой для продажи вычислительных мощностей глобальным игрокам. Поэтому необходимо создать самые привлекательные условия, включая преференции для привлечения инвестиций в строительство крупных дата-центров и продвижения казахстанских интересов в сфере хранения и обработки данных.
Пришло время на законодательном уровне закрепить руководящие принципы цифровизации. Прошу Правительство, экспертное сообщество, депутатов Парламента заняться подготовкой целостного отраслевого документа.
В моей предвыборной программе содержалась инициатива о разработке Закона "О науке и технологической политике". Важно, чтобы находящийся сейчас в стадии подготовки законопроект отражал логику развития экономики именно на основе науки и инноваций. Нужны не декларативные, а действенные меры поддержки частных инициатив по созданию инновационной инфраструктуры - бизнес-инкубаторов, центров коммерциализации, технопарков и конструкторских бюро. Следует использовать успешный зарубежный опыт.
Основным источником запуска инновационных проектов должно стать венчурное финансирование. Поэтому необходимо решить все правовые и финансовые вопросы, чтобы повысить интерес к проектам со стороны отечественных и иностранных инвесторов.
Далее. Сейчас основной упор в инновационном развитии делается на создании соответствующих экосистем в Астане и Алматы. Однако этого недостаточно.
Во время поездок в регионы я всегда встречаюсь с талантливыми и креативными гражданами. Важно создавать условия, чтобы они могли в полной мере реализовать свой потенциал. Ставлю задачу в тесной координации с реальным сектором на базе региональных университетов выстроить целостную инновационную экосистему во всех областных центрах. Следует широко масштабировать опыт Astana Hub.
Еще одна точка роста экономики и занятости - это креативная индустрия, которая охватывает медиа, кино, музыку, дизайн, образование, сферу информационных технологий.
В современном мире именно "креативное производство", основанное на творческом потенциале и интеллектуальном капитале граждан, служит источником развития по-настоящему инклюзивной экономики. Более того, креативная экономика становится движущей силой развития крупных городов, притягивающих талантливых, творческих людей.
В Казахстане данный сектор до сих пор не развит. Вклад креативной индустрии в ВВП не дотягивает и до 1%, а его доля в структуре занятости тоже крайне низка. При этом у нас есть целая плеяда соотечественников, благодаря своему таланту получивших признание даже на мировой арене.
Мы должны создать все условия для масштабного развития креативной экономики в нашей стране. В том числе правовыми инструментами защитить интеллектуальную собственность. Это принципиально важный момент. Интеллектуальная собственность - такое же имущество, как оборудование или технологии.
Сейчас центры креативной индустрии сосредоточены в трех крупных городах (Астана, Алматы, Шымкент), регионы остаются без должного внимания. Это нужно исправить. Точки притяжения талантов - Центры креативной индустрии - должны быть в каждом областном центре, в каждом крупном городе. Там же следует помогать участникам с вопросами коммерциализации своих продуктов. Особенности производственного процесса субъектов креативной индустрии не позволяют им полноценно участвовать в программах поддержки предпринимательства, получать финансирование. Считаю необходимым разработать отдельный пакет мер поддержки "креативщиков".
Далее остановлюсь на вопросе развития среднего предпринимательства. Принятые в последние годы меры обеспечили стабильный рост малого и крупного бизнеса. Однако темпы развития среднего предпринимательства недостаточны. Для успешного перехода на новую экономическую модель придется поднимать его практически в "ручном режиме".
В первую очередь необходимо устранить перекосы, сдерживающие средний бизнес. Не секрет, что большая его часть, вырастая, дробится, чтобы остаться в "удобном" сегменте малого бизнеса. Правительству следует внести изменения в законодательство, стимулирующие укрупнение субъектов малого предпринимательства.
В стране не так много успешных средних предприятий, активно осваивающих рынки. Их нужно поддерживать. По каждому из них надо составить конкретный план, нацеленный на увеличение возможностей и расширение производства в два-три раза. Следует объединить программы "Дорожная карта бизнеса" и "Экономика простых вещей" в комплексную программу поддержки малого и среднего предпринимательства.
Государственную поддержку важно дифференцировать по уровню технологической сложности производств и категориям бизнеса.
Крайне важна операционная эффективность государственной поддержки. Поэтому нужно осуществить структурную трансформацию холдинга "Байтерек" и его масштабную цифровизацию.
Самого пристального внимания требует стимулирование экспорта. Механизмы для этого имеются, но нет системного подхода. Поэтому на базе компании KazakhExport следует создать полноценный институт продвижения экспорта с консолидацией в нем всех необходимых инструментов.
Кроме того, важно перезагрузить деятельность "Отбасы банка", переориентировав фокус с областных центров на районы, моногорода и села.
Очевидно, что успешное развитие предпринимательства невозможно без развития конкуренции. Сегодня в целом ряде базовых отраслей доминируют несколько крупных игроков. Это ведет к искажениям рынка.
Агентство по защите и развитию конкуренции совместно с Правительством должны принять меры для демонополизации ключевых рынков.
Мы создали благоприятные условия для функционирования товарных бирж, что должно было способствовать организованной торговле. Но недостаточно эффективное регулирование привело к появлению так называемых "карманных" товарных бирж. Они превратились в площадки для устранения конкуренции, обхода закупочных процедур в пользу импорта и непродуктивного посредничества.
Следует ужесточить регуляторные требования и полностью устранить указанные недостатки. При этом важно обеспечить полноценный доступ отечественных производителей к передовым торговым инструментам.
Нельзя замыкаться только в пределах национальной торговой системы. Совместно с бизнесом следует проработать вопрос создания сильной региональной товарно-сырьевой биржи.
Еще одной серьезной проблемой является, по сути, отсутствие у антимонопольного органа возможности принимать оперативные меры для устранения нарушений. Две трети антимонопольных расследований обжалуются в судах, не успев начаться, а судебные тяжбы могут длиться годами. В результате работа ведомства фактически блокируется. В этой связи Правительству следует внести в Парламент законодательные поправки.
Другая серьезная задача - разгосударствление экономики. Сейчас ряд незаконно приватизированных и выведенных за рубеж активов возвращается государству. Мы строим открытую конкурентную экономику, поэтому предстоит передать их рынку, но уже на прозрачных и выгодных для государства условиях.
В целом, процессы приватизации и проведения народных IPO следует существенно ускорить. Главная цель - кардинально повысить прозрачность и эффективность управления активами. Поручаю Правительству с 2024 года начать приватизацию всех непрофильных активов и проведение народных IPO компаний Фонда "Самрук-Казына". В следующем году следует осуществить народное IPO компании Air Astana, подготовить к выходу на рынок компанию QazaqGaz, реализовать государственные активы в крупных компаниях.
Еще один важный вопрос - состояние предпринимательского климата в стране.
