Засыпка русла Теренкары в Алматинской области: акимат направит материалы в суд
Конаев. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Ащыбулакского сельского округа Алматинской области направит в суд материалы для принудительной рекультивации земельного участка в районе русла реки Теренкара, засыпанного строительными и бытовыми отходами, сообщили в пресс-служба областного акимата.
Факты загрязнения природных территорий не остаются без внимания. Работа по наведению порядка и восстановлению русла продолжается. Контроль со стороны акимата будет усилен", - подчеркнули в аппарате акима Ащыбулакского сельского округа.
Подчеркивается, что вся документация по делу направлена в компетентные органы.
Проверками установлено, что собственник земельного участка в селе Туймебаев самовольно провел выравнивание территории, частично засыпав природное русло реки. Эти действия привели к изменению глубины и сокращению русла, что несет риски для экосистемы и безопасности местных жителей. По данным акимата, владелец участка неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение экологических норм. В 2025 году по итогам проверки департамента экологии по Алматинской области ему был наложен штраф на сумму 275 тысяч тенге и выдано предписание об устранении нарушений. Однако предписание до сих пор не исполнено", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в январе мужчина вылил в Капшагайское водохранилище моторное масло.
11.10.2025, 18:00 25381
Сотни фазанов выпущены в зеленый пояс Астаны
Фото: Акимат Астаны
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В санитарно-защитную зеленую зону Астаны выпустили 325 жетысуских фазанов, сообщили в пресс-службе столичного акимата.
Как отметили в ведомстве, это уже вторая партия выпущенных птиц. Первая партия с 850 птицами была выпущена в апреле этого года.
Ежегодно в санитарно-защитную зеленую зону столицы выпускают около 1500 фазанов. Это способствует расширению ареала обитания фазанов, ведению биологической борьбы с вредителями в искусственных лесных массивах путем заселения новых территорий. То есть запуск фазанов в искусственный лес позволит снизить количество вредных насекомых в нем", - рассказал руководитель отдела озеленения и природопользования управления охраны окружающей среды и природопользования города Астаны Сагыныш Сагинтаев.
По его словам, агроценоз зеленых насаждений, тростниковых кустарников, пастбищ и зерновых культур в зоне зеленого пояса столицы благоприятен для выживания фазанов.
Фазаны морозоустойчивы, особого ухода им не требуется, нужна только зимняя подкормка. Питание фазанов - это в основном растения, ягоды, корни. Кроме того, эти птицы также питаются насекомыми. Фазанов выращивают в "фазанарии", расположенном в санитарно-защитной зеленой зоне столицы. За птицами ведется постоянный контроль и наблюдение", - сказал Сагыныш Сагинтаев.
10 октября в зеленом поясе будет выпущено еще 325 жетысуских фазанов.
Напомним, в августе казахстанцев возмутило использование живого страуса в качестве рекламы донерной в Астане.
10.10.2025, 20:16 36306
Более 40 экопроектов реализуются в бассейне Аральского моря
Прорабатывается возможность запуска двух грантовых региональных проектов
Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялось второе под председательством Казахстана заседание правления Международного фонда спасения Арала, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Сегодня международное сообщество ожидает от нас не только деклараций, но и конкретных решений. Судьба Аральского моря, рациональное и справедливое использование трансграничных вод, сохранение природных ресурсов - это вопросы, выходящие далеко за пределы региона", - сказал в своем выступлении вице-премьер Канат Бозумбаев.
По его словам, это часть глобальной экологической повестки, связанной с устойчивым развитием, продовольственной и энергетической безопасностью, качеством жизни десятков миллионов людей. Он добавил, что на недавней Генеральной Ассамблее ООН лидеры стран Центральной Азии подчеркнули важность укрепления доверия, солидарности и коллективных действий для защиты окружающей среды.
