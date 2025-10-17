16.10.2025, 16:11 7911
Проверки автотранспорта ужесточили в Алматы
Проверки позволяют оценить токсичность выхлопных газов и выявить нарушения экологических норм
Алматы. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы продолжаются рейды по проверке автомобилей с использованием передвижных экологических лабораторий, сообщили в городском управлении экологии и окружающей среды горакимата.
Проверки проводит ТОО "Eco Almaty" совместно с сотрудниками дорожной полиции.
Они направлены на снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха и позволяют оценить токсичность выхлопных газов и выявить нарушения экологических норм среди автотранспортных средств", - уточнили в управлении.
С 4 по 10 октября 2025 года специалисты проверили 224 автомобиля. Из них 138 работали на бензиновом и газовом топливе, у 23 зафиксировано превышение допустимых уровней вредных веществ; среди 64 дизельных автомобилей у почти половины (26) превышение норм токсичности и дымности.
Регулярные проверки помогают своевременно выявлять источники загрязнения и принимать меры по их устранению, что способствует улучшению качества воздуха в городе", - отметили в управлении.
В ведомстве напомнили, что в городе разработан проект правил охраны атмосферного воздуха "О введении специальных экологических требований в области охраны атмосферного воздуха". Их цель - системно снизить уровень загрязнения атмосферы мегаполиса.
По данным управления, до 60% всех выбросов в городе приходится на автотранспорт, оставшаяся доля - на частный жилой сектор и стационарные источники загрязнения (промышленные предприятия, бани, объекты общепита, строительства).
Реализация правил позволит улучшить экологическую ситуацию, особенно в зимний период, и создать более комфортные условия для жизни алматинцев.
Напомним, в Алматы значительно вырос уровень загрязнения воздуха, в связи с чем в городе утвердили правила мониторинга выбросов от автотранспорта.
15.10.2025, 10:25 19971
В Катон-Карагайском национальном парке засняли снежного барса
Фото: скриншот из видео нацпарка
Усть-Каменогорск. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Снежного барса засняли фотоловушки в Катон-Карагайском национальном парке. Видео опубликовано на странице парка в Instagram.
Благодаря труду наших ребят, снежный барс снова попал в объектив. Интересный факт: снежный барс может развивать скорость до 50 км/ч!" - говорится в сообщении.
14.10.2025, 20:55 26351
Старые автомобили могут наносить меньший вред экологии, чем новые - эксперт
Алматы. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления Ассоциации практикующих экологов Лаура Маликова считает, что акимат Алматы выбрал неправильные критерии установки ограничений. Старые автомобили, по ее словам, могут наносить меньший вред окружающей среде, чем новые.
Разработанные правила опирались на опыт других европейских стран, но оставленная лазейка не соответствует, во-первых, требованиям Экологического кодекса; во-вторых, опыту передовых городов Европы. Если мы действительно хотим улучшать качество воздуха (в Алматы. - Прим. ред.), то ни за какую плату не должно быть доступа. Также то, что они поделили на Евро-4, 3 и 2 тоже в корне неправильно, потому что мы говорим о выбросах: это может быть старый автотранспорт с хорошо работающей системой очистки выхлопных газов - лучше, чем у нового автомобиля, где срезан катализаторный блок. Поэтому критерии установки ограничений выбраны неправильно. Тем более обсуждать плату, я считаю, в корне неправильно", - сказала она в эфире YouTube-канала Sreda.
Напомним, в августе в Алматы представили проект новых правил охраны атмосферного воздуха, разработанный в соответствии со статьей 206 Экологического кодекса Республики Казахстан. Проект предусматривает комплекс мер, среди которых создание зон с низким уровнем выбросов (Low Emission Zones, LEZ), где эксплуатация автомобилей низких экологических классов ограничена и будет платной, усиление требований к коммунальным и частным автопаркам, а также к стационарным источникам выбросов. Дополнительно предусматривается расширение системы экологического мониторинга с использованием современных технологий, включая датчики и беспилотные летательные аппараты, а также ужесточение контроля за качеством топлива.
12.10.2025, 18:57 51456
Засыпка русла Теренкары в Алматинской области: акимат направит материалы в суд
Конаев. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Ащыбулакского сельского округа Алматинской области направит в суд материалы для принудительной рекультивации земельного участка в районе русла реки Теренкара, засыпанного строительными и бытовыми отходами, сообщили в пресс-служба областного акимата.
Факты загрязнения природных территорий не остаются без внимания. Работа по наведению порядка и восстановлению русла продолжается. Контроль со стороны акимата будет усилен", - подчеркнули в аппарате акима Ащыбулакского сельского округа.
Подчеркивается, что вся документация по делу направлена в компетентные органы.