Между властью и бизнесом должен быть конструктивный диалог. Известно, что сегодня, в переходный период, государственные органы допускают в своей работе определенные недочеты и перегибы. Поэтому необходима дальнейшая декриминализация экономических преступлений. Речь идет о делах в отношении предпринимателей и именно об экономических проступках. По налоговым преступлениям следует внедрить справедливый механизм определения пределов норм привлечения к уголовной ответственности.
Следует положить конец преследованиям предпринимателей правоохранительными органами. Как мне сообщают, такая практика, несмотря на запреты, все еще продолжается. Допускаю, что такие сведения иногда распространяются намеренно и могут вовсе быть ложными. Однако в любом случае эту проблему нельзя упускать из виду.
Вопросы поддержи отечественного предпринимательства, снижения регуляторного прессинга и развития конкуренции требуют отдельного обстоятельного разговора. Поэтому в ближайшее время я проведу специальную встречу с отечественным бизнес-сообществом.
Далее. Нам предстоит осуществить перезагрузку макроэкономической политики.
Только что я обозначил основные направления реформ в отраслях экономики. Обязательным условием для их успешной реализации является макроэкономическая устойчивость. Это аксиома. Необходимо наладить координацию финансовой, налогово-бюджетной и денежно-кредитной политик.
Основной проблемой, ограничивающей рост экономики, является нехватка инвестиций. Дефицит инвестиций равен отсутствию роста в будущем. В прошлом году вложения в основной капитал составили всего 15% от ВВП. Во многом это следствие того, что отечественные банки мало участвуют в развитии экономики. Такая ситуация вынуждает Правительство заниматься прямым финансированием, гарантированием и субсидированием. Это затратно, малоэффективно и противоречит принципам рыночной экономики.
Кроме того, на фоне снижения кредитования реального сектора фокус деятельности банков сместился на предоставление потребительских займов. Это привело к нарастанию рисков для финансовой системы, а также чрезмерной закредитованности граждан.
Принятое мною в 2019 году решение списать беззалоговые кредиты 500 тысячам граждан, а также вступивший в силу закон о банкротстве физических лиц снизили остроту вопроса. Но для кардинального исправления ситуации требуются новые системные меры.
В то же время крайне важно повышать финансовую грамотность самих граждан. В этом плане отмечу реализуемый партией Amanat проект "Қарызсыз қоғам", в рамках которого свыше 20 тысяч человек в 8 регионах страны повысили свою финансовую грамотность. Многие из них ранее взяли 10 и более кредитов. Данный проект за короткий период показал свою эффективность. Поручаю Правительству совместно с партией Amanat расширить его охват. Проект "Қарызсыз қоғам" должен работать на благо граждан по всей стране.
Требуется кардинально решить проблему недостаточного корпоративного кредитования. Экономике нужны деньги.
Чистая прибыль банков за прошлый год составила почти полтора триллиона тенге, за первую половину текущего года - более триллиона тенге. Такая сверхдоходность - не результат эффективной работы банков, а в основном следствие высокой базовой ставки, которую Национальный банк использует для борьбы с инфляцией. Правительству и Парламенту следует рассмотреть возможность более справедливого перераспределения этой прибыли с учетом интересов государства.
Актуален и вопрос с огромными доходами финорганизаций от размещения ликвидности в государственных ценных бумагах, так называемых нотах, которые при этом не облагаются налогами. В этом нет логики и государственного подхода. Правительство уже разбирается в этой парадоксальной ситуации. Соответствующие законодательные поправки будут внесены в Мажилис. Прошу депутатов внимательно рассмотреть их.
В то же время нужно мотивировать банки активно участвовать в корпоративном кредитовании, помогать именно предпринимателям. Кредитование бизнеса должно иметь более выгодное пруденциальное и фискальное регулирование в сравнении с другими видами банковской деятельности. Понимаю, вопрос непростой, деликатный. Поручаю Правительству и финансовым регуляторам в течение года высказать свое окончательное мнение по этому важному вопросу.
Требуется принять меры по вовлечению в экономический оборот "замороженных активов" банков на общую сумму 2,3 триллиона тенге. В этой связи поручаю создать прозрачную цифровую платформу, посредством которой заинтересованный бизнес получит возможность приобрести эти активы и вернуть их в экономику.
Для расширения доступа реального сектора к "длинным деньгам" необходимо активнее применять механизмы совместного и синдицированного кредитования. В то же время промышленники и предприниматели не должны выступать в качестве "кредитного пылесоса", от них требуются качественные проекты, которые обеспечат реальную диверсификацию нашей экономики. Для повышения интереса коммерческих банков следует рассмотреть вопрос предоставления им гарантий институтов развития при финансировании приоритетных проектов.
Еще одна проблема банковской сферы - высокая концентрация. На сегодня в стране действует 21 банк. При этом корпоративным кредитованием, то есть финансированием экономических проектов, занимаются лишь несколько крупных банков. Поэтому для повышения конкуренции в данной сфере следует привлечь в страну три надежных зарубежных банка.
В целом, принципиальная задача - обеспечить ежегодный рост кредитования реального сектора на уровне 20% и выше.
В дискуссиях о потенциальных источниках финансирования экономики часто затрагивается тема использования средств Национального фонда. Эксперты спорят о балансе между сберегательной и развивающей ролью Фонда. Безусловно, сберегательная функция должна быть основной. Ресурсы Нацфонда являются серьезной гарантией финансовой устойчивости в случае непредвиденных вызовов.
Вместе с тем часть средств Фонда можно и нужно использовать уже сейчас с целью финансирования стратегических проектов, которые определят облик будущего Казахстана. Нацфонд уже финансирует ряд крупных проектов. Но нам не хватает системности при отборе проектов. Поэтому требуется обеспечить всестороннюю экспертизу поступающих предложений, чтобы каждый тенге из Нацфонда приносил ощутимую отдачу.
Еще одним источником "длинных денег" призван стать фонд, создаваемый в рамках закона о возврате капитала. Все поступающие средства должны быть использованы максимально эффективно и прозрачно для решения общестрановых задач.
Следующая приоритетная задача - развитие фондового рынка. В настоящее время в Казахстане функционируют две фондовые биржи, которые во многом дублируют друг друга, а порой и конкурируют между собой. Для нашей финансовой системы это избыточно. В целях повышения емкости и привлекательности внутреннего рынка поручаю проработать вопрос объединения потенциала данных бирж под единым управлением.
Весьма актуальной финансовой темой остается устойчивость платежных систем. В прошлом году Национальный банк запустил первый компонент Национальной платежной системы - Систему мгновенных платежей, которая на сегодня работает в пилотном режиме. Поручаю Национальному банку в течение 2024 года завершить процесс полноценного внедрения Национальной платежной системы.
Теперь остановимся на крайне важной проблеме - бюджетной политике.
