30.10.2023, 13:08 152231
Активизировать переговоры с Индией по соглашению о свободной торговле намерен ЕАЭС
Также прорабатывается вопрос подписания российско-индийского соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений
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Нью-Дели. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийское экономическое сообщество намерено активизировать переговоры с Индией по соглашению о свободной торговле.
Также прорабатывается вопрос подписания российско-индийского соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений, сообщает ТАСС со ссылкой на российского вице-премьера - главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.
Особое значение придаем вопросам взаимного доступа продукции на рынки наших стран. Вместе с Евразийской экономической комиссией мы рассчитываем активизировать переговоры с Индией по заключению соглашения о свободной торговле", - заявил Мантуров на встрече с деловыми кругами России и Индии.
Он также подчеркнул, что обеспечить улучшение торговли и промышленной кооперации между странами может обеспечение бесперебойности взаиморасчетов.
В рамках межправительственного диалога мы предлагаем рассмотреть возможность широкого использования национальных валют и валют дружественных стран. Это актуально в нынешних условиях и позволяет минимизировать издержки и валютные риски", - заявил Мантуров.
Ранее, в декабре 2021 года, Индия и ЕАЭС завершили предварительные экспертные консультации о формировании зоны свободной торговли, договорившись начать переговоры по заключению соглашения в начале 2022 года.
В состав ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.
Мантуров подчеркнул, что Индия могла бы стать одним из ключевых партнеров в рамках развития международного транспортного коридора Север - Юг.
Также считаем важным расширить прямое авиасообщение - это необходимое условие для регулярного и беспрепятственного обмена бизнес-делегациями, расширения взаимного турпотока", - добавил он.
Ранее сообщалось, что в рамках ЕАЭС принимается ряд новых механизмов контроля за оборотом товаров. Весь грузопоток по территории государств-членов будет прослеживаться.
Кроме того, в ЕАЭС установили единую форму паспорта нефти, что позволит обеспечить единый подход при трактовке требований технического регламента и безопасность обращаемой продукции.
Также ЕЭК продлила на два года упрощенный режим подтверждения происхождения товара.
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31.10.2023, 11:37 68296
Свыше шести тысяч граждан Казахстана признали себя банкротами
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодняшний день признаны банкротами более 6 тысяч граждан Казахстана на сумму долга более 9 млрд тенге, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Запущена новая информационная система по банкротству физических лиц под названием Qoldau. Она предусматривает возможность подачи заявления и автоматическую проверку на соответствие заявителя входным критериям. В целом на сегодняшний день признаны банкротами более 6 тысяч граждан", - проинформировали в пресс-службе.
Премьер-министр Алихан Смаилов в ходе заседания правительства подчеркнул, что высокая закредитованность населения является важным социально-экономическим вопросом.
В частности, на 1 сентября общий объем потребительских кредитов банков составил 9,2 трлн тенге. Средняя сумма задолженности на одного заемщика достигает почти 1,5 млн тенге, по проблемным потребительским кредитам - 1 млн тенге.
Некоторые граждане для закрытия просроченных кредитов берут новые под более высокий процент. Тем самым все сильнее увеличивают свою кредитную нагрузку. Более того, когда им отказывает банк, обращаются в разные микрофинансовые организации, где ставки кредитования чрезмерно высокие. Люди попадают в тяжелые ситуации из-за финансовой неграмотности", - заявил Алихан Смаилов.
Он отметил, что в этой связи главой государства было поручено масштабировать проект "Қарызсыз қоғам", который направлен на повышение финансовой грамотности населения, а также оказание консультаций в урегулировании проблемной задолженности и в трудоустройстве.
В течение следующих 3 лет планируется обучить финансовой грамотности 550 тысяч школьников и студентов, подготовить свыше 8 тысяч преподавателей школ и вузов, оказать содействие 200 тысяч заемщикам банков и микрофинансовых организаций. Всем ответственным госорганам и акиматам надо обеспечить исполнение всех мероприятий проекта "Қарызсыз қоғам", - указал премьер-министр.