В бассейне Аральского моря реализуются 42 экологических проекта. Прорабатывается возможность запуска двух грантовых региональных проектов при поддержке Всемирного банка. В ходе заседания участники также приняли к сведению предложение исполнительного комитета МФСА об объявлении 26 марта Международным днем Аральского моря, рек Амударья и Сырдарья. По итогам обсуждений состоялась церемония подписания решений заседания правления МФСА.
Напомним, Министерство водных ресурсов и ирригации РК ведет работу по увеличению объема воды в Северном Аральском море. С 2023 года по сегодняшний день объем воды в Северном Арале вырос до 24,1 млрд кубометров. За это время в море было направлено 5 млрд кубометров.
10.10.2025, 19:28 37291
Экоактивисты Алматы обвинили акимат в уничтожении зеленой зоны на улице Момышулы
Фото: Экологическое общество Алматы
Алматы. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат, несмотря на возмущение горожан, уничтожил придорожную защитную зеленую зону на улице Момышулы. Об этом сообщили члены Экологического общества Алматы на своей странице в Facebook.
Вдоль проезжей части, где рос защитный зеленый покров травы, акимат незаконно построил новый тротуар шириной около 3 м, при наличии существующих 2 широких тротуаров общей шириной 7 м. В результате незаконного строительства тротуара, 30 см слоем ПГС был засыпан плодородный травяной слой почвы, корневая шейка деревьев. Также открытые водоотводы с проезжей части, кроме закрытия асфальтом были изнутри закупорены бордюрами, что приведет к затоплению улицы в дожди", - говорится в сообщении.
Общественники считают, из-за того, что закатывают в асфальт и плитку многочисленные зеленые пространства города, миллионы жителей Алматы страдают от жары, зноя, духоты, от пыли и выхлопных газов.
Кроме того, деревьям для благоприятного роста с каждой стороны необходимо по 3 метра открытой почвы с травой. Из-за закупоривания стройматериалами деревья в дальнейшем погибают", - пишут общественники.
Члены общества заявляют, что все строящиеся в городе дублирующие тротуары являются незаконным строительством и освоением бюджета, так как "текущий ремонт" должен проводиться только уже "существующих" тротуаров.
Ранее активисты из Экологического общества Алматы выразили возмущение в связи с уничтожением арычной системы на проспекте Улугбека. На участке проспекта от улицы Саина до улицы Момышулы по заказу городского акимата сносят новые открытые арычные лотки и заменяют их на трубы. Жители Алматы крайне возмущены уничтожением открытых алматинских арыков, которые являются важнейшей уличной инфраструктурой города, отводят ливневые воды с проезжей части, а также выполняют в летний период функцию орошения зеленых насаждений и травяного покрова.
10.10.2025, 16:45 38841
В Казахстане могут вырасти ставки по депозитам
Фото: Depositphotos
Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане могут вырасти ставки по депозитам после повышения базовой ставки, сообщил в ходе брифинга председатель Национального банка страны Тимур Сулейменов.
За ней (За базовой ставкой. - Прим. ред.), скорее всего, последуют рыночные ставки по кредитам и депозитам. Они определяются рынком, то есть банками, МФО и так далее. Рыночные ставки по кредитам вырастут, по депозитам также вырастут", - цитирует Сулейменова zakon.kz.
По его словам словам, рыночные ставки устанавливают сами банки и микрофинансовые организации. Но, как правило, при повышении базовой ставки кредиты становятся менее выгодными, а депозиты - наоборот, пишет tengrinews.kz.
То есть тот, кто берет кредит, для него это станет менее выгодным. Тот, у кого есть депозит, станет получать немного больше", - пояснил он.
Напомним, Нацбанк повысил базовую ставку до 18%.
07.10.2025, 18:15 59006
Более полумиллиона жителей Караганды дышат загрязненным воздухом - CACF
Фото: depositphotos.com
Караганда. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Более полумиллиона жителей Караганды дышат воздухом, загрязненным взвешенными частицами, сероводородом и другими химическими соединениями, заявили в проектном офисе для Центральной Азии по изменению климата и зеленой энергетике.
