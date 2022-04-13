Фото: pixabay.com
По информации Зернового союза, в сезоне 2022 года в России ожидают рекордный урожай пшеницы. При этом потребление там значительно ниже хранящихся объемов. Плюс к этому огромные переходящие остатки, которые они сдерживали у себя на внутреннем рынке.
У них есть потенциал иметь у себя запасов в 100 млн тонн пшеницы. Что с этими объемами будет делать Россия, пока неизвестно. При этом потребление там составляет 40 - 50 млн тонн в год. И если не будет ограничений на экспорт пшеницы из России, и если летом снимут действующий запрет на вывоз зерна в страны ЕАЭС, то весь поток пойдет сюда, в Казахстан. Это однозначно скорректирует цены на местном рынке. Я не удивлюсь цене 100 тысяч тенге за тонну пшеницы", - сказал представитель Зернового союза Казахстана Талгат Алдажаров.
При этом фермеры прогнозируют очень сложный сезон в 2023 году. В частности, рост цен на топливо негативно скажется на стоимости удобрений. К тому же в марте 2022 года Россия, являющаяся одним из крупнейших в мире поставщиков, решила ограничить экспорт удобрений.
Сейчас еще с этим утильсбором непонятно. Нам с января обещают его снизить либо вообще убрать. В итоге никакого решения не принято, мы платим пока утильсбор по тем драконовским ставкам, которые и были. Нам еще с января прилетело, что НДС нужно платить на технику при импорте", - добавил Талгат Алдажаров.
Никакого дефицита зерна в республике нет, оно имеется в достаточном количестве, заявил 11 апреля на площадке в СЦК вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров в ответ на заявления мукомолов о нехватке сырья. Он призвал не создавать ажиотаж, а также не прикрывать личные интересы заботами о населении.
Накануне казахстанские производители муки заявили, что приостанавливают работу из-за нехватки зерна.
Ранее сообщалось, что в Казахстане дорожает пшеница. За март цены на зерно выросли на 1,5%, за год - более чем на 20%.
В марте павлодарские мукомолы потребовали ввести запрет на экспорт зерна. По их словам, раньше они покупали зерно у России по приемлемой цене, но после введения РФ запрета на экспорт зерна и сахара эта возможность исчезла. Теперь они вынуждены покупать зерно у казахстанских сельхозпроизводителей по высокой цене.
В Минсельхозе заявили, что искусственный ажиотаж на рынке пшеницы создают недобросовестные участники. В ведомстве подчеркнули, что на внутреннем рынке имеется необходимый объем сырья, способный заменить привозное. В настоящее время производители муки и поставщики пшеницы договариваются о цене реализации.
В условиях волатильности мирового рынка пшеницы каждая из сторон пытается получить наиболее выгодную цену, используя СМИ и социальные сети как инструменты взаимного давления, вбрасывая в информационное пространство недостоверную информацию, тем самым создавая ажиотажную обстановку", - сообщили в Минсельхозе.
Позже глава ведомства Ербол Карашукеев озвучил сроки введения ограничений на экспорт зерна и муки из Казахстана. Они будут введены 15 апреля и продлятся 2 месяца, до 15 июня. Вывозить сырье можно будет только при условии обеспечения внутреннего рынка.