Кроме того, правительством совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка прорабатываются законодательные поправки по минимизации рисков при кредитовании и защите прав заемщиков.
По словам Алихана Смаилова, для кардинального решения проблем закредитованности необходимо вводить ограничения по условиям потребительского кредитования в банках и категориям получателей.
Необходимо пересмотреть предельные ставки, суммы и сроки кредитования микрофинансовыми организациями, особенно выдающими займы "до зарплаты". Все предлагаемые поправки должны быть проработаны и внесены в парламент до конца года. Данные меры позволят ограничить чрезмерный рост долговой нагрузки граждан", - подчеркнул он.
Глава правительства также указал, что Министерству просвещения следует проработать вопрос введения курсов финансовой грамотности в рамках учебных программ, а Министерству науки - в высших учебных заведениях.
По его словам, одним из инструментов разрешения проблемы чрезмерной закредитованности населения также является институт восстановления платежеспособности и банкротства граждан. Вместе с тем не все должники имеют возможность воспользоваться данной процедурой.
Для расширения охвата проблемных заемщиков Министерству финансов поручено до конца года принять меры по упрощению подачи документов и совершенствованию процедуры применения внесудебного банкротства.
Премьер-министр также добавил, что рациональным решением вопроса закредитованности населения является создание новых производств и постоянных рабочих мест.
Это окажет самый благоприятный эффект на повышение доходов населения и снижение закредитованности. В этой связи ответственным госорганам и акиматам важно ускорить реализацию запланированных инвестпроектов, особенно в несырьевых секторах, а также проработку новых", - сообщил он.
Напомним, что в Казахстане с 3 марта 2023 года начался прием заявлений от граждан на банкротство (закон о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан). Ежедневно в Казахстане признают банкротами от 100 до 200 человек. Между тем мошенники за оплату предлагают свои посреднические услуги для прохождения процедуры банкротства.
30.10.2023, 17:47 132481
Токаеву доложили о принимаемых мерах по трансформации холдинга "Байтерек"
В течение двух лет "Байтерек" удвоит объем поддержки несырьевого сектора экономики
Фото: Акорда
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Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Нурлан Байбазаров доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о принимаемых мерах по трансформации и цифровизации холдинга, сообщает пресс-служба Акорды.
В течение двух лет "Байтерек" удвоит объем поддержки несырьевого сектора экономики. Будет активизирована работа по привлечению инвестиций и вовлечению коммерческих банков в кредитование проектов обрабатывающей промышленности", - проинформировали в пресс-службе.
Также в целях насыщения внутреннего рынка и повышения экспортного потенциала АПК будут запущены программы финансирования проектов пищевой промышленности, к тому же создано полноценное экспортно-кредитное агентство.
В рамках исполнения поручения президента жилищное направление холдинга будет трансформировано с учетом необходимости обеспечения жильем жителей моногородов, районных центров и сел.
Нурлан Байбазаров сообщил, что планируется перевести все услуги дочерних организаций холдинга в цифровой формат.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность внедрения новых подходов для поддержки экономического роста и повышения качества жизни граждан, а также поставил ряд задач по совершенствованию деятельности холдинга "Байтерек".
Напомним, в начале сентября Токаев предложил перезагрузить деятельность холдинга "Байтерек" и "Отбасы банка".
30.10.2023, 14:53 146336
В России упростили процедуру открытия банковских счетов для казахстанцев
Принятое решение должно упростить для граждан и бизнеса из дружественных государств ведение дел в России
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Москва. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство России упрощает компаниям и гражданам из нескольких дружественных стран, в том числе из Казахстана, ведение бизнеса в России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В подписанном распоряжении определен перечень из 25 стран, граждане и юридические лица которых смогут в упрощенном порядке открывать счета и вклады в российских банках", - цитирует Мишустина ТАСС.
Он уточнил, что такая возможность появится для компаний и граждан Беларуси, Бразилии, Индии, Казахстана, Китая, Саудовской Аравии, Турции и других.
Для этого иностранным гражданам нужно будет до въезда в Россию представить пакет необходимых документов в кредитную организацию, которая находится в их стране. По прибытии они уже смогут осуществлять платежи в наших банках", - пояснил премьер.
