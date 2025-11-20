Проект рассчитан на несколько лет и предусматривает создание Национальной информационной системы водных ресурсов

Рассказать друзьям

Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации, Программа развития ООН (ПРООН) в Казахстане и Евразийский банк развития (ЕАБР) подписали трехстороннее соглашение по проекту "Развитие бизнес-экосистемы для устойчивой ирригации в Казахстане". Для его реализации ЕАБР выделит грант в размере $5,3 млн, сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов.





Финансовое соглашение подписали министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, постоянный представитель ПРООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа и заместитель председателя правления ЕАБР Руслан Даленов.





Проект рассчитан на несколько лет и предусматривает создание Национальной информационной системы водных ресурсов, внедрение инструментов прогнозирования и оптимального распределения воды, формирование региональных центров современной ирригации, повышение квалификации специалистов, а также внедрение водосберегающих технологий.





Инициатива направлена на развитие ирригации и повышение эффективности водопользования в Казахстане. Для нас участие в проекте означает реализацию стратегических целей по модернизации водного хозяйства и повышению устойчивости к климатическим изменениям. В соответствии с поручением главы государства мы ведем активную работу по привлечению инвестиций в водную отрасль страны, однако все стратегические решения принимаются и будут приниматься исключительно в Казахстане. Передача водных ресурсов и объектов в распоряжение иностранных государств никогда не рассматривалась. Наша цель - модернизация водного сектора для защиты интересов граждан, обеспечения безопасности и устойчивого развития страны", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.





В свою очередь постоянный представитель ПРООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа отметила, что внедрение цифровых инструментов для мониторинга водных ресурсов и создание региональных центров современной ирригации для повышения потенциала фермеров, женщин и молодых специалистов, а также укрепления роли женщин в отрасли - это важный шаг на пути к устойчивому и климатически адаптивному водопользованию.





В ПРООН мы рассматриваем этот проект как часть более масштабной работы, выходящей за рамки национальных границ. Это флагманская инициатива не только для Казахстана, но и для всего региона - с решениями, которые можно масштабировать и адаптировать в Центральной Азии для преодоления общих водных вызовов", - подчеркнула Катаржина Вавьерниа.





Для Министерства водных ресурсов и ирригации участие в проекте означает реализацию стратегического направления по модернизации водного хозяйства страны и повышению устойчивости к климатическим изменениям. В свою очередь, для ПРООН проект станет платформой для поддержки устойчивого развития, повышения продовольственной безопасности и вовлечения местных сообществ в процессы управления ресурсами.





Проект опирается на подписанное 28 июня 2024 года трехстороннее Соглашение о намерениях между Министерством водных ресурсов и ирригации РК, ПРООН и ЕАБР, направленное на многоцелевое управление водными ресурсами. Эта базовая договорённость заложила правовые и институциональные рамки для технической поддержки, цифровизации сектора, обучения персонала и пилотирования технологий водосбережения - все эти элементы теперь становятся частью масштабного проекта по устойчивой ирригации.