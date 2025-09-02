01.09.2025, 12:01 48971
Более 100 казахстанских и китайских компаний подпишут соглашения на Казахстанско-Китайском деловом совете
Приоритетные отрасли сотрудничества: энергетика, цифровизация, строительство, металлургия, телекоммуникации, транспорт и логистика
Рассказать друзьям
Пекин. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 2 сентября в Пекине состоится 8-е заседание Казахстанско-Китайского делового совета, участниками которого станут более 500 представителей госорганов, корпораций и бизнес-кругов двух стран, сообщает фонд "Самрук-Қазына".
В соглашениях участвуют более 100 крупных казахстанских и китайских компаний. Приоритетные отрасли сотрудничества: энергетика, цифровизация, строительство, металлургия, телекоммуникации, транспорт и логистика. Инвестиции помогут увеличить финансовые потоки в Казахстан и создать новые рабочие места", - заявили в пресс-службе фонда.
Председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов отметил, что в прошлом году на заседании в Астане было подписано более 40 соглашений на сумму 3,7 млрд долларов.
В этом году мы наблюдаем особую заинтересованность со стороны как китайских, так и казахстанских участников", - заявил Жакупов.
Напомним, в настоящее время в китайском Тяньцзине проходит 25-е заседание Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В крупнейшем за всю историю объединения саммите принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
В ходе заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества был подписан ряд документов. В частности, участники утвердили Стратегию развития ШОС до 2035 года.
новости по теме
30.08.2025, 14:36 143941
Совместную работу над новыми терминальными мощностями обсудили КТЖ и китайская China COSCO Shipping
Стороны отметили стратегическую значимость партнерства для развития транзитного потенциала Казахстана, расширения международных логистических маршрутов и укрепления торгово-экономических связей
Рассказать друзьям
Шанхай. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Шанхае состоялась встреча заместителя председателя правления по логистике АО "НК "Қазақстан темір жолы" Ерлана Койшибаева с вице-президентом China COSCO Shipping Corporation господином Лин Цзи, сообщает пресс-служба КТЖ.
Стороны подвели итоги совместной работы и обсудили новые возможности для углубления сотрудничества в сфере транспортно-логистических услуг.
АО "НК "ҚТЖ" представило стратегические проекты по развитию инфраструктуры, направленные на укрепление позиций Казахстана как ключевого транзитного хаба на направлениях Восток - Запад и Север - Юг. Отдельно была отмечена успешная реализация совместного проекта Khorgos Gateway, который стал примером эффективного международного партнерства. Также обсуждались перспективы совместной работы над новыми терминальными мощностями, развитием мультимодальных перевозок, а также участие в логистических проектах в Каспийском регионе и Европе", - рассказали в пресс-службе.
Стороны отметили стратегическую значимость партнерства между АО "НК "ҚТЖ" и COSCO Shipping для развития транзитного потенциала Казахстана, расширения международных логистических маршрутов и укрепления торгово-экономических связей.
Для справки
COSCO Shipping - один из крупнейших мировых транспортно-логистических холдингов со штаб-квартирой в Шанхае.
Компания управляет флотом из более чем 1600 судов и является лидером в области контейнерных перевозок, портовой инфраструктуры и мультимодальной логистики.
Глобальная сеть охватывает 594 порта в 144 странах, и компания занимает 212-е место в рейтинге Fortune Global 500.
По итогам 2024 года выручка COSCO Shipping составила $33.29 млрд, чистая прибыль - $6.87 млрд. Объем контейнерных перевозок достиг 25.9 млн ДФЭ, а портовый грузооборот - 144.03 млн ДФЭ.
Напомним, в июле Казахстан и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в железнодорожной сфере. Укрепление транспортно-логистических связей с Китаем придаст новый импульс развитию перевозок по маршруту Китай - Европа и повысит привлекательность Транскаспийского маршрута.
29.08.2025, 16:13 194676
Нацбанк не исключает возможности повышения базовой ставки - Сулейменов
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана допускает возможность повышения базовой ставки на ближайших заседаниях, сообщил председатель ведомства Тимур Сулейменов.