Он добавил, что принятое решение должно упростить для граждан и бизнеса из дружественных государств ведение дел в России.
Создание более комфортных условий для иностранных предприятий и предпринимателей - важная часть системной деятельности правительства по достижению финансового суверенитета в рамках реализации национальных целей, поставленных нашим президентом", - отметил Мишустин.
Напомним, в Казахстане планируют ужесточить правила выдачи банковских карт иностранцам.
27.10.2023, 17:30 365301
Не переходить на газ посоветовали казахстанским автовладельцам
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга министр энергетики Алмасадам Саткалиев посоветовал казахстанцам не переводить автомобили на сжиженный нефтяной газ.
По его словам, в Казахстане самая низкая цена и эта ситуация долго не сохранится, информирует zakon.kz.
Министерство не допустит резких скачков цен, но, если возникнет дефицит экспорта, цена по автогазу будет соответствовать экспортным ценам", - сообщил глава Минэнерго.
Он заявил, что потребление сжиженного нефтяного газа превысило запланированный объем, сообщает tengrinews.kz.
На примере октября скажу: в начале года планировали производство и поставку на внутренний рынок сжиженного нефтяного газа в объеме 124 тысячи тонн. Фактически по октябрю потребление составило 144 тысячи тонн, на 20 тысяч выше плана. Чтобы обеспечить поставки, пришлось провести сложные переговоры с компанией ТШО", - добавил министр.
Напомним, Министерство энергетики РК разработало проект приказа о запрете на вывоз сжиженного газа автомобильным на три года и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев, в связи с ростом его потребления. В 2022 году на внутреннем рынке оно выросло на 28% по сравнению с 2021 годом. Вместе с тем рост потребления за 6 месяцев 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил порядка 100 тысяч тонн.
Ранее сообщалось, что в Казахстане с 1 июля выросла цена на сжиженный нефтяной газ. Цена за тонну автогаза составила 44 320 тенге.
27.10.2023, 16:09 370941
Казахстан приостановил рассмотрение заявок потенциальных партнеров по строительству АЭС
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан приостановил рассмотрение заявок подрядчиков на строительство атомной электростанции, сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев на брифинге для СМИ.
Глава Минэнерго пояснил, что изучение заявок от кандидатов на строительство АЭС прекращено в с вязи с тем, что вначале в стране должен пройти референдум.
Он рассказал, что эксперты уже посетили ряд городов, где провели разъяснительную работу с населением. Министр подчеркнул, что со стороны участников консультативных встреч наблюдается поддержка инициативы строительства АЭС.
По итогам данных консультаций, наверное, будет объявлена окончательная дата проведения референдума. Мне она не известна", - сказал Саткалиев.
Также в ходе брифинга министр рассказал о ситуации на рынке ГСМ. По его словам, весь необходимый объем производства бензинов в Казахстане вырабатывается в полном объеме.
Это и АИ-95, и АИ-92, мы полностью закрываем внутреннее потребление и обеспечиваем внутренний рынок. Никаких спекулятивных факторов для повышения цены на бензин нет", - заверил министр.
Также стабильная ситуация сложилась на рынке дизтоплива. Более того, по словам Саткалиева, по нему прогнозируется профицит.
Напомним, проведение общенационального референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане инициировал президент в своем послании народу.
Ранее генеральный директор компании "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин заявил о том, что Казахстан к концу года может определиться с компанией - партнером по строительству атомной электростанции.
В эксклюзивном интервью агентству Kazakhstan Today начальник отдела радиационной физики твердого тела Института ядерной физики Министерства энергетики РК Сергей Кислицин рассказал, что представляет собой атомная энергетика, каковы ее преимущества перед другими "зелеными" источниками энергии, почему поселок Улкен рассматривается как наиболее удобное место для строительства АЭС и как прошли первые общественные слушания по этому вопросу.