В прошлом году я поручал реформировать бюджетную систему путем перехода от "управления бюджетом" к "управлению результатами". Эта задача будет решена в рамках принятия нового кодекса, который повысит открытость, ответственность и самостоятельность участников бюджетного процесса.
Вместе с тем для дальнейшего повышения эффективности бюджетной политики необходимо постоянно искать новые инструменты и возможности. Поэтому поручаю Правительству в рамках нескольких министерств и регионов внедрить в пилотном режиме проект полноценного блочного бюджета.
Далее. В региональной политике уже проведены важные реформы - это и внедрение прямой выборности акимов, и административная реформа. Однако не менее актуальным вопросом является кардинальное изменение межбюджетных отношений.
В рамках перехода на новую экономическую модель предстоит повысить уровень бюджетной самостоятельности регионов. Решение о передаче в регионы части поступлений по корпоративному подоходному налогу и иным видам платежей дало положительные результаты. В прошлом году рост доходов регионов превысил 30%. Поэтому следующим этапом реформы будет распространение этой нормы на другие налоги, включая НДС.
Задача - передать на второй уровень бюджета дополнительно не менее двух триллионов тенге. По итогам поэтапной фискальной децентрализации доля трансфертов из республики в структуре доходов местного бюджета должна снизиться в среднем до 25% (сейчас - около 50%).
Кроме того, считаю, что следует предоставить районным акимам право самостоятельно формировать бюджет. Прежде всего это позволит существенно ускорить решение насущных проблем на местах.
Необходимо также рассмотреть возможность передачи в регионы полномочий по определению преференций по той части налогов, которые собираются в местный бюджет. Данная мера придаст серьезный импульс развитию бизнеса, будет способствовать устойчивому прогрессу регионов. Поэтому при переходе на новую модель бюджетных отношений все акимы должны думать об эффективности и пользе для страны в целом.
Еще один важный момент. Объявленная мной ранее дифференциация налоговых ставок в разных секторах экономики должна обеспечить распределение налоговой нагрузки соразмерно повышению сложности производства.
Предприниматели справедливо жалуются на сложную процедуру возврата НДС, что серьезно ухудшает инвестиционный климат в стране. Правительству следует оперативно устранить эту застарелую проблему.
Нужно, наконец, упорядочить налоговые льготы. Они должны стать адресным инструментом экономического стимулирования. Недополученные налоги - это непостроенные больницы, дороги и школы.
Следует критически проанализировать и сократить объем налоговых льгот минимум на 20%. Оставшиеся преференции должны предоставляться по четким правилам, без привязки к отдельным проектам и персонам.
Что касается налогового администрирования, то следует обеспечить переход на сервисную модель взаимодействия между фискальными органами и налогоплательщиками. Цель - не наказать, а предупредить.
Необходимо провести полную цифровизацию налогового контроля и на 30% сократить формы налоговой отчетности. Можно и нужно как минимум на 20% уменьшить общее количество видов налоговых и иных обязательных платежей в бюджет. Там, где нет значимой фискальной отдачи, следует исключить их полностью, остальные можно объединить.
Показала свою востребованность инициатива по внедрению розничного налога. Учитывая положительный опыт, Правительство расширит сферу его охвата в два раза.
Предстоит также ускорить введение прогрессивного налогообложения.
В рамках перезагрузки налоговой политики от Правительства и Парламента потребуются смелые и выверенные решения.
Особо подчеркну, что в основе стратегии экономического развития Казахстана будут находиться интересы и потребности наших граждан, то есть она должна быть максимально человекоцентричной. С этой целью мы должны постепенно, но неуклонно дистанцироваться от модели сырьевого государства.
Ежегодно в нашей стране рождается более 400 тысяч детей. Уже до конца года население Казахстана достигнет 20 миллионов человек. Растет и средняя продолжительность жизни, по итогам прошлого года она превысила 74 года. Наша страна считается одной из самых "молодых" в мире - средний возраст граждан составляет всего 32 года. Около трети населения - молодежь. Задача Правительства - превратить текущие демографические тенденции в конкурентные преимущества.
Основы формирования гармоничной личности и ответственного гражданина закладываются в детском возрасте. У каждого ребенка в стране должно быть счастливое и безопасное детство.
В качестве Главы государства требую ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних.
Особое внимание следует уделить вопросам безопасности дорожной инфраструктуры, зданий, одежды, продуктов питания для детей.
Важно также психическое здоровье подрастающего поколения. Требуется институционально усилить в образовательных учреждениях службу психологической поддержки, организовать единый телефон доверия и разработать действенную программу помощи жертвам насилия и буллинга.
Неотъемлемым правом каждого ребенка является право на получение качественного школьного образования. И слово "качественное" здесь ключевое. Поэтому необходимо последовательно улучшать качество образования, повышать компетенции педагогов.
Процесс обеспечения равенства в получении образования должен сопровождаться повышением скорости Интернета и обеспечением бесплатного доступа к цифровым образовательным ресурсам.
Образовательная система должна трансформироваться с учетом потребностей рынка труда. Ряд отраслей национальной экономики испытывает кадровый голод, особенно по техническим и рабочим специальностям. Поэтому предстоит предметно заняться соответствующим образованием. Учебные заведения должны выстраивать долгосрочные партнерские отношения с потенциальными работодателями.
Необходимы гибкие механизмы финансирования в зависимости от приоритетов экономики, специфики регионов и отрасли.
Демографический рост в нашей стране повышает спрос на образование. Однако принимаемые государством меры в образовательной сфере фрагментарны и слабо взаимосвязаны друг с другом. Поэтому поручаю внедрить Единую добровольную накопительную систему "Келешек", которая охватит детей с пяти лет. Эта программа должна предусматривать стартовый образовательный капитал от государства, ежегодную выплату государственной премии, инвестиционный доход. Данные накопления вкупе со средствами, сформированными в рамках проекта "Нацфонд - детям", позволят им получить качественное образование.
Мы являемся свидетелями масштабных изменений на рынке труда, где все большую роль будет играть цифровая экономика. Более востребованной становится платформенная занятость. Уже сегодня в этом секторе работают свыше полумиллиона человек. Однако их трудовые права все еще слабо защищены. Поэтому предстоит разработать действенные механизмы защиты трудовых прав данной категории граждан и полностью отрегулировать вопрос платформенной занятости.
Крайне острой проблемой остается высокий уровень производственного травматизма. Правительству до конца года необходимо принять Концепцию безопасного труда до 2030 года. Она должна быть направлена на предупреждение и исключение профессиональных рисков на рабочих местах. По моему поручению Правительством выработан механизм социальной поддержки лиц, длительное время занятых во вредных условиях труда.
Вопрос давно обсуждается, и сейчас решение найдено. Основные параметры следующие. Учитывая значимый вклад в развитие отраслей и степень урона здоровью, таким работникам еще до достижения пенсионного возраста, в частности, уже с 55 лет, будет выплачиваться специальная социальная выплата. Прошу Парламент оперативно рассмотреть предложения Правительства. Люди ждут решения этого вопроса.