Только в 2024 году в городе зафиксировано более 46 тысяч случаев превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ, что на 14 тысяч больше, чем в крупнейшем мегаполисе Казахстана - Алматы", - заявили в пресс-службе.
По данным специалистов, основными источниками загрязнения атмосферы в Караганде являются объекты теплоэнергетики, предприятия, разрабатывающие угольные шахты, и частный сектор.
В Караганде около 25 тысяч домов отапливаются печами с твердым топливом. За отопительный сезон в среднем сжигается 290 тысяч тонн угля", - уточнили в CACF.
По данным РГП "Казгидромет", в Караганде за период 2015-2022 годы индекс загрязнения атмосферы оценивался как "высокий", в 2023 году - как "очень высокий". В 2024 году уровень загрязнения воздуха оценивался по СИ как "очень высокий".
В 2023 году кратность превышения нормы варьировалась до 22,6 ПДК по взвешенным частицам РМ2,5 и до 12,1 по РМ10, а в 2024 году - до 26,6 ПДК по взвешенным частицам РМ2,5 и до 14,2 по РМ10. Такие высокие концентрации достигаются в условиях большого числа источников автономного отопления и объектов промышленности, работающих на угле. В 2024 году на постах мониторинга было зафиксировано 46 256 случаев превышения предельно-допустимой концентрации вредных веществ, большая доля приходится на взвешенные частицы и сероводород", - добавили в пресс-службе.
Кроме этих загрязняющих веществ, в воздухе Караганды присутствуют в повышенных концентрациях оксид углерода, диоксид азота, фенол и озон.
Напомним, в 2025 году Казахстан занял 30-е место среди 113 стран по индексу загрязненности в городах. Показатель РК составил 73,2 балла из 100 максимально возможных. Кроме того, недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.
Во второй половине мая текущего года южная столица Казахстана заняла 42-е место в этом рейтинге. Уровень загрязненности в Алматы - средний, индекс качества воздуха - 61. При анализе данных за прошлый год можно отметить, что май еще не худший по этим показателям месяц. Критичнее всего ситуация в городе обстоит с декабря по март, в самое холодное время. В середине января прошлого года в рамках рейтинга в режиме реального времени Алматы даже возглавил список самых грязных городов мира, тогда индекс превышал 250. И даже после окончания холодов результаты южной столицы далеки хотя бы от неплохих, а ведь зимнее ухудшение этих и без того пессимистичных показателей - ежегодная проблема, отмечает energyprom.kz.
По данным аналитиков, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Это не гипотеза, а выводы экспертов, составивших сводный том предельно допустимых выбросов для города. Эти данные были опубликованы правительством РК. В документе говорится, что из общего годового объема выбросов в 189 тысяч тонн на автотранспорт приходится 112,7 тысячи тонн, или 59,6%. Еще четверть объема, или 52,1 тысячи тонн, составляют загрязняющие вещества, которые выбрасывают стационарные источники.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
06.10.2025, 11:01 67891
Власти Алматы обещают, что ни одно дерево не будет вырублено в роще Баума
Фото: Акимат Алматы
Алматы. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате города Алматы обещают, что в уникальном памятнике природного наследия и истории города - роще Баума деревья вырубать не будут.
В акимате сообщили о работах по благоустройству уникального природного комплекса - рощи Баума, расположенного на площади 137,7 га в Турксибском районе между проспектами Сейфуллина и Суюнбая. Работы начались летом этого года, проект реализуется с участием инвестора (компании BAZIS-A), который вложит 4,7 млрд тенге.
В рамках благоустройства ни одно дерево не будет вырублено в роще Баума", - заверили в акимате.
Между тем в СМИ в начале октября появилась информация о том, что в роще планируют вырубить более 10 тыс. деревьев, это 48% от всего зеленого массива.