При отсутствии значимого замедления темпов инфляции в ближайшие месяцы комитет (Комитет по денежно-кредитной политике - Прим. ред.) намерен ужесточать складывающиеся денежно-кредитные условия, для того, чтобы вернуть инфляцию к траектории по направлению к цели в 5%. Таким образом, повышение базовой ставки на ближайших заседаниях не исключается", - сказал глава Нацбанка.
Он также отметил, что на 2025 год уточнен прогноз инфляции.
В 2025 году мы ожидаем инфляцию в диапазоне 11-12,5%. Прогнозы на последующие годы не изменились. В 2026 году рост цен составит 9,5-11,5%. В 2027 году инфляция будет снижаться до уровня 5,5-7,5%. При этом устойчивая компонента инфляции - то есть инфляция за вычетом регулируемых цен, ГСМ и других волатильных факторов - приблизится к цели в 5% уже к концу прогнозного горизонта, то есть к концу 2027 года", - проинформировал Сулейменов.
Он пояснил, что риски прогноза инфляции связаны с дальнейшим усилением давления со стороны внутреннего спроса, незаякорением инфляционных ожиданий, ускорением внешней инфляции. Кроме того, фактором неопределенности выступают темпы и период проведения реформы регулируемых цен, в частности, ГСМ, а также возможное косвенное влияние на инфляционные ожидания и устойчивую часть инфляции.
Напомним, Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,5%.
29.08.2025, 12:55 202991
Алматы и провинция Цинхай будут сотрудничать в сфере туризма и культуры
Стороны подписали меморандум, закрепляющий договоренности о развитии летнего, событийного и экотуризма, создании и модернизации туристской инфраструктуры в горах
Рассказать друзьям
Алматы. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Алматы и провинция Цинхай заключили меморандум о развитии летнего, событийного и экотуризма, создании и модернизации туристской инфраструктуры в горах, обмене опытом и реализации совместных проектов, сообщает пресс-служба городского акимата.
Соглашение также предусматривает установление дружественных связей между горными вершинами Шымбулак и Юйчжуфэн, продвижение туристских центров, развитие информационных сервисов и поддержку предпринимательства в отрасли", - говорится в информации.
Подписание меморандума стало ключевым событием торгово-экономического и культурно-туристического форума провинции Цинхай, прошедшего 27 августа в Алматы.
В мероприятии приняли участие генеральный консул КНР в Алматы, представители Алматинской области, управления туризма города Алматы, а также деловые и культурные круги обеих стран.
В рамках форума участники ознакомились с экспозицией "Экологический центр провинции Цинхай" и проектом "Четыре базы", который охватывает развитие промышленной базы соленого озера мирового уровня, создание национального центра индустрии чистой энергии, формирование международного направления экотуризма и экспорт экологически чистой органической продукции.
Программа также включала посещение демонстрационной зоны зеленых вычислительных мощностей и знакомство с продукцией ведущих компаний региона", - отметили в акимате.
Цинхайские предприятия представили проекты в сферах химической промышленности, сельского хозяйства, экологии, фармацевтики и высоких технологий, выразив заинтересованность в совместных инвестициях с казахстанскими партнерами. Казахстанская сторона презентовала собственные инициативы.
По итогам деловой программы были подписаны соглашения между компаниями двух стран. Таким образом, меморандум открыл новые возможности для совместных инициатив, укрепления культурных связей и продвижения туристического потенциала Алматы и Цинхая.
29.08.2025, 12:10 204681
Алибек Жамауов стал главой QazaqGaz
Фото: Самрук-Казына
Рассказать друзьям
Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-вице-министр энергетики Республики Казахстан Алибек Жамауов назначен председателем правления национальной компании QazaqGaz, сообщает пресс-служба "Самрук-Казыны".
Алибек Жамауов родился в 1981 году в Атырау. Окончил Университет имени Сулеймана Демиреля, Казахский национальный технический университет имени Сатпаева. Трудовую деятельность начал в 2005 году младшим советником компании Аgip Kazakhstan Caspian Operating. Работал менеджером ТОО "Жамбыл Петролеум", исполнительным директором ТОО "Жамбыл Петролеум", заместителем генерального директора ТОО "PSA". Также занимал должность вице-министра энергетики Республики Казахстан.
Ранее был назначен вице-министр национальной экономики РК.