Далее. Как мы обещали, Правительство продолжит поэтапно повышать уровень минимальной заработной платы.
В целях увеличения доходов граждан поручаю с 1 января 2024 года повысить размер минимальной зарплаты до 85 тысяч тенге. Таким образом, мы за три года подняли размер минимальной оплаты труда в два раза. Данная мера позитивно отразится на благосостоянии около 1 миллиона 800 тысяч граждан, включая 350 тысяч бюджетников.
В целом, для всестороннего развития рынка труда Правительству необходимо в кратчайшие сроки утвердить Комплексный план, рассчитанный до 2030 года.
Помимо четкого определения принципов и приоритетов новой экономической политики критически важно качественное и полноценное исполнение намеченных реформ. И этот процесс напрямую зависит от компетенций, ответственности и политической воли государственных служащих.
Именно на системе исполнительной власти будет лежать основной груз ответственности за реформы. Поэтому она сама, в первую очередь, нуждается в трансформации, базовые направления которой следующие.
Во-первых, подготовка и исполнение отраслевых решений, а также персональная ответственность за результат будут целиком возлагаться на министров, которые своими приказами должны оперативно принимать необходимые решения. То же самое касается акимов на местах.
Во-вторых, Правительство будет нести полную ответственность за реализацию экономической политики. Оно должно обладать всеми рычагами самостоятельного управления экономикой без волокиты и бюрократии, без согласований с Администрацией Президента.
В-третьих, Администрация Президента, став "политическим штабом", сконцентрирует свои усилия на стратегических направлениях социально-экономического развития государства, вопросах внутренней и внешней политики, обороны и безопасности, правовой и кадровой политики.
Будет продолжена работа по дебюрократизации государственного аппарата.
Коренному пересмотру подвергнется система государственного планирования, которая станет более компактной и гибкой. Предстоит пересмотреть механизм мониторинга и контроля исполнения поручений.
Запрос общества на новые подходы, инновационные идеи, свежие кадры высок как никогда. Поэтому будет создан кадровый резерв политических служащих, который позволит сформировать полноценную "скамейку запасных". Этот шаг очень важен в условиях острого кадрового дефицита. Желающих получить высокую должность у нас более чем достаточно, но их квалификация не соответствует требованиям. Поэтому следует предметно заняться кадровым вопросом, надо готовить качественных специалистов. Для этого нужно задействовать и кадровый потенциал политических партий.
Вместе с тем важно последовательно расширять прямое участие граждан в принятии решений на уровне местной исполнительной власти. Уже больше двух лет граждане сами выбирают акимов сел, поселков и сельских округов. За это время были избраны три четверти акимов сельского уровня. Теперь нам предстоит апробировать выборность акимов районов и городов областного значения.
Дорогие соотечественники!
Все представленные сегодня проекты и инициативы по экономическому развитию страны основаны на детальных расчетах и исследованиях. Безотлагательно и кардинально перезагрузив всю экономическую систему, мы обеспечим процветание нашей страны и повысим благополучие народа.
Главная цель намеченных реформ - стабильный экономический рост на уровне 6-7 процентов, чтобы к 2029 году увеличить объем национальной экономики в два раза, до 450 миллиардов долларов.
Безусловно, это масштабная и сложная задача. Однако нам необходимо обеспечить справедливое распределение национального богатства, чтобы каждый гражданин ощутил плоды поступательного экономического развития. Это принципиальный вопрос. Для устойчивого будущего нашего государства нам предстоит во что бы то ни стало выполнить данную стратегическую задачу.
Я постоянно говорю о ключевых направлениях развития страны, обозначу наши главные ориентиры и сегодня.
У нас есть четкий образ будущего: мы строим Справедливый Казахстан - страну равных возможностей и прогресса. Мы созидаем эффективное государство, в котором господствуют закон и порядок, культура диалога, ответственности и солидарности.
Все провокации, направленные на подрыв общественного порядка, должны жестко пресекаться. К сожалению, правоохранительные органы и главы регионов не проводят эту работу на должном уровне, то есть не обеспечивают верховенство закона. В результате в обществе раз за разом происходят неприемлемые ситуации. Так, вандализм на улицах и на природе, недисциплинированность, бескультурье некоторых наших граждан, разного рода бытовые конфликты негативно сказываются на имидже нашей страны на международной арене.
Еще раз повторю: наша главная цель - обеспечить неукоснительное соблюдение закона и общественного порядка.
Мы стремимся быть частью открытого современного мира, развивая культуру, образование и науку.
Достичь стоящей перед нами высокой цели будет непросто. Но если объединить усилия граждан, бизнеса, представителей власти, то нам это по плечу. Только так мы сможем коренным образом трансформировать существующую модель развития государства и преодолеть все трудности.
В целом, вы все видите, что обстановка в мире очень сложная, человечество сталкивается с различными вызовами. Многие страны переживают природные катаклизмы, испытывают дефицит электроэнергии и продовольствия. По оценкам экспертов, июль этого года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. Во многих странах усиливаются инфляция и рост цен. Между государствами нарастает противостояние, разгораются вооруженные конфликты. Количество беженцев в мире превысило 110 миллионов. Все это оказывает негативное влияние и на Казахстан. Однако даже в условиях глобальной турбулентности и неопределенности мы будем твердо следовать своим курсом.
Безусловно, путь прогресса и поступательного развития не бывает гладким и безоблачным. Никто к нам не придет со стороны и не сделает Казахстан лучше вместо нас. Каждый гражданин нашей страны должен идти в ногу со временем. В такое кризисное время наш народ должен сохранять единство и сплоченность. Другого варианта нет.
Для построения Справедливого Казахстана одних только политических и экономических реформ недостаточно. В первую очередь требуется изменение общественного сознания и устремлений граждан, без этого вся остальная работа будет напрасна. Об этом я предметно говорил на втором заседании Национального курултая.
Формирование нового качества нации имеет особое значение для нашей страны. Все граждане, особенно молодежь, должны воплощать в себе самые лучшие качества - из этого складывается единая система ценностей общества. Если каждый будет патриотичным, образованным, трудолюбивым, дисциплинированным, ответственным, справедливым, бережливым и отзывчивым, то для нас не будет недостижимых высот. В этом и заключается глубинный смысл концепции "Адал азамат", которая берет свое начало от учения Абая о "Совершенном человеке".
Вновь повторюсь: понятия Справедливый Казахстан и "Адал азамат" как основополагающие ценности должны всегда стоять в одном ряду. По сути, там, где нет ответственности, никогда не будет справедливости. Если каждый человек будет ответственным гражданином, у которого слова не расходятся с делом, то в стране восторжествует справедливость.
