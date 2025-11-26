Довести товарооборот до $1 млрд намерены Казахстан и Туркменистан Дополнено
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Туркменистан намерены довести взаимный товарооборот до одного миллиарда долларов США. Об этом на брифинге для СМИ с участием глав двух государств сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Касым-Жомарт Токаев рассказал, что с Сердаром Бердымухамедовым они обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки и наметили приоритеты дальнейшего взаимодействия. Первостепенное внимание было уделено расширению торгово-экономических связей.
Благодаря совместным усилиям товарооборот между нашими странами стабильно превышает полмиллиарда долларов. Показатели этого года также обнадеживают. Мы условились предпринять необходимые шаги для увеличения объема взаимной торговли до одного миллиарда долларов. В этих целях Казахстан предложил принять план работы по увеличению товарооборота. Для поддержки бизнесменов двух стран принято решение о создании на взаимной основе торговых домов. Мы также условились рассмотреть вопрос об открытии коммерческих прямых авиарейсов между городами двух стран", - отметил глава государства.
В современных реалиях стратегическое значение приобрела транзитно-транспортная сфера. Здесь особая роль, по его мнению, отводится железной дороге Казахстан - Туркменистан - Иран, которая выступает важным звеном транспортного коридора Север - Юг.
За 10 месяцев текущего года объем перевозок составил полтора миллиона тонн, увеличившись на 14%. Принимаются меры по оптимизации тарифов, упрощению административных процедур. Активно развивается приграничная инфраструктура, модернизируется пункт пропуска. Постепенно решается задача стыковки дорожной инфраструктуры по направлению Туркменбаши - Гарабогаз - граница Казахстана. Договорились в полной мере использовать транспортно-логистические возможности каспийских портов Актау, Курык и Туркменбаши для интенсификации контейнерных перевозок", - сообщил президент.
Кроме того, в ходе переговоров были обсуждены перспективы строительства железнодорожной линии в направлении Южной Азии через Афганистан.
Президент подчеркнул, что важной сферой взаимодействия является сельское хозяйство.
Подробно обсудили перспективы наращивания поставок казахстанской пшеницы на туркменский рынок. Здесь у нас имеются резервы для увеличения экспорта растительных масел, макаронных изделий, мясомолочной продукции. Мы затронули перспективы строительства зернового терминала на туркменско-афганской границе", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Также глава государства отдельно остановился на совместных проектах в сфере энергетики.
По его словам, на протяжении многих лет Казахстан является надежным партнером в транспортировке туркменского природного газа в Китай. По итогам сегодняшних переговоров стороны договорились продолжить взаимодействие в рамках текущих проектов в области газопереработки, развитии газотранспортной инфраструктуры. Хорошим подспорьем для этого служит подписанное в прошлом году соглашение о стратегическом сотрудничестве по развитию газовой отрасли.
В ходе переговоров также было подтверждено общее видение и близость позиций по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
Мы готовы и далее тесно взаимодействовать с туркменской стороной для обеспечения стабильности, безопасности и устойчивого прогресса в региональном и глобальном масштабах. Большое значение имеют Консультативные встречи, а также взаимодействие по проблемам Каспийского моря. Казахстан высоко оценивает проведенные Туркменистаном мероприятия в рамках Международного года мира и доверия, объявленного по инициативе Ашхабада", - добавил президент.
Дополнено 24.11.2025, 17.20
Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики РК Серик Жумангарин провел встречу с заместителем председателя кабинета министров Туркменистана Ходжамыратом Гельдимырадовым, сообщает пресс-служба правительства РК.
Серик Жумангарин предложил увеличить объемы поставок и расширить линейку агропромышленной продукции, включая пшеницу, кукурузу, чечевицу, горох, соевые бобы, подсолнечное масло, муку, сахар и другие виды продукции.
Мы заинтересованы, чтобы плодоовощная продукция присутствовала на нашем рынке. Все, что вы поставляете - томаты, фрукты, овощи, мы готовы принимать в рамках "зеленого коридора", - подчеркнул Серик Жумангарин.
Также особое внимание уделено развитию транспортно-логистических проектов. Ходжамырат Гельдимырадов сообщил о начале строительства сухого порта на границе с Гератом и предложил Казахстану присоединиться к проекту.
Кроме того, стороны обсудили перспективы формирования транзитного коридора Казахстан - Туркменистан - Афганистан - Пакистан, включая строительство железнодорожной линии Герат - Тургунди. Серик Жумангарин и Ходжамырат Гельдимырадов подтвердили намерение продолжать работу по развитию транспортных, торговых и логистических связей, создавая дополнительные возможности для бизнеса и расширяя интеграцию между странами.