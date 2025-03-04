В Алматы утвердили правила мониторинга выбросов от автотранспорта
Алматы. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением акимата города Алматы утверждены правила мониторинга выбросов от автомобильных транспортных средств, передает корреспондент агентства.
Правила распространяются на следующие автотранспортные средства, эксплуатируемые в городе Алматы: легковые автомобили категорий М1, автобусы категорий М2 и М3, грузовые автомобили категорий N1, N2 и N3, мотоциклы категории L, в соответствии с приложением 1 к настоящим правилам", - сообщается в тексте документа.
В частности, согласно правилам, измерения выбросов от автомобильных транспортных средств осуществляются на стационарных и передвижных постах. Также сообщается, что стационарные посты города работают круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни.
Отмечается, что количество измерений на стационарных и передвижных постах устанавливается в договорах, заключенных между уполномоченным органом и испытательной лабораторией.
Выбросы в окружающую среду, производимые автотранспортными средствами при их эксплуатации, не должны превышать допустимый уровень, установленный техническими регламентами в сфере охраны окружающей среды", - подчеркивается в постановлении.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Ранее сообщалось, что в городе Алматы для улучшения качества воздуха будут регулировать потоки неэкологичного транспорта.
Напомним, в Алматы значительно вырос уровень загрязнения воздуха.
Ранее почти 60% опрошенных жителей мегаполиса заявили об ухудшении качества воздуха. Шесть человек из десяти опрошенных полагают, что текущие усилия властей по улучшению качества воздуха пока не принесли ожидаемых результатов.
Президент Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
Аким Алматы Ерболат Досаев подтвердил, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?"
70% участников опроса ответили: "Ввести запрет на въезд и транзит иногороднего транспорта, оставить только электротранспорт в городе и развивать туристическую инфраструктуру; 8% выбрали ответ: "В Алматы не нужно развивать туризм, только бизнес, торговля и миграция"; 15% считают, что туристы в Алматы должны заставить себя наслаждаться пробками и плохой экологией, а 7% ответили: "Мне все равно".