У нас у всех одна Родина - Казахстан. И в наших руках сделать нашу страну сильной и успешной. Обеспечить защиту и процветание родной земли, бесценного наследия наших предков, - это наш священный долг. И я призываю каждого гражданина достойно нести эту высокую миссию. Сохранить единство и упорно трудиться, преобразить страну и передать подрастающему поколению развитое государство - все это и означает истинное следование заветам предков.
Благодарю всех за внимание!
31.08.2023, 12:34 24496
Афганский народ празднует вторую годовщину освобождения от американской оккупации
Фото: ru.wikipedia.org
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Сегодня афганский народ празднует вторую годовщину освобождения от американской оккупации.
В прошлом году представители движения "Талибан*" объявили 31 августа государственным праздником в честь годовщины вывода из Афганистана американских войск.
Напомним, в 2021 войска США окончательно покинули Афганистан после двадцати лет присутствия, информирует gazeta.ru.
США пришли в Афганистан в декабре 2001 года в составе международных сил содействия безопасности (ISAF) вместе с НАТО. Созданы ISAF были в соответствии с резолюцией Совбеза ООН № 1386.
Документ гласил, что иностранные войска отправляются в Афганистан для "оказания помощи афганскому временному органу в обеспечении безопасности в Кабуле и прилегающих к нему районах, с тем чтобы афганский временный орган, а также персонал Организации Объединенных Наций могли действовать в условиях безопасности".
Военная операция против "Талибана" началась менее чем через месяц после теракта 11 сентября в Нью-Йорке. Президент США Джордж Буш-младший сначала выдвинул талибам ультиматум.
Талибы должны выдать Усаму бен Ладена и уничтожить лагеря террористов - в противном случае будут последствия", - сказал Буш, выступая перед прессой в Овальном кабинете.
Бен Ладена американцам не выдали, после чего несколько десятков боевых самолетов ВВС США вместе с британским ВМФ нанесли ракетно-бомбовый удар по позициям талибов. Применялись американцами и сверхтяжелые бомбы BLU82 "Дейзикаттер" - самые мощные неядерные боеприпасы на тот момент. В результате воевавший до этого с талибами на протяжении нескольких лет "Северный альянс" смог взять город Мазари-Шариф. Многие члены "Талибана" были убиты, а спустя пару дней талибы ушли из Кабула, где правили с 1996 года.
Первые американские военные высадились в Афганистане 25 ноября 2001 года - около 1 тысячи морпехов. Был взят город Кандагар и проведена крупномасштабная операция в районе Тора-Бора, где в пещерах мог скрываться Усама бен Ладен. Впрочем, там его не нашли. Убит лидер "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) был "морскими котиками" ВМС США лишь в мае 2011 года.
Афганская военная операция США и Великобритании в 2001 году продолжалась два месяца, в результате талибы потеряли власть в стране. Однако спустя год там началась жестокая партизанская война. Начались многочисленные теракты в городах Афганистана и бои местного значения. На афганских политиков, среди которых и президент страны Хамид Карзай, совершались покушения.
В регулярных боестолкновениях и перестрелках с талибами гибли как афганские военнослужащие, так и солдаты стран НАТО, ФРГ, Франции и Испании. Самые крупные потери в ходе войны в Афганистане понесли США, Британия, Канада. На порядок выше - потери афганских сил безопасности. 23 октября 2014 года представитель минобороны Афганистана Захир Азими сообщил, что в ходе боевых действий в период с 2003 до 23 октября 2014 года погибли 2853 военнослужащих Афганской национальной армии. По данным НАТО, лишь за 2014 год афганцы потеряли 4634 человека убитыми. Талибы потеряли убитыми более 30 тысяч человек.
Множество мирных жителей погибли из-за неточных бомбардировок союзников и действий террористов.
В январе 2011 года представитель Пентагона сообщил, что в течение 2010 года было зафиксировано 18 057 случаев нападения на американских военнослужащих и их союзников. Кроме автоматов и гранатометов, нападавшие использовали и реактивные снаряды. В 2010 году подобных нападений было совершено около 10 тысяч. Теракты в Кабуле в какой-то момент происходили чуть ли не каждые три-четыре часа.
В итоге после двадцати лет присутствия войска США окончательно ушли из Афганистана.
США завершили эвакуацию гражданских лиц из Кабула, последний американский самолет покинул Афганистан вечером 30 августа 2021 года.
Представитель Пентагона Кеннет Маккензи заявил, что миссия в этой стране закончена.
Это… окончание почти двадцатилетней миссии, которая началась в Афганистане вскоре после 11 сентября 2001 года. Ценой была гибель 2461 военнослужащего США и гражданского лица, также более 20 тысяч были ранены", - заявил генерал.
Он добавил, что вывезти из Афганистана американцам удалось "отнюдь не всех, кого требовалось", там остаются около 200 граждан США. Кроме того, подчеркнул Маккензи, Вашингтон намерен "агрессивно и жестко вести переговоры" с талибами, чтобы эвакуировать афганцев, работавших с американским командованием.
Представитель "Талибана" Забиулла Муджахид заявил, что США потерпели в Афганистане поражение.
*Действующая в Афганистане группировка "Талибан" - запрещена в РФ, РК.
22.08.2023, 22:18 38946
БРИКС больше не будет
Фото: wikimedia
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Открывающийся сегодня 15-й саммит БРИКС в Южной Африке положит долгожданный конец неумеренным восторгам и столь же неумеренным страхам насчет взрывного расширения этого переговорного механизма. Прекратятся за ненадобностью медиадиверсии насчет того, кто из пяти стран хотел оказаться в неожиданно разросшейся компании единомышленников, а кто этот процесс тормозил, сообщает РИА Новости.
И начнется тяжелая работа. Неважно, станет ли некоторое число новых стран полноценными членами клуба прямо в Йоханнесбурге, или (скорее всего) для их вступления будет назначен годовой переходный срок. Все равно будет тяжело. Для начала самого БРИКС больше не будет. Напомним, что эти пять букв взяты из названий стран, туда входящих: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка. Оценки численности желающих к нам присоединиться - от 22 до 40 государств. Очень много букв.
Все минувшие 15 лет нам было хорошо. БРИКС был клубом мировой элиты. Общая идея состояла в том, что за каждым из пяти членов стоял какой-то регион, какая-то группа стран, которые необязательно своего лидера безоговорочно любили, но хотя бы признавали факт, что это центральная, системообразующая часть того или иного региона. Что будет сейчас - неясно. Оставить за пятью основоположниками право вето? Это не понравится всем прочим. Кстати, а как вообще принимать решения: раньше действовало правило консенсуса, но консенсус двух с лишним десятков государств - это сложно, еще не хватало кого-то к нему принуждать, как это бывает в НАТО или ЕС. А если голосовать, то как: требовать простого большинства или двух третей? Устава такого пока, понятное дело, нет.
