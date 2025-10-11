Единую цифровую транспортно-логистическую карту СНГ предложил разработать президент Казахстана
Фото: Акорда
Душанбе. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании Совета глав государств СНГ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть возможность подготовки единой цифровой транспортно-логистической карты Содружества, рассказали в Акорде.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что продуктивное торгово-экономическое сотрудничество возможно только при наличии активно функционирующих транспортных коридоров.
Для полного раскрытия транспортного потенциала всех наших государств перед нами стоит задача создания современной инфраструктуры. Предлагаю рассмотреть возможность подготовки единой цифровой транспортно-логистической карты содружества. Она позволит объединить национальные инфраструктурные планы и создать целостное пространство транспортной взаимосвязанности, что обеспечит условия для привлечения большого объема инвестиций", - считает глава Казахстана.
Он также отметил скорое завершение подготовки инициированной Казахстаном концепции сопряжения главных транспортных артерий, проходящих по территориям государств СНГ.
Для эффективного управления грузопотоками, снижения издержек и минимизации рисков следовало бы дополнить этот документ положениями, предусматривающими внедрение технологий искусственного интеллекта", - обратил внимание президент.
Токаев отметил, что регион Содружества выступает связующим звеном между Европой и Азией, играя особую роль в глобальной транспортно-логистической системе.
Коридор Север - Юг открывает для государств СНГ прямой доступ к рынкам стран Персидского залива и Южной Азии. В то же время Восток - Запад и Транскаспийский маршруты в увязке с китайским мегапроектом "Пояс и путь" превращают СНГ в уникальный сухопутный мост Евразии. Усилить транзитные возможности нашего региона призвана запущенная недавно железнодорожная линия на территории Казахстана Достык - Мойынты, давшая старт формированию Трансказахстанского железнодорожного коридора", - сказал глава государства.
В целом, полагает президент Казахстана, безусловным приоритетом стран Содружества должны оставаться активизация и расширение торгово-экономических связей. По итогам прошлого года общий объем товарооборота государств СНГ увеличился на 8% и достиг 110 млрд долларов. В то же время торговля Казахстана со странами СНГ за последние пять лет выросла в полтора раза и составила 38 млрд долларов.
Эти цифры наглядно показывают, что торгово-экономический потенциал Содружества хотя и значителен, но все же не исчерпан. Считаем необходимым уделить первостепенное внимание обеспечению прямого, беспрепятственного доступа на рынки услуг на условиях взаимности, запуску совместных производств, расширению кооперационных связей в ключевых отраслях. В перечне приоритетов должны находиться такие вопросы, как привлечение инвестиций, эффективное использование транзитно-транспортного потенциала, внедрение цифровых решений, развитие горизонтальных связей регионов. В целях нахождения дополнительных источников экономического роста стран-участниц СНГ предлагаем провести своеобразную "мозговую атаку" на полях международного форума, который будет проведен в Астане в апреле следующего года под эгидой ООН, посвященного изучению природы и первопричин современных вызовов безопасности и развитию. Ведущие эксперты, аналитики государств СНГ могли бы внести свой вклад в решение труднейших проблем нашего времени", - поделился мнением Токаев.
Он напомнил, что в 2026 году Казахстан будет председательствовать в органах Евразийского экономического союза. В рамках председательства запланирован ряд важных мероприятий, в том числе Евразийский экономический форум.
Пользуясь случаем, приглашаю уважаемых коллег, а также представителей правительств и бизнеса стран СНГ принять активное участие в его работе. Учитывая, что на данной площадке рассматриваются общие для всех наших стран вопросы, предлагаю рассмотреть возможность придания ему статуса совместного мероприятия ЕАЭС и СНГ", - заключил президент.