29.08.2025, 12:00 206351
Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,5%
Фото: instagram/national_bank_of_kazakhstan
Рассказать друзьям
Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п., сообщает пресс-служба банка.
Решение основано на результатах прогнозного раунда, в рамках которого обновлены прогнозы основных макроэкономических показателей и оценка баланса рисков инфляции", - пояснили в пресс-службе.
По данным банка, годовая инфляция в июле сохранилась на уровне 11,8%.
Продолжился рост продовольственной и непродовольственной компонент, тогда как сервисная компонента впервые с начала года замедлилась. В результате вклад продовольственных товаров в годовую инфляцию превысил вклад сектора услуг, который ранее оставался основным драйвером. Инфляция платных услуг замедлилась, в том числе за счет снижения темпов роста регулируемых цен", - сообщили в Нацбанке.
Также месячная инфляция замедлилась до 0,7%, однако, отметили в пресс-службе, складывается значительно выше среднегодовых значений.
Показатели устойчивой части инфляции также несколько замедлились - базовая и сезонно очищенная инфляция составили 0,8% . Несмотря на замедление, их значения остаются повышенными и указывают на сохраняющееся инфляционное давление на фоне продолжения тарифных реформ, фискального стимулирования и устойчивого потребительского спроса, поддерживаемого в том числе высокими темпами роста розничного кредитования", - заявили в пресс-службе.
Кроме того, сообщается, что прогноз роста экономики Казахстана на 2025 год улучшен до 5,5-6,5%.
Прогноз пересмотрен ввиду складывающихся высоких текущих темпов экономического роста, высокой инвестиционной активности и устойчивого потребительского спроса. Прогноз на 2026 год сохранен на уровне 4-5%. В 2026 году рост будет обеспечиваться продолжением роста в нефтяном секторе и инвестиционной активностью. С 2027 года согласно текущему прогнозу темпы роста ВВП будут стремиться к равновесному уровню", - добавили в банке.
Напомним, в июле Нацбанк также сохранил базовую ставку на уровне 16,5%.
29.08.2025, 10:51 208671
Рост цен на мясо прокомментировали в Минсельхозе Казахстана
Рассказать друзьям
Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В последнее время в информационном поле отмечается обеспокоенность по поводу роста цен на говядину и возможного дефицита мяса на внутреннем рынке. Однако фактические данные за 7 месяцев 2025 года свидетельствуют о стабильности и положительной динамике в отрасли - за январь-июль в стране произведено 608,8 тыс. тонн мяса (+1,8%), в том числе 205,7 тыс. тонн говядины. Об этом заявили в Министерстве сельского хозяйства РК.
Оптовые цены на мясо КРС от производителей составляют 2400-3100 тенге/кг, розничные - 3000-3700 тенге/кг, в зависимости от региона. Рост цен обусловлен внутренними факторами: отменой субсидирования селекционно-племенной работы, повышением тарифов на энергоресурсы (электроэнергия +11,3%, газ +15,9%, вода - до +96%), удорожанием кормов, ГСМ, ветеринарных препаратов, ростом заработных плат в АПК, а также влиянием посреднических звеньев в цепочке поставок", - пояснили в министерстве.
При этом, по данным ведомства, спрос на казахстанскую говядину на внешних рынках продолжает расти.
За январь-июнь экспорт составил 16,1 тыс. тонн (рост в 2,4 раза). Основные направления - Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай и ОАЭ, что подтверждает высокое качество и конкурентоспособность отечественной продукции", - сообщили в МСХ.
По информации министерства, на сегодняшний день загруженность откормочных площадок составляет 35-40%. С целью ее увеличения с 1 августа 2025 года внедрена программа льготного кредитования под 5% сроком на 12 месяцев. На эти цели выделено 50 млрд тенге. Программа предусматривает финансирование закупа молодняка, кормов, ГСМ и оборудования и позволит довести загрузку откормочных площадок до 60% и выше.
По состоянию на конец июля поголовье крупного рогатого скота составило 8,7 млн голов, в том числе 4,5 млн коров (+3,1%). Численность приплода увеличилась до 2,7 млн телят (+17,9%), что создает основу для дальнейшего роста объемов производства.