Дело в том, что быть лидером не очень удобно, по крайней мере, в сегодняшнем - переходном - мире. Сам феномен БРИКС с его мощным рывком к расширению как раз и говорит, что подавляющая часть мира никаких лидеров не желает, а желает жить так, как каждый хочет: к этому пока и сводилась общая идеология "пятерки". Даже как-то неудобно повторять, что феномен западного альянса, ведомого за кольцо в ноздре слабеющей Америкой, вызывает у большей части мира смесь ужаса и жалости. Так что в обозримой перспективе у нашего Глобального Юга одного лидера не будет - нет, даже Китай таковым не станет.
Но при этом отказаться от сближения странам вряд ли удастся, даже если Индия или Бразилия действительно не очень хотят расширения БРИКС и даже если бы все пятеро этого не хотели. Дело в экономике. С альянсом или без страны Глобального Юга явочным порядком все больше торгуют друг с другом. Вот только что опубликованная статистика из Китая: за прошлый год эта страна увеличила объем своей торговли с прочими четырьмя членами "пятерки" на 17 процентов. За первое полугодие 2023-го - на 19,1 процента.
Заметим, что раньше структура торговли Пекина с миром была такой же, как у всех прочих: она ориентировалась на США и Европу. Но когда торговлю или финансы превращают в оружие (неважно, против кого), то с этими превращателями (что логично) прекращаешь иметь дело, переходишь к более безопасным и предсказуемым партнерам. И то же относится к прочим странам БРИКС, даже таким, кто, как Индия, старается ни с кем чрезмерно не ссориться. Все оказываются просто вынуждены, например, совершать какие-то операции в национальных валютах, а этот процесс ведет к созданию многосторонних платежных систем и прочей финансовой инфраструктуры. БРИКС заявлял о необходимости таких мер и даже многое делал для них - вот сейчас и получает неожиданный приток новых участников этого разговора. Но если бы БРИКС и не было, кто-то другой взял бы на себя роль такого лидера.
То есть Запад сам развалил глобализацию, прежде всего в экономике, и прочий мир сейчас приступает к восстановлению глобализации, но нормальной - с правилами, одинаковыми для всех. Причем такими, чтобы никого не давили и не пригибали к земле.
Процесс будет бурным, сложным, непредсказуемым. Растянется на годы или десятилетия. В нем будут участвовать страны с неожиданными идеями, причем не всегда любящие друг друга. Собственно, речь идет о создании новой структуры мировой экономики и политики, притом что никто сейчас не знает, какой она будет, и никто не заставит других принять свою концепцию. Ну а БРИКС сделал свое дело - запустил этот процесс 15 лет назад - и теперь может уйти, точнее, превратиться в нечто более объемное и влиятельное. По сути, в центральную несущую структуру нового миропорядка.
13.08.2023, 12:02 53686
70 лет назад на Семипалатинском полигоне была испытана первая в мире водородная бомба
Фото: ortcom.kz
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70 лет назад - 12 августа 1953 года - на Семипалатинском полигоне была испытана первая в мире водородная бомба. Разработка велась три года группой ученых под руководством А. Сахарова и Ю. Харитона.
"Испытание РДС-6с показало, что СССР впервые в мире создал компактное (бомба помещалась в бомбардировщик Ту-16) термоядерное изделие огромной разрушительной мощности. К тому времени США "имели в наличии" испытание термоядерного устройства размером с трехэтажный дом. До 1954 года в арсенале у Штатов не имелось транспортабельных термоядерных бомб", - пишет информационное агентство Rex.
"Создание такого мощного оружия не только охладило пыл наших исторических противников, но стало еще одним доказательством наличия у нас уникальной научной мысли, слаженного производства и технологического суверенитета. То есть было все то, что обеспечивало стране статус супердержавы. Спустя 70 лет в России нет многих элементарных производств. И нас никто не захватывал, не бомбил. Просто негодяи и тупицы, а зачастую и подонки, оказавшиеся на вершине власти в 1990-е все разрушили, продали и распилили", - пишет автор материала Елена Пономарева.
06.08.2023, 11:44 65926
В Хиросиме отмечают 78-ю годовщину со дня американской атомной бомбардировки
Фото: Depositphotos
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Траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки началась в парке Мира в Хиросиме в 78-ю годовщину со дня трагедии, информирует РИА Новости.
Церемония транслируется в прямом эфире основными каналами телевидения и в Сети.
На монументе в парке Мира, где ежегодно проходит траурная церемония, - месте в районе эпицентра, где после бомбардировки сжигали бесчисленные тела погибших, написано: "Спите спокойно, эта ошибка больше не повторится".
Каждый год церемония начинается в 8 часов утра. В ней принимают участие премьер-министр Японии Фумио Кисида, члены правительства, представители дипломатических миссий более чем 100 государств и международных организаций. В этом году, как и в прошлом, власти города не прислали приглашения посольствам России и Беларуси.
Церемония начинается с возложения венков к монументу Памяти жертв бомбардировки, а в 8.15 - час, когда над Хиросимой вспыхнул атомный взрыв, - объявляется минута молчания. В конце церемонии в небо выпускают белых голубей - символ мира на Земле.
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемония мира".
В районе эпицентра сейчас расположен мемориальный парк Мира и музей, в котором хранятся документы и экспонаты, связанные с атомной бомбардировкой Хиросимы. Здесь есть аудиогиды на языках всех стран, обладающих атомным оружием.
Лаконичные экспонаты воссоздают весь ужас произошедшего. Искореженный трехколесный велосипед. Он встретил взрыв вместе со своим маленьким хозяином. Белые волосы школьницы, которые вылезли все целиком от одного причесывания.
Сгоревший до угольной черноты рис в железной коробочке для обеда. Единственное, что смогла найти мать от своего сына-школьника. Ногти и облезшая кожа ребенка, он хотел пить и высасывал сукровицу из пальцев рук. Но пережившие бомбардировку говорят, что их память хранит гораздо более страшные картины, чем то, что показано в музее.
Они считают, что даже эти экспонаты подобраны с учетом школьных экскурсий: самые страшные свидетельства трагедии хранятся в архиве, чтобы не причинить вреда детской психике.
В 78-ю годовщину атомной бомбардировки Хиросимы после траурной церемонии премьер-министр Японии Фумио Кисида провел встречу с пережившими эту трагедию, сообщает sputnik.kz со ссылкой на агентство Киодо.
Путь к миру без ядерного оружия можно создать только через договор о запрещении ядерного оружия", - приводит часть их требований агентство Киодо, отмечая, что они призвали премьера к участию в договоре.
На это Кисида ограничился лишь обещанием прилагать соответствующие усилия в отношении стран, обладающих ядерным оружием.
На самой церемонии мэр города Хиросима Кадзуми Мацуи также призвал правительство Японии если не подписать договор, то хотя бы выступить наблюдателем на второй конференции Международной организации за ликвидацию ядерного оружия ICAN, однако в речи премьер-министра, которая прозвучала после выступления мэра, Кисида даже не упомянул договор, ограничившись обещанием прилагать усилия для реализации мира без ядерного оружия.