Проверками установлено, что собственник земельного участка в селе Туймебаев самовольно провел выравнивание территории, частично засыпав природное русло реки. Эти действия привели к изменению глубины и сокращению русла, что несет риски для экосистемы и безопасности местных жителей. По данным акимата, владелец участка неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение экологических норм. В 2025 году по итогам проверки департамента экологии по Алматинской области ему был наложен штраф на сумму 275 тысяч тенге и выдано предписание об устранении нарушений. Однако предписание до сих пор не исполнено", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в январе мужчина вылил в Капшагайское водохранилище моторное масло.
11.10.2025, 18:00 63726
Сотни фазанов выпущены в зеленый пояс Астаны
Фото: Акимат Астаны
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В санитарно-защитную зеленую зону Астаны выпустили 325 жетысуских фазанов, сообщили в пресс-службе столичного акимата.
Как отметили в ведомстве, это уже вторая партия выпущенных птиц. Первая партия с 850 птицами была выпущена в апреле этого года.
Ежегодно в санитарно-защитную зеленую зону столицы выпускают около 1500 фазанов. Это способствует расширению ареала обитания фазанов, ведению биологической борьбы с вредителями в искусственных лесных массивах путем заселения новых территорий. То есть запуск фазанов в искусственный лес позволит снизить количество вредных насекомых в нем", - рассказал руководитель отдела озеленения и природопользования управления охраны окружающей среды и природопользования города Астаны Сагыныш Сагинтаев.
По его словам, агроценоз зеленых насаждений, тростниковых кустарников, пастбищ и зерновых культур в зоне зеленого пояса столицы благоприятен для выживания фазанов.
Фазаны морозоустойчивы, особого ухода им не требуется, нужна только зимняя подкормка. Питание фазанов - это в основном растения, ягоды, корни. Кроме того, эти птицы также питаются насекомыми. Фазанов выращивают в "фазанарии", расположенном в санитарно-защитной зеленой зоне столицы. За птицами ведется постоянный контроль и наблюдение", - сказал Сагыныш Сагинтаев.
10 октября в зеленом поясе будет выпущено еще 325 жетысуских фазанов.
Напомним, в августе казахстанцев возмутило использование живого страуса в качестве рекламы донерной в Астане.
10.10.2025, 20:16 74651
Более 40 экопроектов реализуются в бассейне Аральского моря
Прорабатывается возможность запуска двух грантовых региональных проектов
Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялось второе под председательством Казахстана заседание правления Международного фонда спасения Арала, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Сегодня международное сообщество ожидает от нас не только деклараций, но и конкретных решений. Судьба Аральского моря, рациональное и справедливое использование трансграничных вод, сохранение природных ресурсов - это вопросы, выходящие далеко за пределы региона", - сказал в своем выступлении вице-премьер Канат Бозумбаев.
По его словам, это часть глобальной экологической повестки, связанной с устойчивым развитием, продовольственной и энергетической безопасностью, качеством жизни десятков миллионов людей. Он добавил, что на недавней Генеральной Ассамблее ООН лидеры стран Центральной Азии подчеркнули важность укрепления доверия, солидарности и коллективных действий для защиты окружающей среды.
В бассейне Аральского моря реализуются 42 экологических проекта. Прорабатывается возможность запуска двух грантовых региональных проектов при поддержке Всемирного банка. В ходе заседания участники также приняли к сведению предложение исполнительного комитета МФСА об объявлении 26 марта Международным днем Аральского моря, рек Амударья и Сырдарья. По итогам обсуждений состоялась церемония подписания решений заседания правления МФСА.
Напомним, Министерство водных ресурсов и ирригации РК ведет работу по увеличению объема воды в Северном Аральском море. С 2023 года по сегодняшний день объем воды в Северном Арале вырос до 24,1 млрд кубометров. За это время в море было направлено 5 млрд кубометров.
10.10.2025, 19:28 75636
Экоактивисты Алматы обвинили акимат в уничтожении зеленой зоны на улице Момышулы
Фото: Экологическое общество Алматы
Алматы. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат, несмотря на возмущение горожан, уничтожил придорожную защитную зеленую зону на улице Момышулы. Об этом сообщили члены Экологического общества Алматы на своей странице в Facebook.
Вдоль проезжей части, где рос защитный зеленый покров травы, акимат незаконно построил новый тротуар шириной около 3 м, при наличии существующих 2 широких тротуаров общей шириной 7 м. В результате незаконного строительства тротуара, 30 см слоем ПГС был засыпан плодородный травяной слой почвы, корневая шейка деревьев. Также открытые водоотводы с проезжей части, кроме закрытия асфальтом были изнутри закупорены бордюрами, что приведет к затоплению улицы в дожди", - говорится в сообщении.
Общественники считают, из-за того, что закатывают в асфальт и плитку многочисленные зеленые пространства города, миллионы жителей Алматы страдают от жары, зноя, духоты, от пыли и выхлопных газов.
Кроме того, деревьям для благоприятного роста с каждой стороны необходимо по 3 метра открытой почвы с травой. Из-за закупоривания стройматериалами деревья в дальнейшем погибают", - пишут общественники.