В акимате опровергли данную информацию. По данным управления экологии и окружающей среды Алматы, в роще Баума насчитывается 104 429 деревьев и 5081 кустарник. Все они относятся к категории государственного лесного фонда и являются частью особо охраняемой природной территории.
По данным инвентаризации, проведенной Казахским национальным аграрным исследовательским университетом и Лесным научно-инновационным институтом Минсельхоза РК, здоровые насаждения составляют 55%, ослабленные - 23%, угнетенные - 12%, усыхающие - 8%, сухостойные и аварийные - по 1%.
Аварийные деревья составляют чуть более 9% от общего количества, что опровергает ранее распространенные в СМИ неточные данные о "48% вырубки", - сообщили в акимате.
При этом, как соотносятся 1% аварийных растений Минсельхоза и 9% акимата, не поясняется.
В ведомстве отметили, что в роще будет проводиться санитарная обрезка.
Санитарное оздоровление деревьев - это комплекс мер по удалению больных, сухостойных и поврежденных ветвей, борьбе с вредителями и заболеваниями. Основные методы - санитарная обрезка, обработка насаждений и профилактическая очистка приствольных кругов. Эти меры направлены на сохранение здоровья, формы и долговечности деревьев. Работы в роще выполняются с минимальным вмешательством в природную среду", - пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что при благоустройстве используются экологичные материалы без цементно-бетонных изделий. Планируется устройство экологических пешеходных дорожек, энергоэффективного освещения, а также установка пунктов полиции и систем видеонаблюдения для обеспечения безопасности посетителей.
Кроме того, по данным акимата, в 2026 году будет реализована программа посадки более тысячи новых деревьев в рамках благоустройства территории, чтобы компенсировать естественные потери и укрепить зеленый фонд рощи.
Все мероприятия в роще Баума направлены исключительно на сохранение, оздоровление и восстановление уникальной природной территории, чтобы она и дальше оставалась зеленым символом и любимым местом отдыха жителей Алматы", - заверили в акимате.
Роща Баума - уникальный лесной массив площадью 137,7 гектара, который выполняет функцию "легких" Алматы, сохраняя биоразнообразие и обеспечивая благоприятный микроклимат. Это одно из немногих мест в мегаполисе, где сохранился естественный природный ландшафт и редкие породы деревьев.
Роща Баума была заложена в 1894 году изначально на площади 228 гектаров Эдуардом Баумом. На должности областного лесничего при генерал-губернаторе Семиреченской области Эдуард Баум вел селекционную работу, был организатором зеленого строительства, отбирал в России посадочный материал, завез и интродуцировал 44 лиственных, 17 хвойных пород и 52 вида кустарников. Также доставил саженцы 74 сортов яблонь, 49 сортов груш и других плодовых растений. По предложению Эдуарда Баума вдоль основных трактов были заложены рощи из карагача, вяза, дуба, березы, ясеня и других. В 1892 году в своей записке в городскую управу Баум попросил отвести землю, принадлежащую казачьей станице, для закладки "рощи". Согласие было дано, расселение деревьев в роще, которую впоследствии назвали именем Баума, получилось лесное, сообщает wikipedia.org.
Уникальная фауна рощи представлена 223 видами позвоночных животных: 8 видов млекопитающих (еж ушастый, малая белозубка, нетопырь-карлик, рыжая вечерница, белка обыкновенная, лесная соня, лесная и домовая мыши и др.); 4 вида земноводных (озерная лягушка, сибирская лягушка, зеленая жаба, черепаха обыкновенная); 3 вида пресмыкающихся (алайский гологлаз, водяной уж и обыкновенный уж); 36 видов птиц (большая синица, князек, черный дрозд, египетская горлица, семиреченский фазан, чайки и др.).
Агентство намерено отслеживать ход заявленных работ и просит читателей сообщать о своих наблюдениях в процессе работ подрядчиков.
Напомним, весной этого года общественный резонанс возник вокруг ситуации со сквером возле ТЮЗа в Алматы. В частности, общественники Алматы потребовали отказаться от вырубки зеленой зоны сквера у ТЮЗа имени Сац и разместить бытовой городок, стоянку стройтехники и будущие парковки в другом месте.
