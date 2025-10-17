Проверки автотранспорта ужесточили в Алматы

Рассказать друзьям

Алматы. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы продолжаются рейды по проверке автомобилей с использованием передвижных экологических лабораторий, сообщили в городском управлении экологии и окружающей среды горакимата.





Проверки проводит ТОО "Eco Almaty" совместно с сотрудниками дорожной полиции.





Они направлены на снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха и позволяют оценить токсичность выхлопных газов и выявить нарушения экологических норм среди автотранспортных средств", - уточнили в управлении.





С 4 по 10 октября 2025 года специалисты проверили 224 автомобиля. Из них 138 работали на бензиновом и газовом топливе, у 23 зафиксировано превышение допустимых уровней вредных веществ; среди 64 дизельных автомобилей у почти половины (26) превышение норм токсичности и дымности.





Регулярные проверки помогают своевременно выявлять источники загрязнения и принимать меры по их устранению, что способствует улучшению качества воздуха в городе", - отметили в управлении.





В ведомстве напомнили, что в городе разработан проект правил охраны атмосферного воздуха "О введении специальных экологических требований в области охраны атмосферного воздуха". Их цель - системно снизить уровень загрязнения атмосферы мегаполиса.





По данным управления, до 60% всех выбросов в городе приходится на автотранспорт, оставшаяся доля - на частный жилой сектор и стационарные источники загрязнения (промышленные предприятия, бани, объекты общепита, строительства).





Реализация правил позволит улучшить экологическую ситуацию, особенно в зимний период, и создать более комфортные условия для жизни алматинцев.









Напомним, в Алматы значительно вырос уровень загрязнения воздуха, в связи с чем в городе утвердили правила мониторинга выбросов от автотранспорта.