Члены общества заявляют, что все строящиеся в городе дублирующие тротуары являются незаконным строительством и освоением бюджета, так как "текущий ремонт" должен проводиться только уже "существующих" тротуаров.
Ранее активисты из Экологического общества Алматы выразили возмущение в связи с уничтожением арычной системы на проспекте Улугбека. На участке проспекта от улицы Саина до улицы Момышулы по заказу городского акимата сносят новые открытые арычные лотки и заменяют их на трубы. Жители Алматы крайне возмущены уничтожением открытых алматинских арыков, которые являются важнейшей уличной инфраструктурой города, отводят ливневые воды с проезжей части, а также выполняют в летний период функцию орошения зеленых насаждений и травяного покрова.
10.10.2025, 16:45 77186
В Казахстане могут вырасти ставки по депозитам
Фото: Depositphotos
Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане могут вырасти ставки по депозитам после повышения базовой ставки, сообщил в ходе брифинга председатель Национального банка страны Тимур Сулейменов.
За ней (За базовой ставкой. - Прим. ред.), скорее всего, последуют рыночные ставки по кредитам и депозитам. Они определяются рынком, то есть банками, МФО и так далее. Рыночные ставки по кредитам вырастут, по депозитам также вырастут", - цитирует Сулейменова zakon.kz.
По его словам словам, рыночные ставки устанавливают сами банки и микрофинансовые организации. Но, как правило, при повышении базовой ставки кредиты становятся менее выгодными, а депозиты - наоборот, пишет tengrinews.kz.
То есть тот, кто берет кредит, для него это станет менее выгодным. Тот, у кого есть депозит, станет получать немного больше", - пояснил он.
Напомним, Нацбанк повысил базовую ставку до 18%.
07.10.2025, 18:15 94426
Более полумиллиона жителей Караганды дышат загрязненным воздухом - CACF
Фото: depositphotos.com
Караганда. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Более полумиллиона жителей Караганды дышат воздухом, загрязненным взвешенными частицами, сероводородом и другими химическими соединениями, заявили в проектном офисе для Центральной Азии по изменению климата и зеленой энергетике.
Только в 2024 году в городе зафиксировано более 46 тысяч случаев превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ, что на 14 тысяч больше, чем в крупнейшем мегаполисе Казахстана - Алматы", - заявили в пресс-службе.
По данным специалистов, основными источниками загрязнения атмосферы в Караганде являются объекты теплоэнергетики, предприятия, разрабатывающие угольные шахты, и частный сектор.
В Караганде около 25 тысяч домов отапливаются печами с твердым топливом. За отопительный сезон в среднем сжигается 290 тысяч тонн угля", - уточнили в CACF.
По данным РГП "Казгидромет", в Караганде за период 2015-2022 годы индекс загрязнения атмосферы оценивался как "высокий", в 2023 году - как "очень высокий". В 2024 году уровень загрязнения воздуха оценивался по СИ как "очень высокий".
В 2023 году кратность превышения нормы варьировалась до 22,6 ПДК по взвешенным частицам РМ2,5 и до 12,1 по РМ10, а в 2024 году - до 26,6 ПДК по взвешенным частицам РМ2,5 и до 14,2 по РМ10. Такие высокие концентрации достигаются в условиях большого числа источников автономного отопления и объектов промышленности, работающих на угле. В 2024 году на постах мониторинга было зафиксировано 46 256 случаев превышения предельно-допустимой концентрации вредных веществ, большая доля приходится на взвешенные частицы и сероводород", - добавили в пресс-службе.
Кроме этих загрязняющих веществ, в воздухе Караганды присутствуют в повышенных концентрациях оксид углерода, диоксид азота, фенол и озон.
Напомним, в 2025 году Казахстан занял 30-е место среди 113 стран по индексу загрязненности в городах. Показатель РК составил 73,2 балла из 100 максимально возможных. Кроме того, недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.
Во второй половине мая текущего года южная столица Казахстана заняла 42-е место в этом рейтинге. Уровень загрязненности в Алматы - средний, индекс качества воздуха - 61. При анализе данных за прошлый год можно отметить, что май еще не худший по этим показателям месяц. Критичнее всего ситуация в городе обстоит с декабря по март, в самое холодное время. В середине января прошлого года в рамках рейтинга в режиме реального времени Алматы даже возглавил список самых грязных городов мира, тогда индекс превышал 250. И даже после окончания холодов результаты южной столицы далеки хотя бы от неплохих, а ведь зимнее ухудшение этих и без того пессимистичных показателей - ежегодная проблема, отмечает energyprom.kz.
По данным аналитиков, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Это не гипотеза, а выводы экспертов, составивших сводный том предельно допустимых выбросов для города. Эти данные были опубликованы правительством РК. В документе говорится, что из общего годового объема выбросов в 189 тысяч тонн на автотранспорт приходится 112,7 тысячи тонн, или 59,6%. Еще четверть объема, или 52,1 тысячи тонн, составляют загрязняющие вещества, которые выбрасывают стационарные источники.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