В акимате Алматы информацию о вырубке зеленой зоны у театра имени Сац опровергли, заявив, что зеленая зона сохранится в первозданном виде. Позже активисты сообщили, что опасения за сквер возле ТЮЗа в Алматы основаны на официальной документации.
Алматы на протяжении многих десятилетий считается жемчужиной Казахстана. Уникальным городом с богатой историей, архитектурой и активной культурной жизнью. Но больше всего южная столица известна своими садами и аллеями. На зеленый город ежегодно приезжают посмотреть сотни туристов.
Однако экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.
Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
В частности, в январе стало известно, что в Алматы незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
Весной 2024 года алматинцы заявили о варварской обрезке деревьев в Центральном парке отдыха. Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить обрезку, уродующую деревья.
По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".
Этой весной обрезка зеленый веток деревьев вновь вызвала возмущение общественности. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы.
К сожалению, с 2008 года по настоящее время существует количественный план по обрезке, тендерный план освоения бюджетных средств, который прописывают не по факту наличия сухих ветвей, а просто берут любые цифры "с потолка", чтобы обрезать без разбору. Осложняет проблему отсутствие законодательного требования получения разрешения на обрезку, отмененное в 2018 году", - отмечают в обществе.
Общественники заявили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.
По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют экологию Алматы. Об этом еще в 2013 году в интервью газете "Мегаполис" заявила заведующая лабораторией экологической морфологии растений Института ботаники и фитоинтродукции МОН РК доктор биологических наук Ирина Кокорева.
Но вы посмотрите, что с ними вытворяют. Что ни дерево, то пальма. Отпиливают ветви снизу - и остается изуродованная крона, от которой мало толку. Особенно нельзя так вольно обращаться с дубом. Ведь мало веток - мало листьев. А именно в них происходит фотосинтез и образуются органические вещества для питания растения. Срезая ветви, мы обрекаем его на голодную смерть. А себя лишаем хорошей порции кислорода, которого и так в загазованном воздухе меньше нормы", - подчеркнула специалист.
В 2011 году председатель экосоюза "Табигат" Мэлс Елеусизов на пресс-конференции высказался о вырубке зеленых насаждений. По его мнению, вырубка деревьев в Алматы стала бизнесом для чиновников.
В информациях Kazakhstan Today также неоднократно подчеркивалось, что существенное влияние на улучшение экологии Алматы окажет массовая высадка деревьев и других насаждений. Однако общественники продолжают сообщать об уничтожении деревьев.
При этом, по словам алматинцев, при компенсационных посадках вместо уничтоженных насаждений высаживаются "чахлые, безжизненные прутики".
30.09.2025, 17:10 104556
Случаи уничтожения сайгаков браконьерами продолжают фиксировать в Казахстане Дополнено
Фото: Depositphotos
Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Несмотря на ужесточение уголовного законодательства, в Казахстане продолжают фиксировать случаи уничтожения сайгаков браконьерами, сообщил в ходе круглого стола в сенате вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев.
За 2 года у преступников изъято более 17 тысяч рогов и свыше 500 туш сайгаков. На сегодняшний день общая площадь охотничьих угодий составляет 162 млн гектаров, из них площадь закрепленных охотничьих хозяйств составляет 119 млн гектаров, количество закрепленных охотхозяйств - 774 единиц. В 2025 году поступления за пользование животным миром составили 353 241 тысяча тенге, в том числе 88 578 тысяч тенге от интурохоты", - заявил он.
Также, по его словам, популяция сайгаков в 2025 году увеличилась до порядка 5 млн особей.
Международный союз охраны природы повысил природоохранный статус сайгака в международном Красном списке на три категории с "Находящийся на грани исчезновения" в категорию "Находящийся в состоянии близком к угрожаемому". На сегодня 99% мировой популяции сайгаков находится в Казахстане", - добавил он.