Текущая цена на говядину, даже с учетом роста, остается рентабельной для производителей. Государственная поддержка способствует росту предложения, а не его сокращению, и обеспечивает полное покрытие потребностей внутреннего рынка. Таким образом, ситуация в мясной отрасли остается управляемой и открывает новые перспективы для устойчивого развития и укрепления продовольственной безопасности страны", - отметили в МСХ.
Ранее министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на пресс-конференции в правительстве ответил на вопросы о причинах роста цен на мясо.
28.08.2025, 17:32 254006
Казахстанцы смогут погашать кредиты досрочно без уплаты неустоек
Рассказать друзьям
Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 31 августа вступает в силу норма, согласно которой жители страны смогут погашать кредиты досрочно без уплаты неустоек, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по регулированию.
В целях усиления защиты прав потребителей финансовых услуг с 31 августа 2025 года вступает в силу норма, согласно которой штрафные санкции за досрочное погашение будут применяться только к юридическим лицам. Физические лица смогут погашать кредиты досрочно в любое время без уплаты неустоек. Эта норма распространяется на все договоры, включая ранее заключенные. Однако обращаем внимание на то, что штрафы и неустойки, уплаченные до вступления изменений в силу, перерасчету или возврату не подлежат", - отметили в агентстве.
В пресс-служба подчеркнули, что досрочные платежи способствуют снижению долговой нагрузки, улучшению кредитной истории и укреплению финансовой устойчивости заемщиков.
Ранее сообщалось, что в Казахстане меняют правила выдачи онлайн-кредитов.
28.08.2025, 11:06 225621
Рост экономики Казахстана с начала года составил 6,3%
Рост в реальном секторе составил 8,3%, производство услуг выросло на 5,2%
Рассказать друзьям
Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В первой половине 2025 года показатели экономического развития Казахстана заметно улучшились: по итогам 7 месяцев текущего года рост экономики достиг рекордного за последние годы показателя в 6,3%, сообщает пресс-служба правительства.
Рост в реальном секторе составил 8,3%, производство услуг выросло на 5,2%.
По основным драйверам цифры следующие: транспорт +22,5%, строительство +18,5%, торговля +8,6%, горнодобывающая промышленность +8,5%, сектор обработки +6,1%", - говорится в информации.
Общий объем инвестиций в основной капитал за 7 месяцев вырос на 16,1% и составил 9,9 трлн тенге.
Основная их доля приходится на такие отрасли, как горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, операции с недвижимым имуществом, транспорт и складирование, образование, сельское, лесное и рыбное хозяйство, здравоохранение и социальное обслуживание населения.
Напомним, 26 августа правительство РК утвердило проект трехлетнего бюджета без привлечения целевых трансфертов из Нацфонда. Дефицит бюджета планируется на уровне 2,5% к ВВП с последующим понижением до 0,9% к 2028 году.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
01.09.2025, 08:32Что ждет казахстанцев в сентябре 01.09.2025, 13:5452351Скандал вокруг детдома в Баганашыле: результаты расследования неизвестны 01.09.2025, 13:5951411В Астане шестилетний мальчик угрожал ножом девочке на детской площадке 01.09.2025, 12:01Более 100 казахстанских и китайских компаний подпишут соглашения на Казахстанско-Китайском деловом совете47806Более 100 казахстанских и китайских компаний подпишут соглашения на Казахстанско-Китайском деловом совете 01.09.2025, 09:1930076Товарооборот Казахстана со странами ШОС приблизился к $70 млрд 28.08.2025, 17:32252841Казахстанцы смогут погашать кредиты досрочно без уплаты неустоек 29.08.2025, 14:04244411Ушел из жизни советский и российский композитор Родион Щедрин 29.08.2025, 17:54233206Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы на День Конституции 28.08.2025, 11:06225611Рост экономики Казахстана с начала года составил 6,3% 29.08.2025, 09:15211406Строительство 40-этажки RAMS Beyond Almaty приостановили 13.08.2025, 18:37499871Опрос КТ: 55% респондентов не готовы платить больше за спутниковый интернет 14.08.2025, 09:22В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей468501В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей 13.08.2025, 18:18407091Двухэтажное здание сносят в центре Алматы 15.08.2025, 18:27401386В Алматы стартует "Неделя зеленой мобильности" 15.08.2025, 17:10390056Дожди ожидаются в Казахстане в выходные
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?