03.08.2023, 17:33 71836
Буркина-Фасо и Мали расценят интервенцию в Нигер как объявление войны
Фото: BALIMA BOUREIMA / Anadolu Agency via AFP
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Уагадугу и Бамако пригрозили, что выйдут из сообщества западноафриканских государств в случае военного вмешательства в Нигер. Организация ранее дала мятежникам в стране неделю на освобождение президента, сообщает РБК.
Власти Буркина-Фасо и Мали будут считать военное вмешательство в дела Нигера объявлением войны Уагадугу и Бамако, говорится в совместном заявлении двух стран. Его опубликовал в Twitter представитель исполнительного органа Мали полковник Абдулае Майга.
Правительства Мали и Буркина-Фасо заявили, что выражают солидарность с "братским народом Нигера", который решил "с полной ответственностью взять свою судьбу в свои руки" (цитата по BFM).
Страны предупредили, что интервенция приведет к "принятию мер самообороны в поддержку народа и вооруженных сил Нигера" и выходу Мали и Буркина-Фасо из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). Организация заявила 30 июля, что дает захватившим власть в Нигере мятежникам неделю на освобождение президента Мохамеда Базума и восстановление конституционного строя. В противном случае страны ЭКОВАС пообещали предпринять "все меры", необходимые для восстановления конституционного порядка.
ЭКОВАС также приостановило коммерческие и финансовые транзакции с Нигером. В коммюнике Мали и Буркина-Фасо говорится, что санкции "усугубляют страдания населения и ставят под угрозу дух панафриканизма".
Военный переворот в Нигере произошел 26 июля. Мятежники, назвавшиеся Национальным советом спасения родины, объявили об отстранении Базума и его заключении под стражу. Они закрыли границы и ввели в стране комендантский час. Новым лидером объявил себя начальник президентской гвардии Абдурахман Чиани. Их действия осудили ООН, западные государства и Африканский союз. Вашингтон пригрозил остановкой сотрудничества с Нигером в сфере безопасности, ЕС - прекращением финансовой помощи. МИД России призвал воздержаться от применения силы.
31 июля Национальный совет обвинил Францию в том, что страна намерена провести военную операцию с целью освободить Базума. Глава французского МИДа эти обвинения опровергла, но выразила надежду, что тот вернется к власти. Нигер до 1960 года был французской колонией.
Новые власти Нигера приостановили экспорт урана и золота во Францию. Но 1 августа газета Le Monde сообщила, что французская добывающая компания Orano продолжила добычу урана и сохраняет связь с сотрудниками компании в Нигере. Страна занимает 7-е место по производству урана в мире и обеспечивает до 17% используемого французами сырья для производства энергии. Нигер - важный союзник Запада по сдерживанию нелегальной миграции и исламистских группировок. Для борьбы с ними в Ниамее дислоцированы крупнейшая в регионе авиабаза Франции, подразделения Германии, Италии и США, сообщает издание "Ведомости".
В кризисе вокруг Нигера Франция и заинтересованные государства Африки ставят на дипломатию, а не на силу, полагает ведущий научный сотрудник Института стран Азии и Африки Щербаков. По его словам, на Нигер завязаны экономические и политические интересы не только Франции, но и Нигерии (самая влиятельная страна в ЭКОВАС), заинтересованной в строительстве транссахарского трубопровода через республику, чтобы быстро экспортировать углеводороды в ЕС. "Военная интервенция дестабилизирует ситуацию, никто не хочет рубить с плеча и превращать страну в слабое звено в борьбе с терроризмом", - считает эксперт. С другой стороны, продолжает Щербаков, временная администрация Ниамеи не закрыла каналы связи отстраненного президента с внешним миром, что показывает открытость Нигера к диалогу.
Париж не станет предпринимать активных шагов для возвращения власти Базума, полагает директор аналитического франко-русского центра "Обсерво" Арно Дюбьен. По его словам, события в Нигере активизировали во Франции общественные дебаты о сохранении военного присутствия в этой части Африки. "После ухода французских солдат из Мали наступил переломный момент в африканской политике Елисейского дворца. Многие не понимают, зачем французам этот проблемный регион", - сказал эксперт. По его словам, в перспективе Париж выведет военных из Африки, отдаст вопросы безопасности местным государствам и обратит взоры на нефранкоговорящие страны, где выше экономический потенциал. В перспективе, по его мнению, в регионе неизбежна активизация исламского терроризма. "Есть реальный риск превращения региона ниже Сахары в "черную дыру", - заключил он.
28.07.2023, 19:18 81006
Казахстанцы смогут наблюдать сразу два суперлуния в августе
Фото: Depositphotos
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В августе казахстанцы смогут наблюдать стразу два суперлуния - одно за другим, сообщил профессор Северо-Казахстанского университета имени Манаша Козыбаева Андрей Солодовник.
По словам профессора, суперлуние - это явлении, когда полнолуние совпадает с перигеем Луны, то есть моментом наибольшего сближения Луны и Земли, информирует sputnik.kz.
С учетом эллиптичности орбиты Луны в нем нет ничего удивительного. Но зато при этом с Земли можно видеть более крупный размер лунного диска, сравнительно с обычным его видом. Не нужно путать это явление с "лунной иллюзией", вследствие которой Луна в положении низко над горизонтом на глаз кажется большей по размеру, чем при более высоком ее расположении", - объяснил Андрей Солодовник.
Отмечается, что сам термин "суперлуние" пришел из астрологии и не имеет никаких научных корней. Впервые его использовали в 1979 году в обычном журнале гороскопов.
Суперлуния совсем не привлекают внимания астрономов: они происходят несколько раз в году и ничего нового не дают ученым, имеющим в руках мощную технику. При этом обычному наблюдателю и увидеть разницу в размерах Луны не так-то просто. И все же быть сопричастным космическим явлениям - это так здорово!" - подчеркивает астроном.
Кровавое суперлуние 16 мая 2022 года
Он сообщил, что при суперлунии спутник Земли выглядит на 14% больше в диаметре и на 30% ярче, чем при прохождении наиболее удаленной точки орбиты - апогея.
Первый эпизод суперлуний состоится в ночь с 1 на 2 августа. Полнолуние наступит уже 2 августа в 00 часов 31 минуту (Луна довольно высоко на небе в направлении на юг), а в точку перигея она придет в тот же день, но в 11 часов 52 минуты. Впрочем, разница не велика, и суперлуние состоится", - отмечает ученый.
Второй эпизод таков, что в перигей Луна придет 30 августа в 21 час 54 минуты.
Но заметьте, что полнолуния-то еще не будет. Оно наступит только 31 августа в 07 часов 37 минут - и у нас Луна будет уже под горизонтом. Так что любоваться явлением нужно, не откладывая, после 22 часа 30 августа. И едва ли картину испортит крохотная "неполнота" Луны", - заявил Андрей Солодовник.