Дополнено 30.09.2025, 19.30
По информации СМИ, на расширенном заседании комитета сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев заявил, что даны рекомендации изъять до 20% сайгаков, то есть можно изымать без ущерба для популяции порядка 750 тыс. На сегодня уничтожено 71 тыс. сайгаков. Он также добавил, что рога сайгаков являются собственностью государства. Планируется их экспортировать. Рога учитываются и хранятся на складах "Охотзоопрома" с учетом рекомендаций ученых.
Напомним, в мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" в 2023 году обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам. "Международные эксперты" тоже сочли возможным убой сайгаков в Казахстане.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.
Позже сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области подготовились к промышленному истреблению сайги. На убой было решено отправить 226 тысяч сайгаков. Их мясо собирались продавать на рынках по 1000-1200 тенге за килограмм.
Зимой 2024 года отстрел сайгаков был временно приостановлен. По данным на май 2025 года, популяция выросла до 4,1 млн особей.
В конце июня 2025 года министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев по итогам обсуждения с фермерскими и крестьянскими хозяйствами Западно-Казахстанской области озвучил принятое решение о регулировании численности сайгаков.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности уникальных животных стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?".
46% участников опроса ответили: "Нет, отстреливать сайгаков нельзя"; 37% выбрали ответ: "Необходимо создать заповедник и заботиться о популяции сайги"; 12% считают, что отстрел необходим, а 5% ответили: "Мне все равно".
24.09.2025, 15:04 134741
Порядка 60% выбросов загрязняющих веществ в воздух Алматы приходится на транспорт
Алматы. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы реализуется комплекс мероприятий, направленных на снижение уровня загрязнения воздуха и развитие транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель акима города Алмасхан Сматлаев на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций.
Спикер рассказал, что впервые в Алматинской агломерации были проведены исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ. В анализ были включены новые источники - транспорт, индивидуальные жилые дома и бани в радиусе 10 км от города. Итоги показали, что суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.
Сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта - метро, ЛРТ, БРТ, канатных дорог и других видов", - озвучил прогнозы Сматлаев.
Заместитель акима также сообщил, что в 2025 году внесены изменения в законодательство: отменены предупреждения и введены штрафы за превышение выбросов автотранспорта - 10 МРП для физических лиц и 100 МРП для юридических лиц при повторных нарушениях, а также повышенные санкции - 20 и 200 МРП соответственно.
Кроме того, ведется работа над проектом правил охраны атмосферного воздуха. Документ согласован с уполномоченными органами и будет представлен на рассмотрение маслихата до конца года. Он направлен на обеспечение экологической безопасности, реализацию права граждан на благоприятную окружающую среду и снижение уровня загрязнения воздуха.
Напомним, Алматы является самым густонаселенным городом в Казахстане. Также, несмотря на ограничения и запреты в строительстве, город лидирует по вводу нового жилья в эксплуатацию.
Накануне начала учебного года в социальных сетях алматинцы выкладывали видео с переполненными остановками, толпами в автобусах, метро и других общественных местах, показывая, как выглядит город в часы пик. В преддверии начала учебного года горожане опасались пробок на дорогах и переполненного общественного транспорта в часы пик. Некоторые обращались к абитуриентам с просьбой пересмотреть свой выбор и поехать получать образование в другой город.
Также в соцсетях получил популярность ролик алматинца, который сравнил проезд в час пик по проспекту Аль-Фараби с перелетом до Ташкента.
Многокилометровые пробки в часы пик стали обыденностью для горожан. Прошедший на прошлой неделе ливень стал причиной десятибалльных пробок на дорогах мегаполиса. Люди часами не могли дождаться общественного транспорта, а стоимость услуг такси выросла в несколько раз.
Для борьбы с заторами в часы пик акимат предложил внедрить новый график работы и учебы, а сотрудникам частных компаний перейти на удаленный режим работы.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.
