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Токаев подписал закон о республиканском бюджете на 2019-2021 годы

05.07.2019, 19:57 8425
Нур-Султан. 5 июля. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон о республиканском бюджете на 2019-2021 годы, предусматривающий средства на восстановление Арыси и списание кредитов казахстанцев, передает Kazakhstan Today.
 
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2019-2021 годы". Текст закона публикуется в печати, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Напомним, что закон направлен на решение актуальных социальных проблем.
 
Поступления в бюджет заложены в размере 10,5 трлн тенге; расходы - 11,9 трлн тенге; дефицит - 1,4 трлн тенге, или 2,1% к ВВП. 
 
При уточнении бюджета предусмотрено снижение долговой нагрузки населения по потребительским кредитам. На эти цели проект предусматривает расходы в сумме 88,5 млрд тенге. 
 
Также расширены меры по обеспечению занятости, поддержке малообеспеченных, многодетных семей и молодежи. На эти цели будет направлено 138,6 млрд тенге. В том числе 1,5 млрд тенге будет направлено на выделение с 1 сентября дополнительно 5 тысяч образовательных грантов в вузах для детей из малообеспеченных и многодетных семей.
 
Также увеличен резерв правительства на 72,9 млрд тенге, часть из которых будет направлена на устранение последствий ЧС в Арыси. Также за счет внутреннего перераспределения средств в сумме 35,9 млрд тенге будет профинансирован ряд обязательств, требующих безотлагательного решения. 
 

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