Отмечается, у суперлуний есть и собственные названия. Первое именуют Осетровым, второе - Голубая Луна.
Как выглядело суперлуние 2019 в разных частях Земли
На деле это название полнолуний из фольклора разных народов, главным образом - индейцев Северной Америки. В августе племена, проживающие вокруг Великих Озер, добывали осетра. Вот и название полнолунию в августе. В году обычно бывает 12 полнолуний, но не редкость и 13. Для такого случая припасли кочующее запасное название - Голубая Луна. С фольклором оно никак не связано - это астрологический новояз", - проинформировал астроном.
Подчеркивается, что цвет Луны в суперлуния никак не меняется, если только оно не совпадает с лунным затмением. Луна была и остается желтой, легкая игра окраски связана с земной атмосферой.
На фоне суперлуний не забудьте об августовском звездопаде! 13 августа будет максимум Персеид. Этот метеорный поток-гигант действует с 27 июля по 17 августа. Не пропустите это красивейшее зрелище!" - добавил Андрей Солодовник.
Также на фоне суперлуний землян ждет еще одно впечатляющее событие - августовский звездопад. Метеорный поток Персеиды - самый яркий звездопад лета, известный как постоянный поток. Наблюдается с конца июля, примерно с 26 числа, и заканчивается 24 августа, сообщает zakon.kz.
В этом году пик метеорного потока придется в среднем с 11 до 14 августа. Наблюдение за метеопотоком зависит от освещенности окружающей территории. Во время полнолуний метеоры плохо видны, нужно за ними наблюдать на растущую или убывающую Луну" - сообщает астроном Астрофизического института имени Фесенкова (АФИФ) Светлана Мошкина.
Специалист пояснила, что метеоры в телескоп не показывают, их нужно наблюдать визуально, выезжая подальше от городских огней. Поэтому жители маленьких городов и сел будут лучше видеть это астрономическое явление.
Сейчас стоит жаркое лето, ночью более комфортная температура, и во время его пика, с 7 до 14-18 августа, можно выезжать на природу подальше от города, выбрать место, чтобы линия горизонта была чистой, без высотных зданий и деревьев и наблюдать за метеорами", - добавила она.
По словам эксперта, что максимум метеорных потоков приходится на вторую половину ночи, и уже с 25 июля специалисты по звездам фиксируют первые метеоры из потока Персеидов.
19.07.2023, 11:32 93956
50-летие пуска реактора на быстрых нейтронах БН-350
Фото: АЭС с реактором на быстрых нейтронах в г.Шевченко Казахской ССР (ныне Актау)/mephi.ru
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16 июля исполнилось 50 лет со дня пуска первого в СССР энергетического реактора на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем - БН-350. Пуск состоялся на первой советской АЭС с реактором на быстрых нейтронах, построенной в городе Шевченко Казахской ССР (ныне город Актау, Республика Казахстан) на берегу Каспийского моря.
Градообразующим предприятием города был Прикапийский горно-металлургический комбинат, добывавший, перерабатывающий и обогащавший урановую руду. Город не имел природных источников питьевой воды, поэтому ему требовались промышленные опреснители, а им в свою очередь - много энергии. Таким образом, ядерный реактор нового типа решал не только задачи практического освоения новых технологий, но и прикладные задачи, имеющие огромное значение для народного хозяйства. Тепловая мощность реактора БН-350 равнялась 1000 МВт, суммарная электрическая мощность составляла 350 МВт, из которых на получение пресной воды из морской уходило 100 МВт. Тогда это была единственная в мире атомная опреснительная установка, выдававшая 120 000 м3 воды в сутки.
Идея реактора на быстрых нейтронах возникла у советского ученого Александра Лейпунского во второй половине 1940-х годов. После того как было открыто деление урана, довольно скоро стало понятно, что следующий шаг - строительство ядерных реакторов. Однако разведанных запасов урана на Земле было слишком мало, чтобы на длительное время обеспечить работу тепловых реакторов, использующих для получения энергии изотоп урана-235. Изотопная распространенность урана-235 в природе составляет всего лишь 0,72%.
Лейпунский пришел к идее, что из урана-238 можно получать делящийся изотоп, если использовать реакцию взаимодействия избыточных нейтронов с ураном-238, в результате которой получается плутоний-239, который уже очень хорошо делится нейтронами, - рассказывает Юрий Казанский, ученик Лейпунского, доктор ф-м.н., профессор, ректор (1985-2001 гг.) Обнинского ИАТЭ (ныне филиал НИЯУ МИФИ), принимавший участие в подготовке пуска БН-350. - Если устроить такую реакцию большой мощности и интенсивности, то уран-238 можно в принципе превратить в плутоний-239, и тогда запас делящихся на быстрых и тепловых нейтронах изотопов будет в 130 раз больше. А урана-238, превращенного в плутоний-239, хватит на многие сотни лет - а значит, можно строить ядерную энергетику".
В 1959 году А.И. Лейпунский был назначен научным руководителем Физико-энергетического института, который теперь носит его имя. И тогда же началась работа над реактором БН-250 (первоначальное название реактора БН-350). Чтобы создать новую технологию, которая позволила бы построить реактор на быстрых нейтронах, нужно было подобрать теплоноситель - вода не годилась, потому что она замедляет быстрые нейтроны и смягчает нейтронный спектр. Для экспериментального обоснования физики и техники быстрых реакторов в Обнинске был построен реактор БР-10, в котором испытывались разные теплоносители. Выбрали натрий, так как он оказался оптимальным по совокупности причин.
Сроки строительства реактора по тем временам были рекордные: начало - 1964 год, энергетический пуск - 1973 год. В процессе его эксплуатации были выполнены многочисленные материаловедческие исследования - ученые изучали различные виды топлива и то, как разные конструкционные материалы совместимы с тем или иным топливом.
В 1998 году реактор был остановлен. "Реактор бы мог еще работать и работать, но "независимость" от русских специалистов для Казахстана оказалась важнее, да и стоило его содержание больших денег. А под Актау к тому времени были открыты большие скопления пресной воды, и необходимость в опреснении отпала, - считает Юрий Казанский. - В целом же БН-350 сыграл огромную роль в развитии отечественной атомной энергетики: всего три страны в мире практически вели работу по созданию промышленных быстрых реакторов - СССР, США и Франция. Последние две, в том числе и из-за неудач и аварий на этих реакторах, потеряли к ним интерес. А в России продолжили работу над ними: в 2015 году мы запустили реактор с натриевым теплоносителем БН-800 с электрической мощностью 880 МВт (Белоярская АЭС в Свердловской области), сейчас проектируется уже БН-1200 с электрической мощностью 1220 МВт - его планируют ввести в строй там же в 2035 году".
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