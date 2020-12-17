В Алматы высадили около 500 хвойных деревьев

Алматы. 16 декабря. Kazakhstan Today - Экоактивисты высадили на территории соснового бора Алматы, находящегося в Алатауском районе, более 470 саженцев хвойных деревьев, передает Kazakhstan Today.

По мнению экоактивистов, развитие соснового бора Алматы благоприятно скажется не только на экологии города в целом, но и создаст необходимую инфраструктуру в нижней его части, что так необходимо населению этого района.

Планируется, что сосновый бор Алматы постепенно станет местом проведения экологических и спортивных мероприятий. Ожидается, что в парке будет развита достойная спортивная инфраструктура.

Проект был создан в начале этого года частным фондом "Eco Fund Tabigat" при участии неравнодушных горожан и бизнеса. Всего с начала проекта при поддержке управления зеленой экономики и акимата Алатауского района на территории "соснового бора" высажено уже более 2500 деревьев.

Представители частного фонда выявили острую нехватку зеленых насаждений на территории города. По их данным, деревьев в Алматы в 4 раза меньше, чем того требуют нормы Всемирной организации здравоохранения.

Сейчас площадь зеленых насаждений в Алматы составляет 894 гектара, то есть всего 1,3% от площади города - это примерно 5 квадратных метров растений на одного жителя. Однако современная норма, рекомендуемая ВОЗ для городов с присутствием промышленности, таких как в Алматы, должна составлять 40-60% от общей площади города, то есть 153 квадратных метра на одного жителя южной столицы. Из этой статистики сразу становится очевидным ответ на актуальный вопрос: почему в Алматы столько аллергиков и людей с хроническими заболеваниями дыхательных путей. Ежегодно прирост респираторных и аллергических заболеваний по Алматы составляет 7-10%", - сказал инициатор проекта "Сосновый бор Алматы", заместитель председателя фонда "Eco Fund Tabigat" Тимур Елеусизов.

Саженцы сосны обыкновенной и ели посажены на участке в 78 гектаров, выделенном в начале этого года акиматом в рамках программ "Город без окраин" и "Жасыл Алматы". Общая площадь, выделенная под проект, предполагает высадку порядка 35 тысяч различных деревьев.

Напомним: 21 ноября алматинцы пожаловались на массовую вырубку деревьев по улице Толе Би вдоль здания бывшей ковровой фабрики. Как установили на месте специалисты акимата и полиции, были снесены 13 деревьев (9 дубов и 4 вяза). При этом в компании Sulpak, рядом со зданием которой произведена вырубка, опровергли причастность к происшедшему. Как установили в управлении зеленой экономики, именно подрядчики Sulpak - ИП "Сакура" и ИП "Бурибекова" - в данном районе и "проводили работы по благоустройству".

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