27.10.2023, 14:45 376041
Новый логистический терминал построят в Алматы
Проект реализуется АО "НК "Қазақстан темір жолы" совместно с сухим портом города Сианя
Фото: КТЖ
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Алматы. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы начата реализации проекта по строительству логистического терминала и созданию современной платформы транспортно-логистических услуг и электронной коммерции. Проект реализуется АО "НК "Қазақстан темір жолы" совместно с сухим портом города Сианя.
Новый терминал будет создан на базе грузового терминала дочерней организации АО "НК "ҚТЖ" - АО "Кедентранссервис".
Реализация проекта направлена на расширение возможностей инфраструктуры грузового терминала, что в дальнейшем позволит хранить и обрабатывать значительные объемы грузов на складах временного хранения, увеличить время обработки грузов, которое напрямую влияет на своевременность доставки товаров, а также удовлетворить потребности рынка, в особенности рынка электронной коммерции. Развитие терминальных и складских возможностей позволит успешно консолидировать грузы практически со всех регионов КНР в режиме импортного хаба для грузополучателей города Алматы и Алматинской области", - сообщили в пресс-службе КТЖ.
На территории терминала площадью 10 гектаров планируется построить современные склады с применением технологии регулирования температурного режима (1400 квадратных метров), склады класса "А" для хранения тарно-штучных грузов и грузов электронной коммерции (36 000 квадратных метров). Китайской стороной предложено использование возможностей роботизированного складирования.
Проектом также предусмотрена контейнерная площадка (12 000 квадратных метров ) с установкой электрического козлового крана грузоподъемностью 50 тонн.
Реализация проекта придаст дополнительный импульс расширению транзитно-транспортного потенциала страны и укреплению торгово-экономических отношений Казахстана и Китая", - добавили в пресс-службе нацкомпании.
Ранее сообщалось, что Казахстан построит международный цифровой транспортно-логистический хаб на границе с Китаем.
27.10.2023, 14:15 376096
Депозиты казахстанцев не будут облагать налогами - Куантыров
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Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров в кулуарах сената ответил на вопрос о планах по налогообложению индивидуальным подоходным налогом депозитов.
Отказались от этой идеи, все, депозиты не будут облагаться", - ответил Куантыров на вопрос об обложении ИПН депозитов.
Ранее власти страны рассматривали вопрос внедрения прогрессивного ИПН для депозитов и инвестиций в ценные бумаги.
27.10.2023, 12:24 321536
Как в Казахстане будут взимать налог на роскошь, рассказал Куантыров
Предлагается введение акцизов на дорогостоящие алкогольную и табачную продукцию в размере 10% от стоимости
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Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Как в Казахстане будут взимать налог на роскошь, рассказал министр национальной экономики Алибек Куантыров на правительственном часе в сенате парламента.
В реализацию соглашений в рамках ЕАЭС предлагается поэтапное повышение ставок акцизов на табачные изделия. Также проводится работа над вопросом дополнительного акциза на предметы роскоши. Предлагается введение акцизов на дорогостоящую алкогольную и табачную продукцию в размере 10% от стоимости", - сообщил министр.
Предлагаются следующие подходы по налогообложению имущества:
- увеличение ставок налога на яхты, частные самолеты;
- установление высоких ставок налога в случае превышения совокупной стоимости всех объектов ФЛ предела 130 тысяч МРП.
Кроме того, предлагается установить компетенцию МИО по установлению "коэффициента роскоши" для дорогостоящих объектов недвижимости. Для оптимизации специальных налоговых режимов предлагается объединение режимов со схожими условиями с упразднением невостребованных режимов", - проинформировал он.
Также, по его словам, будут пересмотрены условия применения режимов с учетом данных фактического применения.
Кроме того, ведется работа по оптимизации неэффективных налоговых льгот и повышению качества мониторинга за их эффективностью. Предлагаются четкая регламентация понятия налоговых льгот, обязательный мониторинг отраслевыми госорганами за достижением заявленных целей при введении налоговых льгот, отражение всех предоставляемых льгот в формах налоговой отчетности, установление встречных обязательств", - добавил Алибек Куантыров.
Напомним, в Казахстане налог на роскошь хотят ввести с 2024 года.
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Ваше мнение
Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?