Стратегию развития ШОС до 2035 года утвердили на саммите в Китае

Тяньцзинь. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества был подписан ряд документов, сообщила пресс-служба Акорды.





В частности, подписаны:





1. Тяньцзиньская декларация Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества;





2. Решение Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении документов по итогам заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества:





- Стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества до 2035 года;





- Программа сотрудничества государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в противодействии экстремистской идеологии на пространстве Шанхайской организации сотрудничества на 2026-2030 годы;





- Дорожная карта по реализации Стратегии развития энергетического сотрудничества Шанхайской организации сотрудничества на период до 2030 года;





3. Решение Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества о предоставлении Лаосской Народно-Демократической Республике статуса партнера Шанхайской организации сотрудничества по диалогу;





4. Решение Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества о получении Шанхайской организацией сотрудничества статуса наблюдателя при Содружестве Независимых Государств;





5. Решение Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества о статусе "партнер Шанхайской организации сотрудничества";





6. Решение Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества об объявлении города Чолпон-Ата Кыргызской Республики туристической и культурной столицей Шанхайской организации сотрудничества в 2025-2026 годах;





7. Решение Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества о полномочиях Генерального секретаря ШОС на подписание документов:





- Протокол к Соглашению между Шанхайской организацией сотрудничества и Правительством Китайской Народной Республики об условиях пребывания Секретариата Шанхайской организации сотрудничества в Китайской Народной Республике от 17 июня 2004 года;





- Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Фондом "Росконгресс";





8. Решение Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении докладов о деятельности Шанхайской организации сотрудничества за прошедший год:





- Доклад Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества о деятельности Шанхайской организации сотрудничества за прошедший год;





- Доклад Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества о деятельности Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества в 2024 году.





9. Соглашение между государствами - членами Шанхайской организации сотрудничества об Антинаркотическом центре Шанхайской организации сотрудничества;





10. Соглашение между государствами - членами Шанхайской организации сотрудничества об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств - членов Шанхайской организации сотрудничества;





11. Заявление Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны и образования Организации Объединенных Наций;





12. Заявление Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества об укреплении сотрудничества в сфере цифровой экономики;





13. Заявление Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества по устойчивому развитию энергетики;





14. Заявление Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области "зеленой" промышленности;





15. Заявление Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества о дальнейшем углублении международного сотрудничества в области искусственного интеллекта;





16. Заявление Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества о поддержке многосторонней торговой системы;





17. Заявление Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в деле эффективного решения мировой проблемы наркотиков и борьбы с ней;





18. Заявление Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества по научно-техническому и инновационному сотрудничеству;





19. Заявление руководителей уполномоченных министерств и ведомств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества об укреплении инвестиционного сотрудничества в сфере устойчивого развития;





20. Протокол к Соглашению между Шанхайской организацией сотрудничества и правительством Китайской Народной Республики об условиях пребывания Секретариата Шанхайской организации сотрудничества в Китайской Народной Республике от 17 июня 2004 года.